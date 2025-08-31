Back to School — выгодный шопинг к новому учебному году
Новый учебный год не за горами, а значит — пора готовиться к школе. Но зачем переплачивать, если можно купить всё необходимое со скидкой? Мы собрали лучшие предложения, промокоды и акции, чтобы вы могли собрать ребёнка в школу и при этом сэкономить.
Что можно купить со скидкой перед 1 сентября
Период Back to School — отличный повод приобрести не только канцтовары, но и одежду, обувь, гаджеты, рюкзаки и другие нужные вещи по выгодным ценам. Вот список самых популярных категорий:
- Школьная форма и повседневная одежда — футболки, рубашки, брюки, сарафаны, джемперы.
- Обувь для школы и спорта — туфли, кеды, кроссовки, сменка.
- Канцелярские товары — тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, пеналы.
- Рюкзаки и сумки — школьные ранцы с ортопедической спинкой и стильные модели для подростков.
- Гаджеты и техника — ноутбуки, планшеты, смартфоны, наушники, веб-камеры.
- Товары для питания — ланч-боксы, термосы, бутылки для воды.
Как получить скидку на сборы в школу
Собрать ребёнка к 1 сентября и не потратить лишнего — вполне реально. Вот что поможет:
- Ищите промокоды — они дают дополнительные скидки или бесплатную доставку.
- Следите за распродажами — многие бренды и маркетплейсы проводят акции Back to School.
- Пользуйтесь кэшбэком — верните часть потраченных денег.
- Подписывайтесь на рассылки магазинов — часто они высылают закрытые предложения и персональные купоны.