Идея создания сервиса пришла к Нарену Шааму, тогда живущему в Нью-Йорке, в ходе длительного турпохода по Европе. Спланировать путешествие и недорого забронировать билеты оказалось непросто. Тогда он решил попытаться объединить в одну сеть автобусные станции, вокзалы и аэропорты, чтобы каждый путешественник мог быстро составить маршрут и найти выгодные варианты трансфера. Нарен переехал в Берлин и в 2012 году представил миру свою платформу GoEuro. Свое сегодняшнее название Omio получил только в 2019 году, после покупки австралийского Rome2rio.

В 2020 году сервис открыл американское и канадское направления. Сегодня на платформе можно бронировать билеты для путешествий по всему миру. Платформа функциональна и проста в использовании, а для пользователей смартфонов есть мобильное приложение. Сервис охватывает 207 европейских аэропортов, более 10 тыс. центральных автобусных станций и более 20 тыс. вокзалов. Платформа пользуется популярностью у туристов в Европе, хотя за счет постоянно расширяющегося списка направлений растет число клиентов и из других регионов.

Путешественники могут заранее планировать свои поездки, покупать билеты со скидками по промокодам и в рамках акций. Кроме того, сервис предлагает особенные условия студентам.

Самые популярные услуги и направления

На сайте можно забронировать билет на поезд, автобус или самолет. Omio является лидером наземных перевозок в Европе и выступает за уменьшение углеродного следа. Каждый четвертый клиент компании пересаживается с самолета на поезд. Именно билеты на автобусы и поезда пользователи покупают чаще всего, а самолеты предпочитают для дальних поездок или в условиях ограниченного времени.

Самые популярные направления сервиса бронирования — европейские столицы: Милан, Париж, Берлин, Рим. Увидеть популярные направления можно, нажав на тип транспорта — самолет, автобус или поезд — в главном меню сервиса. Под перечнем стран будут популярные направления.

В зависимости от условий текущих акций можно со скидками покупать билеты на конкретный вид транспорта и путешествия по отдельным регионам. Встречаются и дисконтные предложения, позволяющие экономить на любых поездках, независимо от пункта назначения.

Скидки для студентов Student Beans и реферальная система

Учащиеся могут получать скидки при бронировании билетов на разные виды транспорта. Экономить можно начиная с первой покупки. Для этого нужно зарегистрироваться на сайте Student Beans и подтвердить, что вы студент. После этого нужно авторизоваться на сайте Omio, выбрать направление, вид транспорта, дату путешествия и ввести уникальный код Student Beans. В рамках этой программы лояльности студенты получают скидку в размере 5% на все билеты.

Программы лояльности для постоянных клиентов, не являющихся студентами, на сервисе нет, зато есть реферальная система. Приглашая зарегистрироваться на платформе своих друзей и знакомых, пользователь получает комиссионные отчисления. Средства поступают на счет сразу после того, как привлеченный пользователь оформит первую покупку билетов на сайте. Эти бонусные рубли можно потратить на поездки. Для участия в реферальной системе нужно зарегистрироваться в Omio и получить ссылку для приглашения пользователей.

Способы оплаты билетов

Внести деньги можно после проверки данных о пассажирах и подтверждения. Оплата производится онлайн, с использованием карт Visa, MasterCard, American Express, Мир, а также сервисов PayPal или Google Pay.

Как получить билеты после оплаты

Путешественник получает электронные билеты в письме по указанному адресу электронной почты. Информация отправляется сразу после оплаты на сайте. Важно указывать только достоверную информацию при бронировании, при ошибке в адресе электронной почты возникают сложности с получением билетов.

Процесс возврата билетов

Если планы путешественника поменялись, можно вернуть билеты, используя соответствующую опцию в личном кабинете. Для этого до времени отправления должно остаться не менее 30 минут. Некоторые брони аннулировать нельзя. Это касается билетов, купленных по невозвратному тарифу. Средства за отмененные поездки поступают не на карту клиента, а на специальный бонусный счет. Потратить их можно на будущие поездки.