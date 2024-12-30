Korston — сеть торгово-развлекательных центров, которая работает в Казани и подмосковном Серпухове. В нее входят комфортабельный отель, детский парк, уютный кинотеатр, несколько ресторанов, бизнес-центр. Все это собрано на одной территории, что очень удобно. Забронировать номер, заказать столик или купить билеты в кино можно на официальном сайте компании. Сэкономить при этом помогут бесплатные купоны и акционные промокоды Корстон. Найти актуальные скидочные предложения торгово-развлекательного центра можно на этой странице.