В интернет-магазине Newbeautybox можно купить бьюти-боксы с косметикой множества популярных брендов: от Clarins и Erborian до Sephora и Vivienne Sabo. В наборы Ньюбьютибокс входят оригинальные косметические продукты в полноразмерном и travel-формате, при этом состав коробочек красоты ежемесячно обновляется. Нью-бьюти-боксы доставляются по всей России, и их можно заказывать с оплатой картой или наличными. Каждый бьюти-бокс выходит дешевле, чем покупка товаров по отдельности, но можно получить дополнительную скидку по акции или промокоду.