Интернет-магазин Loccitane — это официальный ритейлер по продаже уходовой косметики за лицом, телом и волосами для женщин и мужчин. Дополнительно под этой маркой выпускаются парфюмерные продукты.

История бренда началась в 1976 году во французском Провансе. У молодого человека по имени Оливье Боссан был только старый дистиллятор и познания о свойствах трав. Он сделал из розмарина эфирное масло, которое быстро стало популярным среди жителей города. В 1981 Боссан открыл первую фабрику Loccitane, а после — магазинчик в Вольске. Следующие 9 лет он развивал ассортимент и дополнял его натуральной парфюмерной продукцией.

В 2002 году состоялся запуск линии средств Иммортель, в основе которой лежало эфирное масло бессмертника. Антивозрастной крем из этой серии заслужил звание лучшего по отзывам покупателей.

Наиболее популярные товары в магазине Loccitane

На сайте наибольшим спросом пользуются следующие товары:

бальзамы, скрабы, помады для губ;

кремы, сыворотки, маски и эмульсии для лица;

гели для очищения кожи рук;

скрабы, масла, дезодоранты, мыло для тела;

шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос;

парфюмы.

Продукцию можно отсортировать по популярности, последним новинкам, возрастанию и убыванию цены.

Дисконтная программа на сайте Loccitane

По условиям дисконтной программы Loccitane нужно совершить покупку в интернет- или офлайн-магазине и заполнить анкету участника. Клиенты клуба могут получить скидку от 5 до 15%, ее размер увеличивается с общей суммой покупок. Например, при сумме накоплений в 19 000 рублей активируется скидка в 10%, открывается доступ к специальным предложениям на день рождения и высылаются приглашения на закрытые мероприятия.

Для применения скидки по дисконтной программе нужно ввести номер карты в одноименное поле при оформлении заказа. Скидка применяется автоматически, но не суммируется с другими акционными предложениями.

Баланс карты можно проверить двумя способами: через личный кабинет или позвонив на горячую линию службы работы с клиентами. Но следует учитывать, что программа действует только на территории Российской Федерации.

Методы оплаты

Предусмотрено три способа оплаты заказа: наличными курьеру, банковской картой на сайте или при получении и с помощью ApplePay и GooglePay. Принимается кредитный пластик Visa, MasterCard, Мир и JCB.

Обработка платежа происходит на сайте ПАО Сбербанк. Конфиденциальные данные клиента защищены, и даже сотрудники магазина не имеют доступа к персональным и банковским сведениям клиентов. Чтобы защитить информацию от несанкционированного доступа, Сбербанк использует современные протоколы и технологию 3D Secure.

Способы получения заказа

Покупателям сайта Loccitane предлагаются следующие способы получения заказа: доставка в пункт выдачи, курьерской службой до двери и самовывоз. Минимальный срок формирования заказа в одном из магазинов сети — 4 часа.

Курьерская доставка осуществляется службой IML. Заказ привозят в срок от 1 дня. Бесплатно — от 2000 рублей, до этой суммы учитывается дальность отправления и рассчитывается итоговая стоимость при оформлении заказа.

Стоимость доставки в пункт выдачи для Москвы, Санкт-Петербурга и Твери составляет от 100 рублей, в другие города — от 200 рублей.

Возврат товара

До передачи товара надлежащего качества покупатель вправе в любой момент отказаться от его приемки и оплатить только стоимость доставки. Возврат косметическо-парфюмерных средств после передачи их заказчику не допускается.

При обнаружении недостатков в товаре покупатель может обратиться к продавцу, заполнив соответствующую форму с описанием проблемы. К письму должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату покупки.

Максимальный срок ответа на претензию — 10 дней. Компания вправе провести проверку качества и организовать проведение экспертизы. Если будет доказано, что брак — вина продавца, требование клиента по возврату средств будет удовлетворено.