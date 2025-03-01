Компания Barfits — это популярный магазин спортивных товаров хорошего качества, работающий на российском рынке с 2014 года. Стационарные точки продаж находятся в Москве и Санкт-Петербурге, но товары могут быть доставлены в любую точку страны. Ключевые позиции в ассортименте занимает атрибутика для workout-площадок, инвентарь для тяжелой атлетики, функциональные петли, ТRХ, турники, шведские стенки и боксерский инвентарь. Продукция Барфитс создается при участии тренирующихся атлетов и тренеров, что гарантирует эффективность и удобство спортивного инвентаря.

За годы работы компания имеет уже более 5000 клиентов. Все это стало возможным благодаря качеству продукции, ответственному подходу к своей работе каждого члена команды, лучшим ценам на товар и скидкам. Чтобы совершать выгодные покупки, клиенты бренда также могут использовать купоны Barfits. Дисконт Барфитс действует как на продукцию, так и на услуги по доставке и монтажу спортивного оборудования.