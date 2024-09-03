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Промокоды Mixit (Миксит) на Август

Сегодня в магазине Mixit доступно 27 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Mixit

Кто и где производит косметику бренда?

Как тестируются косметические средства Mixit?

Какие натуральные ингредиенты содержат бьюти-продукты марки?

Дарит ли бренд подарки к заказам?

Можно ли упаковать покупку в подарочную упаковку?

Лучшие промокоды Mixit

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Промокод Скидки 35% на бьюти-хиты не требуется
Промокод Бесплатная доставка в постаматы при заказах от 1500 рублей не требуется

Про магазин инновационной косметики Mixit

Российский бренд, существующий с 2014 года, владеет сетью из более чем 160 розничных магазинов по всей РФ и за рубежом, а также может похвастаться аудиторией в 3,4 миллиона подписчиков в Инстаграме. Сегодня это один из самых крупных производителей косметики в стране. В фирменном интернет-магазине марки можно купить современные средства для ухода за лицом, телом и волосами, а также продукты для макияжа, соответствующие самым последним трендам в сфере косметологии.

Компания имеет лабораторию, разрабатывающую инновационные формулы уходовых и декоративных бьюти-продуктов. Основная цель бренда — создавать косметику, мобилизующую ресурсы кожи и сохраняющую ее природную красоту. Поэтому в средствах Миксит активно используются натуральные ингредиенты в сочетании с технологичными разработками. Собственное производство и экономия на упаковке позволяют марке продавать инновационную косметику по доступным ценам, а промокоды и акции дают возможность покупателям еще чаще делать подарки себе и близким.

Какую популярную косметику можно купить в магазине

В онлайн-маркете российского косметического бренда есть:

  • кремы, сыворотки и маски, очищающие средства, скрабы и тоники для лица;

  • макияж, включая тональные стики, жидкие хайлайтеры, тени-карандаши для глаз и ультрастойкие тинты для губ;

  • молочко и скрабы для тела, гели для душа, соли и пены для ванн, дезодоранты и парфюмы, а также уход для рук и ног;

  • шампуни, бальзамы, маски, масла для волос;

  • наборы самых актуальных средств в подарочной упаковке;

  • аксессуары: от спонжей и косметичек до массажных щеток и мочалок;

  • товары для новорожденных: от гелей для купания до пижам;

  • мужская косметика для ухода за телом и волосами;

  • антибактериальные спреи, защитные маски и витаминные комплексы.

Ассортимент косметики для ухода рассчитан на любые потребности. Если это продукты для лица от Mixit, то среди них есть линейки для проблемной, комбинированной, жирной, возрастной, сухой, чувствительной, обезвоженной и нормальной кожи. Если это уход за телом, то в наличии имеются продукты для борьбы с целлюлитом, увлажнения, питания и восстановления, пилинга, очищения и тонизирования.

Среди бестселлеров бренда — масло-хайлайтер для тела, жидкие патчи под глаза, праймер-себокорректор, маска-пленка с черной глиной, ревитализирующий крем-мусс для всех типов кожи лица и очищающая пенка для нормальной кожи.

Бонусная программа Миксит

Чтобы принять участие в бонусной программе, действующей во всех розничных магазинах и онлайн-маркете бренда, нужно заполнить анкету на сайте и подтвердить свой номер телефона и адрес электронной почты. Пользователь, выполнивший эти действия, получает виртуальную карту, а вместе с ней — начисление бонусов в виде кэшбэка уже на первую покупку. Их можно использовать для частичной оплаты следующих заказов косметики.

Также для держателей бонусных карт действуют сниженные цены на отдельные продукты в рамках закрытых распродаж, и они первыми узнают об акционных предложениях.

Как можно оплатить покупку косметики

Фирменный онлайн-магазин Mixit отгружает покупателям посылки с косметикой только после зачисления на счет полной предоплаты. На сайте можно рассчитаться за покупку банковскими картами Visa, MasterCard и Мир, а также Google Pay и Apple Pay.

При нажатии на кнопку «Оплата банковской картой» пользователь перенаправляется на страницу платежа, где нужно ввести данные своей карточки и пройти авторизацию. Если операция завершится успешно, оплата будет списана и заказ поступит на выполнение.

Какие способы доставки предлагает Mixit

В Москве, Санкт-Петербурге и по всей России покупатели могут выбрать один из трех вариантов доставки: курьерскую, в постаматы и пункты выдачи PickPoint или Почтой России. Доставка заказов стоимостью от 3000 рублей выполняется бесплатно. С помощью курьерских сервисов онлайн-магазин также отправляет косметику в Беларусь и Казахстан. В зависимости от региона, ожидание занимает от 1 до 10 дней.

При получении посылки от Mixit пользователь имеет право вскрыть ее и убедиться, что содержимое соответствует заказу, прежде чем расписываться в документах курьера или почты.

Правила обмена и возврата косметики

По действующему законодательству, качественную парфюмерию и косметику нельзя вернуть или обменять на другой размер, форму, расцветку или комплектацию.

Возврат средств за товар ненадлежащего качества возможен, если покупатель проверит заказ при получении и, обнаружив несоответствие количества или качества косметических средств, составит при курьере акт о расхождении. Без этого документа магазин не принимает претензии.

Как пользоваться промокодами магазина Mixit

Чтобы за те же деньги покупать больше инновационной косметики для лица, волос и тела с натуральными компонентами, примените на первый заказ в интернет-магазине один из скидочных купонов. Мы отслеживаем лучшие промокоды и акции продавца бьюти-средств, а также публикуем эксклюзивные скидки, которые можно встретить только на этой странице.

Чтобы применить промокод на скидку:

  1. Откройте код купона, который вам понравился. Система его запомнит и автоматически переадресует вас в каталог косметики российского бренда.

  2. Выберите нужные средства для ухода за кожей и макияжа или аксессуары и отправьте их в корзину.

  3. В корзине под суммой к оплате укажите промокод — и она уменьшится на обещанную в купоне величину.

Если в специальном предложении нет кода, достаточно нажать на купон. Он либо расскажет о правилах акции и перенаправит на страницу магазина, либо откроет раздел с косметикой, уже продающейся со скидками.