Промокоды Озон на Август
Сегодня в магазине Ozon.ru доступно 46 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Ozon.ru
Как воспользоваться скидкой на Озон?
Актуальны ли промокоды Ozon?
Когда появятся новые скидки на Озон?
Какой максимальный размер скидки на Озон?
Какие распродажи есть на Ozon?
Лучшие промокоды Ozon.ru
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|−500₽ на первый заказ от 1500₽ в OZON Fresh
|FRE***
|Скидка
|Бесплатное мобильное приложение Ozon
|не требуется
|Скидка
|Бесплатная доставка заказов в OZON.ru
|не требуется
|Скидка
|Пора сэкономить на покупках в Озон в Январь
|не требуется
|Скидка
|Подарочные сертификаты Ozon
|не требуется
|Скидка
|До 55% скидки на подгузники и трусики Huggies!
|не требуется
|Промокод
|Товары по уходу за собой со скидкой 10% по промокоду от Озон
|OZO***
|Промокод
|Промокод от Ozon FRESH: Скидка 500 ₽ на заказы от 2500 ₽
|FRE***
|Промокод
|Промокод : дополнительная скидка −15% на одежду, обувь и аксессуары.
|VES***
|Промокод
|Получите скидку 500 рублей при покупке на 1500 рублей с промокодом OZON fresh
|FRE***
Подробнее об Озон
В одном из самых крупных интернет-магазинов России собраны 150 миллионов товаров 20 разных категорий от 180 тысяч продавцов. При этом компания с более чем 20-летней историей регулярно внедряет инновации и предлагает не только большой выбор и выгодные цены, но и массу опций для комфортного оформления покупок и получения посылок.
Благодаря налаженной логистике товары маркетплейса можно заказать на дом во всех часовых поясах России. Мобильное приложение и сайт Озон позволяют выбрать удобный способ доставки: курьером, в пункте выдачи заказов или постамате, а также быструю Express-доставку от 30 минут и услугу «Оставить у двери». Кроме того, при заказе одежды и обуви возможна примерка и частичный выкуп.
Из способов оплаты Ozon поддерживает не только наличные, кредитные и дебетовые карты, ЮMoney, СБП, бонусные баллы и подарочные сертификаты, но и собственную банковскую карту с кэшбэком, а также рассрочку на сумму до 300 тысяч рублей и срок до 6 месяцев.
На маркетплейсе действует масса отличных предложений, позволяющих покупать товары по наименьшей стоимости: бонусная программа, премиальная подписка, специальные акции и коды на скидку, а также услуга трейд-ин для iPhone.
Ассортимент сайта Озон
На площадке представлен широчайший ассортимент продукции со скидками. Самые популярные группы товаров на Озон:
мобильные телефоны, включая флагманские смартфоны Samsung и Xiaomi;
мелкая и крупная бытовая техника, климатические, уборочные, бьюти- и кухонные приборы;
ноутбуки, компьютеры, игровые консоли и аксессуары;
женская, мужская и детская одежда и обувь, а также сумки;
все для дома и сада — от мебели и освещения до посуды, текстиля, декора и цветов;
детские товары, включая питание, подгузники, коляски, игрушки, а также косметика и одежда для мам;
продукты питания — от свежих овощей и фруктов, мяса и молочного до напитков и снеков;
авиа- и железнодорожные билеты, бронирование отелей и туров в разные страны.
Кроме того, на ОЗОН вы сможете подешевле купить косметику и украшения, товары для спорта и отдыха, корм для животных, аптечную продукцию, автотовары, книги, все для творчества и хобби, цифровые товары и многое другое. В том числе на сайте можно на выгодных условиях заказать быструю доставку букета цветов.
Промокоды, скидки, акции
Спецпредложения интернет-магазина — отличный способ делать покупки с крупными скидками и получать дополнительные приятные бонусы.
Раздел «Акции». На официальном сайте интернет-магазина есть список акций и крупных распродаж. В нем собраны актуальные предложения с дисконтом на отдельные категории продукции, например выгодную покупку бытовой техники, и акционные товары конкретных брендов, к примеру электронику Xiaomi.
Бонусная программа. Постоянным покупателям, имеющим личный кабинет на платформе, за некоторые покупки и участие в акциях начисляются баллы. Каждый балл равен 1 рублю и доступен на протяжении года с момента активации. Используйте эти баллы, чтобы на 25% оплачивать покупки большинства категории товаров.
ОЗОН Карта. Есть возможность оформить фирменную банковскую карту магазина и при оплате заказов с ее помощью пользоваться дополнительными скидками до 30% на миллионы товаров.
Купоны. На нашем сайте публикуются все самые выгодные предложения маркетплейса: от актуальных акций до промокодов. Акции позволят вам приобретать товары различных категорий по лучшим ценам, а с помощью промокодов можно уменьшить общую стоимость вашего заказа. Для каждой покупки у нас найдется код на скидку.
Как активировать промокод OZON на маркетплейсе
Используйте возможность сэкономить в среднем 5–50% от суммы покупки. Для этого активируйте код купона на скидку, следуя простой инструкции:
Нажмите кнопку промокода и скопируйте содержащееся в нем кодовое слово.
Откройте главную страницу сайта маркетплейса и положите в корзину любые товары, на которые распространяется действие скидочного предложения.
Откройте корзину и перейдите к оформлению покупки. Система попросит вас авторизоваться: для этого необходимо ввести номер телефона или войти по почте.
Выберите нужный вариант доставки и заполните все необходимые для него данные.
На следующем этапе оформления заказа нужно ввести промокод в поле для кодового слова или сертификата.
Необходимо активировать дисконт, нажав «Применить», и сумма заказа автоматически пересчитается.
Также активация кодового слова возможна в личном кабинете.
Применить купон с акционным предложением еще проще: нажмите на него, и он перенаправит вас на страницу акции.
При оформлении покупок онлайн для максимальной выгоды можно воспользоваться сразу несколькими скидочными купонами и кодовыми словами, но некоторые промокоды действуют только в мобильном приложении.
Спешите воспользоваться выгодными специальными предложениями, так как они имеют ограниченный срок действия.
Что такое OZON Premium
На сайте ОЗОН есть еще один способ получить экономию: можно за небольшую ежемесячную плату оформить подписку OZON Premium.
Для подписчиков действует бесплатная доставка курьером всех заказов, стоимость которых превышает минимальную сумму 499 рублей, кроме крупногабаритных товаров. Также владельцы подписки получают скидку на быструю доставку OZON Fresh, ранний доступ ко всем распродажам и акциям, возможность возврата товаров на протяжении 60 дней и приоритетную линию поддержки.
Кроме того, они могут бесплатно пользоваться онлайн-кинотеатром KION и для них действуют особые условия бонусной программы. Обладателям статуса Premium магазин начисляет бонусные баллы, которые можно использовать для получения скидки до 99% на бронирование перелетов, билетов на поезда и номеров в отелях через маркетплейс.