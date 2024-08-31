Промокоды РИВ ГОШ (Rive Gauche) на Август
Сегодня в магазине РИВ ГОШ доступно 13 купонов.
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Как делать покупки в Рив Гош через смартфон?
Как проверить статус своего заказа?
Как создать личный кабинет и можно ли иметь несколько аккаунтов?
Рив Гош отправляет посылки только в пределах России?
Нужно ли выполнить какие-то условия для использования промокода?
Лучшие промокоды РИВ ГОШ
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Скидка 1000 рублей при заказе от 4000
|ADE***
|Промокод
|Скидка 300 рублей при покупке от 3000 рублей
|KP3***
|Промокод
|Средства URIAGE со скидкой 15%
|UTE***
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|Распродажа BACK TO OFFICE со скидками до 60%
|не требуется
|Скидка
|Скидка 50% на второй товар INFLUENCE BEAUTY
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|Скидка
|2=1 на средства MONOLOVE BIO
|не требуется
|Скидка
|Солнцезащитные средства Orient Garden со скидкой 40%
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|Карандаши и подводки для глаз со скидками до 70%
|не требуется
|Скидка
|Скидки до 75% на средства по уходу за телом
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|Всё для солнечного отпуска со скидками до 73%
|не требуется
Подробнее о Рив Гош
Rive Gauche — российская компания, которая занимается продажей косметики и парфюмерии. Купить товары из ассортимента магазина можно в ее офлайн-салонах или на официальном сайте ритейлера. Предлагается удобная оплата и быстрая доставка в любой регион страны.
К каждой покупке можно применить промокоды продавца на скидку. Это поможет получить выгодный дисконт и тем самым уменьшить сумму заказа. Актуальные купоны и коды Рив Гош собраны на этой странице.
Что можно заказать в магазине
Магазин Rive Gauche предлагает клиентам косметику, парфюмерию, уходовые средства, товары для дома, бижутерию, аксессуары, очки и многое другое. В каталоге на официальном сайте ритейлера представлена продукция ведущих брендов мира. На каждый товар из ассортимента продавца распространяется действие скидочных промокодов и дисконтных купонов, которые можно активировать при заказе на сайте компании.
Выгодные предложения Рив Гош
Есть несколько способов получить хорошую скидку и сэкономить на заказе в магазине Rive Gauche. Самый простой — это покупка косметики и парфюмерии на распродажах. Как правило, они приурочены к значимым датам, например к Новому году. Стоимость распродажных товаров снижается на 50–60% от первоначальной.
Второй вариант — участие в акциях Рив Гош. Посмотреть текущие промомероприятия можно в специальном разделе на официальном сайте Rive Gauche. Как правило, акционные предложения требуют выполнить некоторые условия. Например, купить определенное количество товаров или оформить заказ на косметику и парфюмерию от указанного ритейлером бренда. Размер дисконта в рамках акций может составлять от 15 до 30% от первоначальной стоимости.
Но наиболее выгодный вариант получения скидок — это активация промокода. Она не требует соблюдения дополнительных условий — дисконт предоставляется за сам факт использования кода при заказе. Величина экономии при этом может достигать половины от изначальной стоимости товара.
Как использовать промокод Рив Гош на ресурсе магазина
Чтобы использовать при заказе в магазине промокод дисконта Рив Гош, нужно:
Изучить интересные предложения магазина здесь.
Выбрать подходящий код на скидку и скопировать его.
Перейти на сайт Рив Гош.
Найти нужный товар и поместить в корзину.
Кликнуть по значку сумки.
На странице оформления заказа вставить промокод дисконта Рив Гош в специальное поле.
Закончить покупку и перейти к оплате товара.
После выполнения этих действий сумма заказа снизится. Величина скидки зависит от номинала промокода, а он определяется условиями акции магазина косметики и парфюмерии.
Купон на скидку в ряде случаев активируется иначе. Для его использования достаточно выбрать интересное скидочное предложение с данной страницы, кликнуть по нему, а после перехода на ресурс Rive Gauche оформить покупку. Дисконт будет активирован автоматически — ввод промокода магазина парфюмерии и косметики в данном случае не требуется.
Как оформить заказ в интернет-магазине
Для оформления заказа на ресурсе Rive Gauche необходимо:
Выбрать подходящую косметику или парфюмерию.
Кликнуть по товару.
Нажать «Добавить в корзину».
Щелкнуть по значку сумки.
Кликнуть «Перейти к оформлению».
Выбрать способ доставки и оплаты.
Заполнить анкету.
Нажать «Подтвердить заказ».
Если покупатель выбрал оплату онлайн, после оформления покупки произойдет переадресация на страницу расчетов.