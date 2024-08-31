Есть несколько способов получить хорошую скидку и сэкономить на заказе в магазине Rive Gauche. Самый простой — это покупка косметики и парфюмерии на распродажах. Как правило, они приурочены к значимым датам, например к Новому году. Стоимость распродажных товаров снижается на 50–60% от первоначальной.

Второй вариант — участие в акциях Рив Гош. Посмотреть текущие промомероприятия можно в специальном разделе на официальном сайте Rive Gauche. Как правило, акционные предложения требуют выполнить некоторые условия. Например, купить определенное количество товаров или оформить заказ на косметику и парфюмерию от указанного ритейлером бренда. Размер дисконта в рамках акций может составлять от 15 до 30% от первоначальной стоимости.

Но наиболее выгодный вариант получения скидок — это активация промокода. Она не требует соблюдения дополнительных условий — дисконт предоставляется за сам факт использования кода при заказе. Величина экономии при этом может достигать половины от изначальной стоимости товара.