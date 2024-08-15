В одном из самых крупных интернет-магазинов России собраны 150 миллионов товаров 20 разных категорий от 180 тысяч продавцов. При этом компания с более чем 20-летней историей регулярно внедряет инновации и предлагает не только большой выбор и выгодные цены, но и массу опций для комфортного оформления покупок и получения посылок.

Благодаря налаженной логистике товары маркетплейса можно заказать на дом во всех часовых поясах России. Мобильное приложение и сайт Озон позволяют выбрать удобный способ доставки: курьером, в пункте выдачи заказов или постамате, а также быструю Express-доставку от 30 минут и услугу «Оставить у двери». Кроме того, при заказе одежды и обуви возможна примерка и частичный выкуп.

Из способов оплаты Ozon поддерживает не только наличные, кредитные и дебетовые карты, ЮMoney, СБП, бонусные баллы и подарочные сертификаты, но и собственную банковскую карту с кэшбэком, а также рассрочку на сумму до 300 тысяч рублей и срок до 6 месяцев.

На маркетплейсе действует масса отличных предложений, позволяющих покупать товары по наименьшей стоимости: бонусная программа, премиальная подписка, специальные акции и коды на скидку, а также услуга трейд-ин для iPhone.