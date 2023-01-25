Британская франшиза спортивного питания и одежды Myprotein впервые появилась на рынке в 2004 году. Сегодня представительства компании функционируют в 70 странах, а в каталоге товаров — более 3 тысяч продуктов (спортивной одежды и диетических перекусов, витаминов, БАДов, микроэлементов и т. д.). Среди преимуществ бренда — разнообразие товаров, ориентированных на эксклюзивные вкусовые предпочтения клиентов (безглютеновая диета, веганство, вегетарианство и т. д.). Основываясь на опыте профессиональных спортсменов, помимо спортивного питания, компания занимается производством и одежды для тренировок.

Большую часть продукции бренд производит самостоятельно. Исключая посредников, компания снижает стоимость для конечного потребителя, при этом не теряя в качестве. Высокие стандарты подтверждены сертификатами, декларирующими высокий уровень чистоты и контроля производственного процесса.

Помимо прочего, на сайте собрано много полезной информации для приверженцев здорового образа жизни: об особенностях тренировок, процессе подготовки, выборе спортивной одежды и т. д.

Товары в Myprotein

Для удобства навигации огромный ассортимент компании разбит на тематические разделы: «Питание», «Батончики и снеки», «Витамины», «Веган», «Pro», «Фитнес-цели», «Одежда и аксессуары». Товары также сгруппированы по пищевым потребностям и линейкам продуктов. В бестселлеры, как правило, попадают товары из категории одежды (спортивные шорты, майки, тайтсы) и спортивных пищевых добавок (протеин, ВСАА, поливитамины). Клиентов, оформивших заказ на определенную сумму, ждет бонус от компании.

На главной странице в актуальной информации можно найти специальные предложения, актуальные скидки и новинки в каталоге — для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое или приобрести полезный товар с существенной скидкой.

Реферальная программа Myprotein

Все зарегистрированные на сайте Майпротеин пользователи могут стать участниками реферальной программы. Каждый из них получает уникальный код, которым можно делиться с друзьями и получать за это кэшбэк. Когда друг пользуется ссылкой по коду на первую покупку и становится новым клиентом компании, за заказ от 7000 рублей он получает скидку, а уже зарегистрированный пользователь (держатель кода) — кредит в размере 1000 рублей.

Зачисление бонусных средств происходит в течение суток — на имейл, указанный при регистрации, приходит оповещение. Использовать кэшбэк необходимо в течение 90 дней. Чтобы узнать количество друзей, привлеченных по скидке, и текущий баланс бонусного счета, необходимо авторизоваться на сайте и войти в соответствующий раздел личного кабинета.

Оплата заказов на Myprotein

Оплатить товар, заказанный на сайте Майпротеин, можно в момент оформления покупки или при ее получении. Обратите внимание, что предоплаченный заказ может получить только тот, кто указан плательщиком в счете-фактуре, выставленном при его оформлении.

К оплате принимаются платежные карты Visa, MasterCard, American Express, электронные деньги Yandex.Money и WebMoney, а также платежи через PayPal и Google Play. При получении товара в постамате или у курьера оплатить заказ можно наличными или банковской картой (необходимо предварительно уточнить у курьерской службы).

Доставка

Для заказов, оформленных на сайте, предусмотрены следующие виды доставки:

экспресс: курьерами Р2Р, Boxberry до дверей дома/офиса (от 5 рабочих дней);

в пункты выдачи Boxberry: до 10 рабочих дней;

Почтой России: до 14 рабочих дней.

Из-за таможенного оформления сроки доставки могут меняться. Период хранения посылки в пункте выдачи не превышает 14 дней.

При заказе на сумму от 5,5 тысяч рублей и весе посылки не более 7 кг доставка осуществляется бесплатно, во всех остальных случаях — по тарифам перевозчика. За посылки, стоимость которых превышает 200 евро, доплата составит 15% от суммы, вес которых более 31 кг — 2 евро за 1 кг сверх нормы. Для таможенного оформления товаров почтовая служба может потребовать скан-копии документов, удостоверяющих личность, и данные ИНН. В течение 10 дней необходимо предоставить документы и оплатить пошлину (если требуется), в противном случае посылка вернется отправителю.

Возврат

Клиент может вернуть товар в течение 14 дней с момента его получения. Все продукты, подлежащие обмену/возврату, должны быть в оригинальной упаковке без нарушения ее целостности. Для возврата одежды срок продлевается до 30 дней.

Чтобы вернуть товар, необходимо связаться со службой поддержки Майпротеин, чтобы получить код авторизации возврата и дальнейшие инструкции. После отправки товара поставщику необходимо предоставить службе поддержки фото чека об отправке. Обработка возврата проводится в срок до 30 дней, после чего происходит возмещение средств на счет клиента. Оплата доставки поставщику при получении бракованного товара происходит за счет компании Майпротеин, при стандартном случае — за счет клиента.