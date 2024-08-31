DDX FITNESS — сеть фитнес-клубов, которая работает в Москве и Московской области. Она предлагает самостоятельные занятия в тренажерном зале, групповые программы под руководством профессионального тренера, а также доступ в SPA-зону. Все услуги предоставляются после покупки месячного абонемента, который можно заказать прямо на сайте компании. Сэкономить на нем поможет активация промокода. Детальная информация о дисконтных кодах, акциях, купонах и других промопредложениях сети фитнес-клубов опубликована на данной странице.