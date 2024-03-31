Фитнес плейс — это сайт магазина, продающего все для ЗОЖ и тренировок.

В его каталоге есть спортивная форма и обувь, тренажеры — от железа до дорожек, все виды велосипедов, самокаты, аксессуары для фитнеса и активных развлечений. Также здесь можно заказать услуги веломастерской и персональную консультацию по выбору оборудования.

Покупателям велосипедов компания Fitness-place дарит бесплатную доставку и сборку. А благодаря распродаже, разделу с уценкой, акциям и промокодам можно сэкономить при заказе любых позиций из ассортимента.