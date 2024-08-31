Tez Tour — популярный в России туроператор, который присутствует на рынке с 1994 года. Онлайн-сервис привлекает клиентов выгодными ценами и большим выбором стран, в которых можно провести свой отдых. В общей сложности их больше тридцати.

На сайте компании можно купить путевку или авиабилет, а также забронировать экскурсию или апартаменты в отеле в любой точке мира: Турции, Испании, Австрии, Болгарии, Греции, Египте и др.

Туристический оператор позволяет выбрать страну прилета, город вылета, а также указать его дату и количество туристов. На сайте можно оформить заказ на туры как для нескольких человек, так и для одного. Отели для заселения представлены в широком ценовом диапазоне: это могут быть как двухзвездочные гостиницы, так и пятизвездочные.

Компания Тез Тур сотрудничает с более чем двумя десятками международных организаций, специализирующихся на предоставлении своих услуг туристам со всего мира. Среди них ведущие гостиничные сети и авиаперевозчики. Это позволяет туристическому оператору оказывать услуги максимально качественно.

Сайт агентства дает возможность бронировать путевки с хорошими скидками. Лето является традиционным сезоном распродаж путевок за границу. Билеты на некоторые горящие туры можно приобрести по самым выгодным расценкам. А чтобы получить дополнительную скидку, можно воспользоваться промокодами.