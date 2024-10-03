Мультибрендовые магазины RedFox и онлайн-магазин Planeta Sport — место, где любители экстремального спорта, активного отдыха и путешествий могут полностью экипироваться. Здесь представлена специализированная одежда, обувь и снаряжение для любых популярных сегодня outdoor-занятий, от профессионального альпинизма до семейного кемпинга и утренних пробежек.

В онлайн-маркете продается только качественная оригинальная продукция отечественных и иностранных марок. Компания является официальным дистрибьютором Red Fox, Osprey, Laken, Vasque, Rock Empire и других известных брендов.

Консультанты Планеты Спорт в телефонном режиме помогают клиентам выбрать оптимальное снаряжение для любых задач, а действующие в интернет-магазине скидочные купоны — сэкономить на покупках брендовых вещей.

Какие товары можно купить в онлайн-маркете

Ассортимент спортивного магазина включает:

мужскую, женскую и детскую одежду, в том числе куртки, головные уборы, штаны, комбинезоны, свитеры, толстовки, футболки, бриджи, термобелье и носки;

трекинговую, хайкинговую, альпинистскую и скалолазную обувь, а также беговые кроссовки;

разные виды палаток, рюкзаков, сумок, спальных мешков и ковриков;

кемпинговую мебель, топливное и электрооборудование, ножи, фонари и посуду;

спортивные палки для становящейся все более актуальной скандинавской ходьбы и трекинга;

каяки, надувные лодки и аксессуары, а также скейтборды, лонгборды и самокаты;

страховочное и ледово-снежное снаряжение, все для скалолазания и горных восхождений.

В отдельную категорию на сайте Планета Спорт вынесена экипировка для бега и фитнеса: от кроссовок и ковриков до футболок, бридж и флиса. Также в интернет-магазине продаются спортивные купальники, плавки и бордшорты.

Вся одежда, обувь и снаряжение отличаются удобством, качеством и стильным дизайном. Самой большой популярностью на сайте пользуются мужские и женские куртки, включая удлиненные теплые модели, спортивные куртки из мягкого термозащитного материала и ветровки.

Дисконтная программа Planeta Sport

В сети Red Fox и спортивном онлайн-маркете совместно с магазинами Boardshop № 1 и «Атлантика» действует общая клубная карта. Чтобы получить ее, достаточно купить любой спортивный товар и заполнить анкетные данные. Сразу после этого покупателю выдается накопительная карта с небольшой скидкой на первый заказ. Процент дисконта со временем увеличивается вместе с суммой накоплений. При этом по карте действует сразу два дисконта: на бренды Red Fox и VR и отдельно на остальные марки.

Если клубная карта была получена без совершения покупки в перечисленных магазинах, на сайте Планета Спорт можно ее активировать.

Оплата покупок в спортивном магазине

Оплатить покупку outdoor-снаряжения можно только безналичными российскими рублями. Опция оплаты при получении не поддерживается. Основной способ расчета — предоплата онлайн во время оформления покупок на сайте при помощи банковских карт VISA, MasterCard и Мир.

Также можно заплатить за снаряжение банковским переводом по квитанции. При этом важно учесть, что банки часто взимают комиссию за отправку денег по платежному поручению и транзакция занимает примерно три рабочих дня. Фирменные вещи отгружаются только после того, как предоплата поступила на счет магазина.

Доставка посылок из Планеты Спорт

Компания отправляет посылки со всем необходимым для экстремального спорта и активного отдыха не только в любые населенные пункты Российской Федерации, но и в Казахстан и Беларусь. Покупатели могут выбрать курьерскую доставку транспортными сервисами EMS, DPD и Boxberry либо отправку товаров в пункты выдачи Boxberry. На сайте магазина можно посмотреть их расположение на карте и выбрать ближайший.

Доставка занимает от 1 до 21 дня, в зависимости от местонахождения заказчика. Стоимость также зависит от региона. Для посылок по России стоимостью свыше 9000 рублей, кроме габаритных товаров, экипировки общим весом более 6 кг и заказов юрлиц, в Планете Спорт действует бесплатная доставка.

Как вернуть спортивные товары

Если в одежде, обуви или снаряжении обнаружен брак или дефект, в соответствии с законодательством покупку можно вернуть в магазин в любое время, пока действует гарантийный срок. Если же товар качественный, но не подошел по размеру, не понравился дизайн или цвет, можно полностью или частично вернуть заказ на протяжении 15 дней от даты получения посылки. Чтобы магазин принял такие вещи обратно, они должны сохранить свой товарный вид и потребительские свойства.



Для оформления возврата в Планете Спорт нужно заполнить заявление и вместе с товаром отправить его через любую курьерскую доставку на петербургский адрес магазина, а затем выслать трек-номер посылки и отсканированное заявление на почту магазина. Расходы по пересылке несет покупатель, но если товар оказался бракованным, затраты на обратную доставку будут возмещены вместе со стоимостью экипировки.