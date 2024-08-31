Сайт KIKO MILANO — это магазин по продаже декоративной косметики и средств по уходу за кожей. Компания основана в 1997 году в Италии. Клиентам предлагают приобрести продукцию бренда в 900 официальных магазинах в 20 странах мира.

Бренд черпает вдохновение в традициях итальянского народа. Но не забывает при этом о современных тенденциях. Поэтому косметические продукты от компании Кико Милано — это продукция, которая отвечает желаниям и потребностям современных пользователей.

Подавляющее большинство продуктов производится в Европе, США, Корее и Японии. Каждый из них прошел долгий путь исследований и разработок командой профессионалов. Все средства, выпускаемые под именем компании, проходят необходимые дерматологические тестирования в независимых лабораториях.

Разделы товаров на сайте KIKO MILANO

На страницах сайта KIKO MILANO представлено более 1600 товаров. В их число входит декоративная косметика, средства по уходу за кожей лица и тела. Товары поделены на следующие разделы:

Новинки — последние добавленные продукты на сайт компании.

Макияж — средства для нанесения на губы, глаза, лицо и ногти.

Уход за кожей — в категории представлены сыворотки, кремы и маски для женщин разных возрастов.

Аксессуары — размещены кисти для тушевки продуктов для разных частей лица и рук.

Также на сайте есть раздел Виртуальный макияж, где клиентам предлагается создать макияж при помощи продуктов от компании Кико Милано. Чтобы опробовать их на себе онлайн, нужно загрузить фото. А в уроках макияжа предлагается пройти бесплатное обучение онлайн по правильному нанесению продуктов от бренда.

Средства можно отсортировать по популярности, возрастанию и убыванию цены, новинкам и рейтингу.

Программа лояльности на сайте Кико Милано

Клиентам бренда предлагается воспользоваться программой лояльности на сайте kikocosmetics.ru и принадлежащих АО «МФК ДжамильКо». За покупки пользователям начисляются баллы на личный счет. Процент возврата зависит от уровня участия.

Для подключения к бонусной программе клиенту требуется зарегистрироваться на сайте косметического бренда или заполнить форму при покупке товаров в офлайн-магазинах.

Помимо списания баллов, пользователям предлагаются подарки на день рождения и многое другое. Отписаться от рассылки можно в любой момент через личный кабинет на сайте.

Оплатить бонусными рублями можно 10–20% от суммы в чеке в зависимости от уровня пользователя по программе. Например, в статусе LOVE нужно совершить покупки на сумму от 5000 рублей. За каждую оплату заказов начисляется 3%, а списать можно 10% от покупки.

Методы оплаты на сайте Кико Милано

К оплате на сайте принимаются любые из представленных карт — Visa, Visa Electron, Visa International, MasterCard Worldwide, Maestro, МИР, JCB. Оплатить заказ можно онлайн, наличными или пластиком при получении.

При переводе средств клиент будет перенаправлен на платежный шлюз ПАО Сбербанк. Он защищен по протоколу SSL. Если обслуживающий пользователя банк поддерживает технологию безопасного проведения платежей, может потребоваться ввод защитного кода.

Способы доставки продукции от компании KIKO MILANO

Клиентам предлагается три способа доставки — курьером до двери, в пункт выдачи и автоматизированный постамат Сберлогистика. Стоимость перевозок зависит от расстояния до ближайшего магазина.

Например, в Москву и область заказы доставляют бесплатно, если общая сумма продуктов больше 3000 рублей, меньше — от 190 рублей. В центральные регионы — от 240 рублей, в более отдаленные — от 340 рублей.

Возврат товара и денежных средств клиенту

Вернуть можно товар надлежащего и ненадлежащего качества. Возврат продукции надлежащего качества доступен до ее передачи в руки покупателю.

Если нарушена упаковка, пришла не та расцветка или средство просрочено, его можно вернуть в течение 10 дней с момента передачи продавцом или курьером. Потребуется заполнить специальную форму, на основании которой специалисты магазина проведут экспертизу.

Деньги возвращают тем же способом, что и при оплате. Например, если пользователь расплачивался картой на сайте, то банк вернет ему полную сумму покупки.