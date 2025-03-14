Золотое Яблоко — интернет-магазин одноименной розничной сети. На сайте компании можно заказать практически любые товары для дома: от одежды и бытовой техники до еды для животных. Главные направления — косметика, парфюмерия и средства ухода. В магазине действует мощная система скидок. Многие товары сразу доступны с дисконтом по акции или распродаже. Постоянные клиенты экономят от 10% до 25% при каждой покупке как участники программы лояльности. Если активной скидки нет, на помощь придут бесплатные купоны и промокоды с этой страницы.