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Back to School — выгодный шопинг к новому учебному году

Новый учебный год не за горами, а значит — пора готовиться к школе. Но зачем переплачивать, если можно купить всё необходимое со скидкой? Мы собрали лучшие предложения, промокоды и акции, чтобы вы могли собрать ребёнка в школу и при этом сэкономить.

Что можно купить со скидкой перед 1 сентября

Период Back to School — отличный повод приобрести не только канцтовары, но и одежду, обувь, гаджеты, рюкзаки и другие нужные вещи по выгодным ценам. Вот список самых популярных категорий:

  • Школьная форма и повседневная одежда — футболки, рубашки, брюки, сарафаны, джемперы.
  • Обувь для школы и спорта — туфли, кеды, кроссовки, сменка.
  • Канцелярские товары — тетради, ручки, карандаши, фломастеры, альбомы, пеналы.
  • Рюкзаки и сумки — школьные ранцы с ортопедической спинкой и стильные модели для подростков.
  • Гаджеты и техника — ноутбуки, планшеты, смартфоны, наушники, веб-камеры.
  • Товары для питания — ланч-боксы, термосы, бутылки для воды.

Как получить скидку на сборы в школу

Собрать ребёнка к 1 сентября и не потратить лишнего — вполне реально. Вот что поможет:

  • Ищите промокоды — они дают дополнительные скидки или бесплатную доставку.
  • Следите за распродажами — многие бренды и маркетплейсы проводят акции Back to School.
  • Пользуйтесь кэшбэком — верните часть потраченных денег.
  • Подписывайтесь на рассылки магазинов — часто они высылают закрытые предложения и персональные купоны.

Где найти промокоды к школе?

На этой странице собраны все актуальные предложения и скидки от популярных магазинов.

Какие магазины участвуют в распродажах Back to School?

Wildberries, Ozon, Lamoda, Детский Мир, H&M, AliExpress, М.Видео, Ситилинк и многие другие.

Как активировать промокод?

Просто скопируйте код и введите его в специальное поле при оформлении заказа.

До какого числа действуют скидки?

Обычно акции заканчиваются в первые дни сентября, но у каждого магазина сроки свои.

Можно ли купить товары заранее?

Да! Многие распродажи начинаются уже в июле — не ждите последнего дня.