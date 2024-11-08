Сервис Kupibilet предоставляет возможность заказать авиабилеты по низким ценам. Программа сравнивает предложения 730 авиакомпаний, отбирая самые выгодные варианты. С помощью опции «смарт-маршрут» можно организовать сложный долгий перелет с несколькими пересадками. Если понадобится консультация по поводу обмена или возврата билета, сотрудники техподдержки на связи круглосуточно.

Компания Купибилет начала работу в 2011 году. Количество авиабилетов, проданных за это время, уже приближается к отметке 20 миллионов. По подсчетам аналитиков, ежедневно через сайт и мобильные приложения оплачивается до 13 тыс. заявок. Штат обслуживающего персонала постоянно растет, сегодня в нем числится более 400 человек. Уровень сервиса неоднократно отмечен АНО «Российская система качества».

Кроме авиаперелетов, на сайте Kupibilet можно заказать поездку по железной дороге или на автобусе. Процесс оформления заказа ничем не отличается: достаточно указать пункты отправки и назначения, выбрать дату и сравнить варианты. Правда, сам билет придется покупать уже на портале партнерской компании — Poezd.ru или BlaBlaCar.

Сервис помогает не только с поиском предложений от авиаперевозчиков. На сайте есть бонусная программа для постоянных клиентов. Они поощряются баллами, принимаемыми к оплате последующих заказов. Кроме того, компания распространяет в сети бесплатные купоны, дающие право на специальные скидки и подарки. Полный список актуальных промокодов и акций сайта Купибилет доступен здесь.

Услуги

Сайт сотрудничает с авиакомпаниями всего мира. В числе партнеров известные бренды:

Lufthansa,

«Аэрофлот»,

Turkish Airlines,

Emirates,

Air France и многие другие.

На сервисе Kupibilet выложены предложения более 700 перевозчиков России и мира, включая небольших малоизвестных лоукостеров. Бронирование и оплата билета занимают несколько минут. После ввода маршрута и даты появляется список вариантов, начиная с минимальной цены.

Можно воспользоваться фильтрами, если есть особые предпочтения: по названию авиакомпании, времени отправления и прибытия, количеству пересадок и т. д. Если предстоит сложный перелет, система «смарт-маршрут» поможет подобрать недорогие билеты от разных перевозчиков со страховкой от опоздания на отдельный рейс.

Бонусная программа

После регистрации клиент присоединяется к бонусной программе Kupibilet. За покупки и пользовательскую активность ему дарят баллы. Количество зависит от статуса, которых здесь 3: любитель, фанат и гуру путешествий. Повышение уровня происходит после накопления определенной суммы расходов.

При оформлении через сайт баллы начисляются за покупку дополнительных услуг — страхование, VIP-статус, возврат и др. Бонусы можно зарабатывать, приглашая друзей и оставляя отзывы о сервисе. Заказы билетов в мобильном приложении приносят дополнительный кэшбэк, недоступный пользователям сайта. Кстати, за скачивание программы тоже полагаются баллы. Бонусами можно частично оплачивать билеты и услуги из расчета 1 Б = 1 рубль.

Оплата

Услуга предварительного бронирования билета без оплаты здесь недоступна. На сайте Kupibilet принимают карты Мир, Visa и MasterCard любого типа — кредитные, дебетовые, виртуальные, Platinum, Classic, Gold. Достаточно ввести данные на странице оплаты.

Для удобства рекомендуется сразу привязать карту к личному кабинету. Компания также разрешает оплатить билет напрямую на портале авиаперевозчика. Этот способ позволяет немного сэкономить на комиссии, но в случае возврата деньги придется ждать намного дольше — до 30 дней вместо 2–5 суток.

Доставка

После обработки платежа откроется страница с сообщением «Все сделано! Ваш билет оплачен». Это означает, что на указанный адрес электронной почты отправлено письмо с маршрутной квитанцией и номером заказа. Если оно не пришло, проверьте папку «Спам» — иногда такие перенаправления случаются. Если письма нет и там, нужно сразу связаться с оператором Kupibilet. Маршрутная квитанция — это электронный билет, который рекомендуется распечатать для предъявления при регистрации в аэропорту.

Возврат и обмен

Существует 2 вида возврата авиабилетов — добровольный и вынужденный. Второй объясняется уважительной причиной — болезнью, смертью близкого родственника, отказом в визе и т. п. Для начала нужно отправить запрос в службу поддержки сайта Купибилет. Если ответ будет положительным, клиенту сообщат условия возврата и попросят подтвердить согласие с ними.

Обмен билета вызван желанием перенести дату полета. Обычно в маршрутной квитанции указывается, доступна ли такая опция. Если она предусмотрена, клиент может поменять рейс, уплатив положенный штраф или сбор. Размер доплаты зависит от правил конкретной авиакомпании.