Промокоды Shophair (Шопхаир) на Август
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|Промокод
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Подробная информация об интернет-магазине с косметикой для волос ShopHair
Отечественный интернет-магазин ShopHair работает с 2006 года. Он предлагает своим клиентам только оригинальную продукцию. Она проверена и имеет соответствующую продукцию. Благодаря этому клиенты портала могут не переживать за качество купленной продукции.
Ассортимент товаров на сайте
На сайте интернет-магазина больше 10 000 позиций уходовых средств для тела, ухода за лицом, руками, ногами и волосами. Есть продукция для окрашивания, также отдельные категории товаров для мужчин, детей и здоровья. Наиболее популярной все же остается «Уход за волосами», он включает в себя больше 1000 позиций.
Второй по популярности раздел — «Уход за лицом». В нем клиенты с доставкой могут заказать тканевые маски, тонеры, увлажняющие пенки, восстанавливающие сыворотки и многое другое. Продукция из него часто участвует в разнообразных акциях, где клиентам достаточно активировать на ShopHair промокод и/или кликнуть на купон для активации предложения.
Стоит упомянуть и раздел «Все для окрашивания». В нем собраны продукты, которые помогут сделать самостоятельно качественное окрашивание дома, в салоне, удалить последствия предыдущей процедуры. Например, к приобретению доступны лосьон для удаления краски с кожи, лосьон прямого действия, перманентный крем-краситель и др. На эти продукты часто встречается дисконт в размере 20–30%. На ShopHairкупон обычно действует от 1 дня до месяца.
Акции и промокоды магазина ShopHair
Основной вид распродаж — сезонные, приуроченные к разным событиям, например Новому году или Черной пятнице. Здесь клиентам предлагаются одни из самых высоких скидок — до 30%. Часто встречается дисконт в размере 20–30%, реже — 10%. Для активации предложения требуется активировать для ShopHair промокод или просто кликнуть по купону для перехода в раздел с уже примененными выгодными предложениями.
Часто проводятся распродажи в отдельных категориях. Например, при пополнении ассортимента в «Товарах для здоровья» часть продукции продается по сниженным ценам. Здесь пользователи могут приобрести с выгодой, активировав промокод ShopHair в корзине, витаминные комплексы с разным бюджетом, протеиновые батончики, пищевые добавки, зубные пасты, ополаскиватели.
Предлагается воспользоваться акциями с бесплатной доставкой по указанному адресу или самовывозом в течение 30 минут после оформления заказа. Если при покупке клиент выберет самовывоз, а все нужные продукты окажутся в наличии, он сможет забрать товар в ближайший час. Об этом сообщит консультант магазина посредством звонка.
Как активировать промокод
Перед активацией промокода рекомендуется скопировать его с этой страницы, нажав на купон на скидку. Произойдет автоматическое перенаправление на страницу интернет-магазина ShopHair. Для активации кода клиенту нужно выполнить следующие действия:
Добавить товар в корзину, нажав на кнопку «Купить».
Кликнуть на «Перейти в корзину».
В строку «Код купона» вставить скопированный для ShopHair промокод.
Нажать на кнопку «Применить».
Далее кликнуть на «Оформить заказ».
После применения скидки останется выбрать способ получения заказа, указать контактные данные и один из вариантов оплаты. После этого на имейл или номер телефона поступит уведомление об оформлении покупки, а через несколько минут перезвонит оператор для уточнения деталей.