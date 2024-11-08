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Промокоды Beloris (Белорис) на Август

Сегодня в магазине Beloris доступно 19 купонов.

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Лучшие промокоды Beloris

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Промокод Promoland Beloris СКИ***
Промокод 5% скидки на индийскую косметику! YK1***
Промокод 6% скидки на российскую косметику! RK1***
Промокод 5% скидки на тени для век! ED8***
Промокод 6% скидки на помады для губ! PD1***
Промокод 6% скидки на бронзеры! BR8***
Промокод 7% скидки на туши для ресниц! PY2***
Промокод Скидка до 30% при оплате бонусами не требуется

Подробнее об интернет-магазине косметики Beloris

Компания Beloris з 2012 года занимается продажей косметической продукции и парфюмерии. В каталоге ее интернет-магазина доступен выбор товаров для красоты и здоровья. Ассортимент включает десятки тысяч продуктов известных отечественных и зарубежных брендов. Все они поставляются официально: компания является дилером производителей со всего мира.

Чтобы радовать клиентов доступной косметикой и парфюмом, магазин регулярно устраивает распродажи. Дополнительную выгоду можно получить, используя купоны Белорис, опубликованные на нашем сайте. С ними даже продукция премиальной категории становится доступнее.

Ассортимент косметической продукции и парфюмерии Белорис

В каталоге интернет-магазина представлена косметика и парфюмерия производителей со всего мира. На сайте или в приложении компании можно заказать товары для макияжа, ухода за лицом и кожей, волосами, инструменты и аксессуары, товары для здоровья, бытовую химию и другие продукты. В отдельную категорию вынесена белорусская косметика, сделанная из натуральных компонентов.

Оформив в интернет-магазине заказ, оплатить его можно онлайн и при получении. Доставка осуществляется курьерами и транспортными компаниями, она охватывает всю РФ.

Специальные предложения и распродажи магазина Beloris

В интернет-магазине Белорис распродажи проходят постоянно, поэтому для участвующих в них товаров создан специальный раздел. Там всегда можно найти качественную косметику с большими скидками. Дисконт распространяется на избранные товары, бренды, тематические подборки и комплекты.

Для постоянных покупателей работает программа лояльности, позволяющая получить дополнительную выгоду. В ее рамках за каждую покупку на бонусный счет начисляются баллы. Их можно тратить для оплаты до 30% от цены последующих заказов. Помимо покупок, бонусы начисляются за публикацию отзывов и другие действия.

Чтобы не упустить интересное предложение и купить косметику по выгодной цене, можно оформить подписку на рассылку новостей магазина Beloris. Компания будет периодически сообщать о новых акциях и присылать персональные промокоды для большего дисконта. Также с этой целью можно установить мобильное приложение, которое доступно для Android и iOS.

Как воспользоваться промокодом для получения дисконта

Чтобы получить дисконт, доступный только после активации промокода, и купить органическую косметику по специальной цене, нужно:

  1. Выбрать купон на скидку на этой странице.

  2. Скопировать комбинацию символов из описания специального предложения.

  3. Перейти в интернет-магазин Beloris.

  4. Выбрать в каталоге товары и добавить их в корзину.

  5. Перейти к корзине, чтобы оформить заказ онлайн.

  6. Найти внизу поле «Код купона» и вставить туда промокод.

  1. Активировать купон для получения дисконта и снижения суммы заказа.

  2. Завершить оформление заказа.

В рамках некоторых акций купоны магазина можно использовать вместе с другими видами дисконта. В таком случае выгода будет еще больше за счет комбинации скидок.