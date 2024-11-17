Международный мультибрендовый магазин товаров для любителей спорта и активного Sportmaster основан в 1992 году и сегодня по объемам продаж занимает 3-е место в Европе и 10-ю позицию в мире среди глобальных компаний сектора. Сеть Спортмастер насчитывает более 520 фирменных магазинов, открытых в Беларуси, Казахстане, России и Украине. А за пределами СНГ компания располагает филиалами в Китае, Бангладеш и Вьетнаме. Головной офис группы компаний расположен в Сингапуре.

Интернет-магазин сотрудничает с более 300 брендами, которые производят товары для спорта и активного отдыха. Среди них такие известные марки, как Columbia, Skechers, Adidas, Converse, Demix, FILA, I-Jump, PUMA, X-Bionic. Спортмастер активно разрабатывает франчайзинговую сеть и производит продукцию под собственными торговыми марками, адаптированную к местным условиям и предпочтениям российских потребителей. Для этого в компании создан специальный Центр разработки моделей, который занимается дизайном изделий с учетом особенностей российского рынка.

Цены в интернет-магазине Спортмастер доступны каждому. А благодаря программе лояльности, акциям и выгодным промокодам можно сэкономить тысячи рублей на заказе товаров.

Условия бонусной программы

Участие в бонусной программе доступно любому физическому лицу, достигшему 14-летнего возраста. Для авторизации нужно заполнить электронную анкету на сайте онлайн-магазина или в зале торговой сети. Участники программы копят кэшбэк-бонусы, которыми оплачивают до 30% от суммы новых заказов. Бонусные баллы присваиваются за все покупки, в том числе за товары из акционного ассортимента. Они не сгорают при условии, что участник программы делает покупки в торговой сети не реже 1 раза в 180 дней.

Кроме кэшбэка, в бонусной программе Sportmaster предусмотрены промобонусы, которые можно получить за регистрацию в системе по случаю дня рождения, в период проведения акций и за участие в конкурсах, проводимых в соцсетях.

Срок жизни промобонусов ограничен и указывается при их начислении.

Также участники программы имеют привилегии от ритейлера, среди которых — закрытые акции, сервисные преференции и дополнительные информационные услуги. Объем предоставляемых преференций зависит от уровня, достигнутого участником клуба. Их всего 3:

при покупках на сумму до 15 000 рублей клиенту выдается синяя карта и начисляется 5% кэшбэка;

от 15 001 до 150 000 рублей — серебряная с 7% кэшбэка;

свыше 150 000 рублей — золотая с 10% кэшбэка.

Клиентам с серебряной и золотой картой Sportmaster предоставляются дополнительные привилегии: выделенная линия в справочной службе, дополнительный гарантийный срок на товар и кэшбэк на платные сервисы.

Способы оплаты

Оплата заказа осуществляется онлайн в момент оформления заказа банковской картой или по факту получения наличными или безналичным способом. Клиенты, имеющие дебетовую карту Сбербанка, могут оформить купленный товар в кредит. Также возможна рассрочка на покупку с картой Халва Совкомбанка.

Варианты доставки

Доставка из интернет-магазина Спортмастер в городах присутствия точек продаж осуществляется собственной курьерской службой до двери клиента или пунктов выдачи PickPoint. При заказе от определенной суммы транспортные услуги предоставляются бесплатно. Если товар нужен срочно, клиент может оформить самовывоз из супермаркета Спортмастер или заказать экспресс-доставку в течение 5 часов.

Условия возврата товара в магазины Sportmaster

Если товар не подошел по какой-либо причине, его можно вернуть, заполнив заявление, ссылка на которое размещено в соответствующем разделе интернет-магазина. Вернуть товар надлежащего качества необходимо в 14-дневный срок со дня покупки. При этом важно наличие чека, сохранение товарного вида и отсутствие следов эксплуатации. Также необходимо наличие ярлыков и целостной заводской упаковки. Следует учитывать, что изделия, изготовленные под заказ, обмену и возврату не подлежат.

Товар с заводским браком и другими дефектами подлежит обмену и возврату в течение гарантийного срока, обозначенного производителем. Для оформления процедуры нужно заполнить соответствующее заявление или бесплатно вызвать эксперта из сервис-центра (при возврате тренажера).