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Промокоды Tez Tour (Тез Тур) на Август 2024

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Часто задаваемые вопросы про Tez Tour

Обязательно ли регистрироваться на сайте компании Тез Тур?

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Официальный сайт международного туристического оператора Tez Tour

Tez Tour —  популярный в России туроператор, который присутствует на рынке с 1994 года. Онлайн-сервис привлекает клиентов выгодными ценами и большим выбором стран, в которых можно провести свой отдых. В общей сложности их больше тридцати.

 На сайте компании можно купить путевку или авиабилет, а также забронировать экскурсию или апартаменты в отеле в любой точке мира: Турции, Испании, Австрии, Болгарии, Греции, Египте и др.

  Туристический оператор позволяет выбрать страну прилета, город вылета, а также указать его дату и количество туристов. На сайте можно оформить заказ на туры как для нескольких человек, так и для одного. Отели для заселения представлены в широком ценовом диапазоне: это могут быть как двухзвездочные гостиницы, так и пятизвездочные.

 Компания Тез Тур сотрудничает с более чем двумя десятками международных организаций, специализирующихся на предоставлении своих услуг туристам со всего мира. Среди них ведущие гостиничные сети и авиаперевозчики. Это позволяет туристическому оператору оказывать услуги максимально качественно.

 Сайт агентства дает возможность бронировать путевки с хорошими скидками. Лето является традиционным сезоном распродаж путевок за границу. Билеты на некоторые горящие туры можно приобрести по самым выгодным расценкам. А чтобы получить дополнительную скидку, можно воспользоваться промокодами.

Способы экономии на бронировании путевок Тез Тур

Лучший способ сэкономить на покупке путевки на сайте Tez Tour — стать его зарегистрированным клиентом. Это позволит получить доступ к персональным бонусам, промокодам и рекомендациям.

 

Путевки на самые разные туристические направления по распродажным ценам можно найти в специальном разделе «Скидки» официального сайта компании.


Для большей экономии клиенты онлайн-сервиса могут воспользоваться ранним бронированием. Удобная акция бесплатной отмены избавляет от каких-либо рисков в этом случае. Это дает возможность удачно сэкономить, забронировав путевку заранее по лучшей цене.

Покупка тура с пометкой «Промо тариф» гарантирует, что его цена будет зафиксирована и не изменится в большую сторону в ходе оформления путевки. Хотя такие туры позволяют получить выгодную цену, они имеют ограничение на использование бонусов программы лояльности и промокодов.

Специальная выгодная программа лояльности рассчитана на всех клиентов Сбербанка, позволяя им получать бонусы при каждой оплате услуг туристического оператора с помощью карты российского банка.     

Также можно подписаться на рассылку Tez Tour и на страницы компании в социальных сетях. Это позволит узнавать своевременную информацию о новых акциях, горящих турах, специальных выгодных предложениях, участвовать в конкурсах и розыгрышах подарков.

 Еще один популярный вариант сэкономить — воспользоваться промокодом. На нашем сайте каждый купон на скидку является действительным и рассчитан на актуальную акцию.

Услуги туроператора Tez Tour

Сайт туристического агентства Тез Тур создан для того, чтобы гарантировать путешественникам максимальный комфорт без переплаты.

Он позволяет покупать путевки на туры любого типа: пляжные, экскурсионные, шоп-туры и т. д. В этом случае можно рассчитывать на весь комплекс необходимых услуг с перелетом, трансфером, заселением в отель, питанием и экскурсиями.

Компания Тез Тур бронирует отели по всему миру, предоставляя выбор от обычного двухместного номера до люксовых апартаментов или даже целого бунгало.

Здесь можно купить билет для авиаперелетов как за рубеж, так и по РФ.

Как использовать промокод Тез Тур

Самый удобный способ сэкономить на сайте популярного туроператора — применить промокод. Это специальный дисконтный код, позволяющий получить скидку в подарок. Чтобы воспользоваться промокодом, нужно выполнить ряд следующих простых шагов:

  1. Выбрать купон на скидку.

  2. Скопировать промокод.

  3. Пройти на сайт Tez Tour.

  4. Выбрать «Туры» и нажать на дополнительные параметры.

  5. Указать детали будущей путевки и ввести промокод Тез Тур.

После оформления заявки скидка по промокоду будет применена автоматически.