На сайте интернет-магазина есть страница «Sale». Там собрана косметика по специальным ценам. В раздел попадают не все товары, а только отдельные категории. Средний размер дисконта составляет 25–30%.

Также на ресурсе Бьюти Дисконт есть страница с уценкой. Там размещают косметику, которая не пользуется большим спросом или у которой подходит к концу срок годности. Покупки в разделе выгодны — размер скидки может составлять 50–60%.

Магазин постоянно предлагает покупателям товары до ₽200. В основном это разные мелочи — одноразовые упаковки шампуня, влажные салфетки. Но попадается и хорошая для такой цены косметика, например качественное туалетное мыло.

Уменьшить сумму покупки можно путем участия в акциях магазина. Как правило, они действуют в течение ограниченного времени (4–5 недель). В рамках таких промо Бьюти Дисконт предлагает некоторые категории товаров по специальным ценам, которые ниже стандартной стоимости косметики на 30–40%. Выгодные предложения ритейлера можно посмотреть на его сайте в разделе «Акции».

Постоянно действует промомероприятие «Товар дня». По его условиям на одно косметическое средство существенно снижается цена. Величина скидки по этой акции в среднем составляет от 40 до 60%.

Также можно получить дисконт путем активации скидочного промокода продавца. У такого способа экономии есть преимущества перед другими: не нужно выполнять какие-то сложные требования, актуальные коды есть всегда. А главное, скидка может превышать 50% от суммы покупки, что исключено в большинстве других промо.