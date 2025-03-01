Самый простой способ получить дополнительный бонус и купить велосипед или велозапчасти выгодно — оформление заказа в разделе «Скидки». Там представлены товары, которые можно приобрести по сниженной цене. Средний размер экономии составляет 15–25%.

Скидочные товары попадаются не только в специальном разделе, но и за его пределами. Специальные предложения отмечены оранжевым прямоугольником, где указано, на сколько снижена стоимость велосипеда, велозапчасти или аксессуара.

Второй способ получить дополнительный дисконт — участие в акциях. Обычно они представляют собой специальные предложения, приуроченные к знаменательным датам. Их действие распространяется на товары лучших категорий. Чтобы воспользоваться специальными предложениями компании, необходимо выполнить условия магазина, например купить велосипед в определенный день или оформить заказ на некоторую сумму.

Выгодные покупки можно делать с помощью программы лояльности VamVelosiped. Она предусматривает начисление дополнительных бонусов за каждый заказ. В дальнейшем их можно обменять на скидки от 2 до 25% (зависит от товара и суммы заказа). Специальное предложение действует только для покупок стоимостью от ₽7000.

Но самый выгодный способ приобрести товары по специальной цене на официальном сайте VamVelosiped — промокод. Коды купонов всегда в наличии, их использование не требует выполнения дополнительных требований, а величина скидки может быть очень крупной.