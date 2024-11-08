Компания Beloris з 2012 года занимается продажей косметической продукции и парфюмерии. В каталоге ее интернет-магазина доступен выбор товаров для красоты и здоровья. Ассортимент включает десятки тысяч продуктов известных отечественных и зарубежных брендов. Все они поставляются официально: компания является дилером производителей со всего мира.

Чтобы радовать клиентов доступной косметикой и парфюмом, магазин регулярно устраивает распродажи. Дополнительную выгоду можно получить, используя купоны Белорис, опубликованные на нашем сайте. С ними даже продукция премиальной категории становится доступнее.