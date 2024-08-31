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Промокоды Yves Rocher (Ив роше) на Август

Сегодня в магазине Yves Rocher доступно 21 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Yves Rocher

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Интернет-магазин натуральной косметики Yves Rocher

Французская косметика Yves Rocher — это профессиональный уход за внешностью в домашних условиях для всех типов кожи и волос. В основе эффективности французской косметической продукции — растительные формулы, доведенные до совершенства: натуральные, эффективные, безопасные, экологичные. Благодаря этому уникальная растительная косметика легко адаптируется к любым потребностям кожи и волос. Благодаря этому бренд хорошо известен и успешно продается по всему миру.

В ассортименте магазина французской марки несколько сотен наименований продукции, в разработке которой участвуют ведущие дерматологи. Растительная косметика Ив Роше помогает решать огромный спектр дерматологических проблем: от старения кожи до защиты от солнечного излучения. Косметика французского бренда уже доказала свою эффективность, заметно улучшая состояние кожи и волос своих клиентов.

Купить продукцию Yves Rocher может каждый: официальный интернет-магазин доставляет косметику по всему миру. Более того, каждый, кто активирует акционные коды от Ив Роше, получит дополнительную скидку на товар или доставку, подарки и приятные бонусы от французской марки.

Ассортимент растительной косметики

Французская компания Yves Rocher использует более 1100 ингредиентов натурального происхождения, сохраняя их эффективность благодаря запатентованным процессам натуральной экстракции. На базе растительных компонентов созданы линии косметики Ив Роше для лица, волос, тела и макияжа.

Раздел каталога для лица включает в себя линии косметики: для очищения кожи (мицеллярная вода, молочко, гель, лосьон и пр.), по типу ухода (дневной, ночной, сыворотки, для мужчин, с SPF, базовый уход и пр.), по потребностям (борьба со старением, лифтинг, увлажнение, матирование, питание, восстановление и т. д.).

В категории для волос представлены шампуни, кондиционеры, маски, специальные уходовые средства и прочая косметика, сгруппированная по типам волос и оказываемому действию.

Категория растительной косметики для тела включает гигиенические средства, косметику для загара, парфюмированные спреи, гоммажи, кремы для коррекции фигуры и т. д.

В отдельные категории вынесены растительная косметика для макияжа, парфюмированная серия, идеи для подарков и продукция со скидкой. В разделе «Идеи для подарков» собраны натуральные наборы для ухода за кожей и волосами из бестселлеров французской марки. Здесь можно найти как полноразмерные форматы растительной косметики, так и миниатюры для знакомства с продуктами популярного бренда Ив Роше.

Кроме того, на любую позицию из ассортимента продукции можно активировать скидку даже на первый заказ, если использовать при оформлении заказа купон Ив Роше.

Скидки и промокоды

Чтобы получить больше выгоды от покупок в интернет-магазине французской косметики, достаточно воспользоваться специальными предложениями от бренда Ив Роше:

  • распродажа косметики и парфюмерии по ценам прошлого года;

  • подарки за заказ определенных позиций из каталога растительной косметики;

  • эксклюзивные онлайн-скидки на наборы натуральной косметики в интернет-магазине Yves Rocher;

  • специальные цены на наборы французской парфюмерии;

  • сезонные скидки на линии косметических продуктов французской марки;

  • скидочные коды от Ив Роше на продукцию бренда и бесплатную доставку;

  • купоны на скидку за подписку на новости с официального сайта Yves Rocher.

Все специальные предложения торговой марки собраны на страницах интернет-магазина «Outlet», «Акции», «Sale».

Как активировать промокод в Ив Роше

Акционный купон Ив Роше дает дополнительную скидку на наборы парфюмерии, декоративную косметику, растительную косметику и другие позиции из каталога товаров французской марки. Использовать промокод Ив Роше можно к любому заказу, соответствующему условиям специального предложения. Активация промокода возможна в сроки, указанные в условиях проведения акции. Чтобы активировать промокод от Ив Роше, необходимо:

  1. Из списка актуальных акций на этой странице выбрать подходящий промокод Ив Роше.

  2. Скопировать код купона (кликнуть по нему).

  3. Если не произошла автоматическая переадресация, вернуться на страницу интернет-магазина Yves Rocher и сложить в корзину товары, соответствующие условиям акции.

  4. На странице оплаты заказа вставить скопированный код купона в специальное поле и активировать скидку, чтобы получить выгодные цены.


  1. Убедиться, что скидка по промокоду сработала.

  2. Выбрать подарок, полагающийся к заказу (если данная опция доступна): бесплатные пробники, бонусы за покупку на определенную сумму и т. д.

  3. Закончить оформление заказа: указать способ оплаты и доставки продукции французского бренда косметики и парфюмерии.

Почему скидка по промокоду может не сработать: срок действия акции закончился; в корзине находятся товары, не попадающие под условия получения дополнительной скидки; не достигнут обязательный порог суммы заказа для использования промокода; код по акции уже был активирован.