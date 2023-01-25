Промокоды Myprotein (Майпротеин) на Август
Сегодня в магазине Myprotein доступно 1 купонов.
- Все
- Промокод
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Myprotein
Почему не работает промокод от Myprotein?
Сколько скидочных купонов можно использовать при оформлении заказа?
Где можно получить информацию о новых акциях и спецпредложениях от Myprotein?
Можно ли при оплате доставки использовать промокод?
Как считается таможенная пошлина: от первоначальной суммы или от суммы со скидкой?
Лучшие промокоды Myprotein
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Myprotein
|СКИ***
Myprotein — лидер рынка спортивного питания
Британская франшиза спортивного питания и одежды Myprotein впервые появилась на рынке в 2004 году. Сегодня представительства компании функционируют в 70 странах, а в каталоге товаров — более 3 тысяч продуктов (спортивной одежды и диетических перекусов, витаминов, БАДов, микроэлементов и т. д.). Среди преимуществ бренда — разнообразие товаров, ориентированных на эксклюзивные вкусовые предпочтения клиентов (безглютеновая диета, веганство, вегетарианство и т. д.). Основываясь на опыте профессиональных спортсменов, помимо спортивного питания, компания занимается производством и одежды для тренировок.
Большую часть продукции бренд производит самостоятельно. Исключая посредников, компания снижает стоимость для конечного потребителя, при этом не теряя в качестве. Высокие стандарты подтверждены сертификатами, декларирующими высокий уровень чистоты и контроля производственного процесса.
Помимо прочего, на сайте собрано много полезной информации для приверженцев здорового образа жизни: об особенностях тренировок, процессе подготовки, выборе спортивной одежды и т. д.
Товары в Myprotein
Для удобства навигации огромный ассортимент компании разбит на тематические разделы: «Питание», «Батончики и снеки», «Витамины», «Веган», «Pro», «Фитнес-цели», «Одежда и аксессуары». Товары также сгруппированы по пищевым потребностям и линейкам продуктов. В бестселлеры, как правило, попадают товары из категории одежды (спортивные шорты, майки, тайтсы) и спортивных пищевых добавок (протеин, ВСАА, поливитамины). Клиентов, оформивших заказ на определенную сумму, ждет бонус от компании.
На главной странице в актуальной информации можно найти специальные предложения, актуальные скидки и новинки в каталоге — для тех, кто хочет попробовать что-то новенькое или приобрести полезный товар с существенной скидкой.
Реферальная программа Myprotein
Все зарегистрированные на сайте Майпротеин пользователи могут стать участниками реферальной программы. Каждый из них получает уникальный код, которым можно делиться с друзьями и получать за это кэшбэк. Когда друг пользуется ссылкой по коду на первую покупку и становится новым клиентом компании, за заказ от 7000 рублей он получает скидку, а уже зарегистрированный пользователь (держатель кода) — кредит в размере 1000 рублей.
Зачисление бонусных средств происходит в течение суток — на имейл, указанный при регистрации, приходит оповещение. Использовать кэшбэк необходимо в течение 90 дней. Чтобы узнать количество друзей, привлеченных по скидке, и текущий баланс бонусного счета, необходимо авторизоваться на сайте и войти в соответствующий раздел личного кабинета.
Оплата заказов на Myprotein
Оплатить товар, заказанный на сайте Майпротеин, можно в момент оформления покупки или при ее получении. Обратите внимание, что предоплаченный заказ может получить только тот, кто указан плательщиком в счете-фактуре, выставленном при его оформлении.
К оплате принимаются платежные карты Visa, MasterCard, American Express, электронные деньги Yandex.Money и WebMoney, а также платежи через PayPal и Google Play. При получении товара в постамате или у курьера оплатить заказ можно наличными или банковской картой (необходимо предварительно уточнить у курьерской службы).
Доставка
Для заказов, оформленных на сайте, предусмотрены следующие виды доставки:
экспресс: курьерами Р2Р, Boxberry до дверей дома/офиса (от 5 рабочих дней);
в пункты выдачи Boxberry: до 10 рабочих дней;
Почтой России: до 14 рабочих дней.
Из-за таможенного оформления сроки доставки могут меняться. Период хранения посылки в пункте выдачи не превышает 14 дней.
При заказе на сумму от 5,5 тысяч рублей и весе посылки не более 7 кг доставка осуществляется бесплатно, во всех остальных случаях — по тарифам перевозчика. За посылки, стоимость которых превышает 200 евро, доплата составит 15% от суммы, вес которых более 31 кг — 2 евро за 1 кг сверх нормы. Для таможенного оформления товаров почтовая служба может потребовать скан-копии документов, удостоверяющих личность, и данные ИНН. В течение 10 дней необходимо предоставить документы и оплатить пошлину (если требуется), в противном случае посылка вернется отправителю.
Возврат
Клиент может вернуть товар в течение 14 дней с момента его получения. Все продукты, подлежащие обмену/возврату, должны быть в оригинальной упаковке без нарушения ее целостности. Для возврата одежды срок продлевается до 30 дней.
Чтобы вернуть товар, необходимо связаться со службой поддержки Майпротеин, чтобы получить код авторизации возврата и дальнейшие инструкции. После отправки товара поставщику необходимо предоставить службе поддержки фото чека об отправке. Обработка возврата проводится в срок до 30 дней, после чего происходит возмещение средств на счет клиента. Оплата доставки поставщику при получении бракованного товара происходит за счет компании Майпротеин, при стандартном случае — за счет клиента.
Как воспользоваться промокодом от Myprotein
Чтобы получить дополнительную скидку даже на первый заказ на сайте Myprotein, необходимо активировать актуальный промокод.
Выбрать из списка действующих промокодов, опубликованных на этой странице, подходящий по условиям акции и скопировать его.
Вернуться на страницу магазина-партнера и добавить в корзину товары, соответствующие условиям купона на скидку.
Вставить код купона в соответствующее поле.
Активировать скидку — нажать кнопку «Использовать код».
Убедиться, что купон сработал и общая сумма заказа уменьшилась на указанный дисконт.
Закончить оформление покупки.
Обратите внимание, что все промокоды ограничены по срокам действия и могут быть активированы только один раз. Чтобы не упустить выгодные предложения и скидки от Myprotein, добавляйте эту страницу в закладки, заходите сюда перед покупкой и получайте круглосуточный доступ к выгодным промопредложениям.