На сайте интернет-магазина больше 10 000 позиций уходовых средств для тела, ухода за лицом, руками, ногами и волосами. Есть продукция для окрашивания, также отдельные категории товаров для мужчин, детей и здоровья. Наиболее популярной все же остается «Уход за волосами», он включает в себя больше 1000 позиций.

Второй по популярности раздел — «Уход за лицом». В нем клиенты с доставкой могут заказать тканевые маски, тонеры, увлажняющие пенки, восстанавливающие сыворотки и многое другое. Продукция из него часто участвует в разнообразных акциях, где клиентам достаточно активировать на ShopHair промокод и/или кликнуть на купон для активации предложения.

Стоит упомянуть и раздел «Все для окрашивания». В нем собраны продукты, которые помогут сделать самостоятельно качественное окрашивание дома, в салоне, удалить последствия предыдущей процедуры. Например, к приобретению доступны лосьон для удаления краски с кожи, лосьон прямого действия, перманентный крем-краситель и др. На эти продукты часто встречается дисконт в размере 20–30%. На ShopHairкупон обычно действует от 1 дня до месяца.