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Промокоды Купер (Сбермаркет) на Август-Сентябрь 2024

Актуальные скидки популярных гипермаркетов. На 8 августа доступно 16 купонов.

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-27% от 1000 рублей на первый заказ
Действует до До 31.8.2024
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Первый заказ со скидкой 50% в разделе "Рестораны"

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15%
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-15% на товары из категории "Завтрак" при покупке от 1500 рублей

Скидка 15% (максимум 500 рублей) на товары из категории "Завтрак с Купером" при покупке от 1500 рублей. 1500 рублей - сумма всей корзины, не только товаров из категории. Действует в следующих ритейлерах: Лента (вся), Пятёрочка, Дикси, Перекрёсток, Самокат, Магнит, Магнит Семейный экспресс, Верный. Скидка действует с 9:00 по 12:00. Доступно 5 применений на пользователя.

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Применили 405 раз
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15%
3000р
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-3000 рублей при заказе от 15000 рублей на электронику

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Лучшие промокоды Купер

Тип купона Описание Код
Промокод -27% от 1000 рублей на первый заказ не требуется
Промокод Первый заказ со скидкой 50% в разделе "Рестораны" AM5***
Скидка До 200 рублей кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей не требуется
Промокод -15% на товары из категории "Завтрак" при покупке от 1500 рублей AT1***
Промокод -3000 рублей при заказе от 15000 рублей на электронику ATE***
Промокод -1000 рублей от 2000 рублей на первый заказ при авторизации по Сбер ID 100***
Промокод Скидка 1000 рублей на первый заказ от 3000 рублей AM1***
Промокод Скидка 300 рублей на первый заказ в разделе "Рестораны" от 800 рублей ADM***
Промокод Купон на скидку 1000 рублей на первый заказ от 7000 рублей ADM***
Промокод ВЕСЬ первый чек со скидкой 500 рублей в заказе от 2500 рублей ADM***

Подробнее о сервисе доставки Купер

Платформа Купер — сервис доставки, работающий в 150 городах страны. С его помощью можно купить любые товары — их доставка осуществляется из ближайших магазинов. Покупки доставляют очень быстро — от 20 минут до 1 часа. Стоимость доставки составляет всего ₽129. Минимальная сумма заказа — ₽1000.

Сэкономить и получить скидку к заказу можно, активировав бонусный купон или рабочий промокод Купер. Все акционные предложения сервиса доставки собраны на этой странице. Информация постоянно обновляется, поэтому здесь только актуальные сведения.

Ассортимент товаров сервиса доставки Купер

В 2024 году сервис предлагает покупателю продукты питания (овощи, фрукты, сыры, мясо, кондитерские изделия и другие), алкогольные напитки (только самовывоз), лекарственные препараты, бытовую технику, электронику, канцтовары, автотовары. И это далеко не полный перечень того, что можно добавить в заказ. Ассортимент товаров зависит от того, есть ли они у магазина-партнера. На любой покупке можно сэкономить по промокоду или бонусному купону торговой площадки.

Как получить скидку к заказу: экономия по промокоду, акции, купоны

На ресурсе сервиса предлагаются выгодные цены, но их можно снизить еще. Существует несколько способов сделать это. Самый простой — покупка товаров, в отношении которых действует акция. На них сервис предоставляет скидки в размере 10–20% от первоначальной стоимости. Акционные предложения на сайте отмечены розовой биркой.

Другой способ экономии — оформление заказа во время распродажи. Обычно она действует несколько дней. Информация об актуальных предложениях публикуется на главной странице официального сайта сервиса. Цена распродажных товаров уменьшается на 10–30%.

Также получение скидки возможно по промокоду или бонусному купону. Все актуальные скидочные коды сервиса собраны здесь. Они снижают первоначальную цену на 5–30%. В некоторых случаях промокод предоставляет фиксированную скидку, не зависящую от стоимости покупки.

Как получить скидку по актуальному промокоду компании Купер

Чтобы применить промокод, надо:

  1. Ознакомиться с акционными предложениями сервиса доставки здесь.

  2. Найти подходящий рабочий промокод и скопировать его.

  3. Перейти на сайт Купер, выбрать товар, нажать на него и кликнуть «Купить».

  4. Указать адрес доставки, щелкнуть по корзине, затем «Сделать заказ».

  5. Подтвердить телефон с помощью SMS-кода.

  6. На странице оформления заказа нажать «Применить промокод».

 



После этого появится всплывающее окно, туда необходимо ввести код и кликнуть «Добавить». Теперь на стадии оплаты цена покупки будет снижена. Величина скидки по примененному промокоду зависит от его номинала, который может отличаться. Обычно ее размер находится в диапазоне от 10 до 15%. 

Заказ можно оформить и через фирменное приложение сервиса. Там промокод активируется немного иначе, понадобится:

  1. Изучить акционные предложения с этой страницы.

  2. Найти подходящий промокод на заказ.

  3. Запустить софт сервиса доставки.

  4. Выбрать магазин и товар в каталоге.

  5. Нажать значок «+» под ним.

  6. Кликнуть по значку тележки.

  7. Нажать «Оформить», подтвердить телефон.

  8. Выбрать блок «Промокод», ввести скидочный код в появившееся поле.

  9. Щелкнуть «Применить», подтвердить заказ и оплатить покупку.


Активация некоторых купонов на сайте сервиса доставки отличается. Они не требуют вводить скидочный промокод. Чтобы получить скидку к заказу, необходимо кликнуть по подходящему акционному предложению с данной страницы, а после переадресации в магазин оформить заказ. Цена покупки уменьшится в соответствии с правилами, применяющимися к активированному купону Купер. Все актуальные на Август 2024 года скидочные коды магазина опубликованы на этой странице.