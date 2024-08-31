Сеть магазинов Ашан принадлежит французской корпорации Auchan Holding. Она была основана в 1961 году в городе Рубе. Сначала предприятие не приносило прибыли, но позже оно достигло небывалых успехов благодаря привлечению покупателей выгодными ценами. В 1980-х магазины бренда начали появляться в других странах. Первый супермаркет Ашан в России открылся в 2002 году.

Низкая стоимость товаров позволяет покупать в сети магазинов с максимальной выгодой. Но скидки и акции дают возможность сэкономить еще больше. Оптимальный вариант снижения цены — использование бесплатных купонов и скидочных промокодов компании Ашан. Все специальные предложения продавца собраны здесь.

Сегодня у компании есть официальный сайт, где можно заказать товары онлайн и работает удобная доставка. Она доступна в крупных городах, где действуют офлайн-подразделения сети. Также есть возможность забрать покупку самостоятельно из ближайшего Auchan. Один из способов сэкономить на доставке — скидочные промокоды ритейлера.