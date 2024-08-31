На ресурсе сервиса предлагаются выгодные цены, но их можно снизить еще. Существует несколько способов сделать это. Самый простой — покупка товаров, в отношении которых действует акция. На них сервис предоставляет скидки в размере 10–20% от первоначальной стоимости. Акционные предложения на сайте отмечены розовой биркой.

Другой способ экономии — оформление заказа во время распродажи. Обычно она действует несколько дней. Информация об актуальных предложениях публикуется на главной странице официального сайта сервиса. Цена распродажных товаров уменьшается на 10–30%.

Также получение скидки возможно по промокоду или бонусному купону. Все актуальные скидочные коды сервиса собраны здесь. Они снижают первоначальную цену на 5–30%. В некоторых случаях промокод предоставляет фиксированную скидку, не зависящую от стоимости покупки.