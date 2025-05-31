Pizza Sushi Wok — это сервис доставки готовых блюд по Москве и ближнему Подмосковью. В меню — большой выбор блюд восточной, европейской и авторской кухни, включая пиццу, суши, воки, закуски и десерты. Заказ можно оформить через сайт, с выбором удобного времени и способа оплаты — онлайн или при получении.

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