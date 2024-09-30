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Промокоды Loccitane (Локситан) на Август

Сегодня в магазине Loccitane доступно 13 купонов.

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Скидка 20% + Масло для душа "Миндальное" в подарок при покупке от 3000 рублей

Не распространяется на подарочные и Спа-сертификаты, Спа-процедуры, продукты и наборы по специальным ценам, не суммируется с другими скидками и промокодами, отменяет другие акции

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Loccitane
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Часто задаваемые вопросы про Loccitane

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Скидка При любом заказе - пробники в подарок не требуется
Скидка Уход для тела в ассортименте от 490 рублей не требуется
Скидка Лимитированная коллекция "Миндаль и нежные цветы" в ассортименте от 490 рублей не требуется
Скидка Бесплатная доставка при покупке от 4000 рублей не требуется

Подробнее об интернет-магазине Loccitane

Интернет-магазин Loccitane — это официальный ритейлер по продаже уходовой косметики за лицом, телом и волосами для женщин и мужчин. Дополнительно под этой маркой выпускаются парфюмерные продукты. 

История бренда началась в 1976 году во французском Провансе. У молодого человека по имени Оливье Боссан был только старый дистиллятор и познания о свойствах трав. Он сделал из розмарина эфирное масло, которое быстро стало популярным среди жителей города. В 1981 Боссан открыл первую фабрику Loccitane, а после — магазинчик в Вольске. Следующие 9 лет он развивал ассортимент и дополнял его натуральной парфюмерной продукцией. 

В 2002 году состоялся запуск линии средств Иммортель, в основе которой лежало эфирное масло бессмертника. Антивозрастной крем из этой серии заслужил звание лучшего по отзывам покупателей.

Наиболее популярные товары в магазине Loccitane

На сайте наибольшим спросом пользуются следующие товары: 

  • бальзамы, скрабы, помады для губ;

  • кремы, сыворотки, маски и эмульсии для лица;

  • гели для очищения кожи рук;

  • скрабы, масла, дезодоранты, мыло для тела;

  • шампуни, кондиционеры и бальзамы для волос;

  • парфюмы.

Продукцию можно отсортировать по популярности, последним новинкам, возрастанию и убыванию цены.

Дисконтная программа на сайте Loccitane

По условиям дисконтной программы Loccitane нужно совершить покупку в интернет- или офлайн-магазине и заполнить анкету участника. Клиенты клуба могут получить скидку от 5 до 15%, ее размер увеличивается с общей суммой покупок. Например, при сумме накоплений в 19 000 рублей активируется скидка в 10%, открывается доступ к специальным предложениям на день рождения и высылаются приглашения на закрытые мероприятия. 

Для применения скидки по дисконтной программе нужно ввести номер карты в одноименное поле при оформлении заказа. Скидка применяется автоматически, но не суммируется с другими акционными предложениями.  

Баланс карты можно проверить двумя способами: через личный кабинет или позвонив на горячую линию службы работы с клиентами. Но следует учитывать, что программа действует только на территории Российской Федерации. 

Методы оплаты 

Предусмотрено три способа оплаты заказа: наличными курьеру, банковской картой на сайте или при получении и с помощью ApplePay и GooglePay. Принимается кредитный пластик Visa, MasterCard, Мир и JCB. 

Обработка платежа происходит на сайте ПАО Сбербанк. Конфиденциальные данные клиента защищены, и даже сотрудники магазина не имеют доступа к персональным и банковским сведениям клиентов. Чтобы защитить информацию от несанкционированного доступа, Сбербанк использует современные протоколы и технологию 3D Secure. 

Способы получения заказа 

Покупателям сайта Loccitane предлагаются следующие способы получения заказа: доставка в пункт выдачи, курьерской службой до двери и самовывоз. Минимальный срок формирования заказа в одном из магазинов сети — 4 часа.

Курьерская доставка осуществляется службой IML. Заказ привозят в срок от 1 дня. Бесплатно — от 2000 рублей, до этой суммы учитывается дальность отправления и рассчитывается итоговая стоимость при оформлении заказа. 

Стоимость доставки в пункт выдачи для Москвы, Санкт-Петербурга и Твери составляет от 100 рублей, в другие города — от 200 рублей.

Возврат товара 

До передачи товара надлежащего качества покупатель вправе в любой момент отказаться от его приемки и оплатить только стоимость доставки. Возврат косметическо-парфюмерных средств после передачи их заказчику не допускается. 

При обнаружении недостатков в товаре покупатель может обратиться к продавцу, заполнив соответствующую форму с описанием проблемы. К письму должны быть приложены документы, подтверждающие факт и дату покупки. 

Максимальный срок ответа на претензию — 10 дней. Компания вправе провести проверку качества и организовать проведение экспертизы. Если будет доказано, что брак — вина продавца, требование клиента по возврату средств будет удовлетворено.

Как на сайте Loccitane применить код купона

Использовать промокоды могут все клиенты независимо от того, есть у них личный кабинет на сайте ритейлера или нет. Чтобы воспользоваться скидкой, нужно следовать инструкции:

  1. Нажать на любое действующее предложение, которое есть на этом сайте. Промокод скопируется в буфер обмена автоматически, а пользователь будет перенаправлен на сайт продавца. 

  2. Выбрать интересующие товары и добавить их в корзину. 

  3. Перейти к оформлению заказа, нажав на изображение корзины. 

  4. Напротив наименований товаров ввести в отведенное поле уникальный промокод. 

  5. Нажать на кнопку «Применить промокод».

Страница обновится, и отобразится итоговая сумма с учетом доставки. Она зависит от стоимости заказа, места проживания клиента и способа доставки.