Промокоды Loccitane (Локситан) на Август
Сегодня в магазине Loccitane доступно 13 купонов.
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Подробнее об интернет-магазине Loccitane
Интернет-магазин Loccitane — это официальный ритейлер по продаже уходовой косметики за лицом, телом и волосами для женщин и мужчин. Дополнительно под этой маркой выпускаются парфюмерные продукты.
История бренда началась в 1976 году во французском Провансе. У молодого человека по имени Оливье Боссан был только старый дистиллятор и познания о свойствах трав. Он сделал из розмарина эфирное масло, которое быстро стало популярным среди жителей города. В 1981 Боссан открыл первую фабрику Loccitane, а после — магазинчик в Вольске. Следующие 9 лет он развивал ассортимент и дополнял его натуральной парфюмерной продукцией.
В 2002 году состоялся запуск линии средств Иммортель, в основе которой лежало эфирное масло бессмертника. Антивозрастной крем из этой серии заслужил звание лучшего по отзывам покупателей.
Наиболее популярные товары в магазине Loccitane
На сайте наибольшим спросом пользуются следующие товары:
бальзамы, скрабы, помады для губ;
кремы, сыворотки, маски и эмульсии для лица;
гели для очищения кожи рук;
скрабы, масла, дезодоранты, мыло для тела;
шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос;
парфюмы.
Продукцию можно отсортировать по популярности, последним новинкам, возрастанию и убыванию цены.
Дисконтная программа на сайте Loccitane
По условиям дисконтной программы Loccitane нужно совершить покупку в интернет- или офлайн-магазине и заполнить анкету участника. Клиенты клуба могут получить скидку от 5 до 15%, ее размер увеличивается с общей суммой покупок. Например, при сумме накоплений в 19 000 рублей активируется скидка в 10%, открывается доступ к специальным предложениям на день рождения и высылаются приглашения на закрытые мероприятия.
Для применения скидки по дисконтной программе нужно ввести номер карты в одноименное поле при оформлении заказа. Скидка применяется автоматически, но не суммируется с другими акционными предложениями.
Баланс карты можно проверить двумя способами: через личный кабинет или позвонив на горячую линию службы работы с клиентами. Но следует учитывать, что программа действует только на территории Российской Федерации.
Методы оплаты
Предусмотрено три способа оплаты заказа: наличными курьеру, банковской картой на сайте или при получении и с помощью ApplePay и GooglePay. Принимается кредитный пластик Visa, MasterCard, Мир и JCB.
Обработка платежа происходит на сайте ПАО Сбербанк. Конфиденциальные данные клиента защищены, и даже сотрудники магазина не имеют доступа к персональным и банковским сведениям клиентов. Чтобы защитить информацию от несанкционированного доступа, Сбербанк использует современные протоколы и технологию 3D Secure.
Способы получения заказа
Покупателям сайта Loccitane предлагаются следующие способы получения заказа: доставка в пункт выдачи, курьерской службой до двери и самовывоз. Минимальный срок формирования заказа в одном из магазинов сети — 4 часа.
Курьерская доставка осуществляется службой IML. Заказ привозят в срок от 1 дня. Бесплатно — от 2000 рублей, до этой суммы учитывается дальность отправления и рассчитывается итоговая стоимость при оформлении заказа.
Стоимость доставки в пункт выдачи для Москвы, Санкт-Петербурга и Твери составляет от 100 рублей, в другие города — от 200 рублей.
Возврат товара
До передачи товара надлежащего качества покупатель вправе в любой момент отказаться от его приемки и оплатить только стоимость доставки. Возврат косметическо-парфюмерных средств после передачи их заказчику не допускается.
При обнаружении недостатков в товаре покупатель может обратиться к продавцу, заполнив соответствующую форму с описанием проблемы. К письму должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату покупки.
Максимальный срок ответа на претензию — 10 дней. Компания вправе провести проверку качества и организовать проведение экспертизы. Если будет доказано, что брак — вина продавца, требование клиента по возврату средств будет удовлетворено.
Как на сайте Loccitane применить код купона
Использовать промокоды могут все клиенты независимо от того, есть у них личный кабинет на сайте ритейлера или нет. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно следовать инструкции:
Нажать на любое действующее предложение, которое есть на этом сайте. Промокод скопируется в буфер обмена автоматически, а пользователь будет перенаправлен на сайт продавца.
Выбрать интересующие товары и добавить их в корзину.
Перейти к оформлению заказа, нажав на изображение корзины.
Напротив наименований товаров ввести в отведенное поле уникальный промокод.
Нажать на кнопку «Применить промокод».
Страница обновится, и отобразится итоговая сумма с учетом доставки. Она зависит от стоимости заказа, места проживания клиента и способа доставки.