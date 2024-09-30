В сети магазинов, мобильном приложении и интернет-магазине IleDeBeaute представлен огромный ассортимент косметической и парфюмерной продукции лучших мировых брендов. Здесь продаются товары множества популярных марок: от Clarins, Kerastase и Hourglass до Tom Ford, Memo и Dior. Кроме того, на сайте есть хиты Sephora Collection, разделы с новинками и новыми брендами.

В Иль де Ботэ можно по выгодным ценам приобрести качественную косметику: в магазине действуют многочисленные специальные предложения и программа лояльности. При оформлении заказа компания предлагает выбрать любой удобный способ оплаты: наличными, банковской картой либо пластиковой или электронной подарочной картой.

Покупателям доступны разные варианты получения товаров, включая обычную и ускоренную курьерскую доставку на дом или в офис, а также доставку в постаматы и ПВЗ или почтовые отделения. Кроме того, действует опция «Click & Collect», позволяющая забрать заказ в выбранном вами магазине сети парфюмерии и косметики. При этом на любые покупки от 2000 рублей действует бесплатная доставка и в корзине тут же рассчитывается срок доставки на нужный адрес.