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Промокоды Ашан на Август

Сегодня в магазине Ашан доступно 13 купонов.

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Скидка 20% при первом заказе от 3000 рублей

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Часто задаваемые вопросы про Ашан

Как найти ближайший магазин торговой сети?

Как связаться со службой технической поддержки Ашан?

Можно ли частично удалить товары из заказа после оплаты?

Есть ли в магазине льготы для пенсионеров?

Как найти нужный товар на сайте?

Лучшие промокоды Ашан

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 15% на первые 2 заказа от 3500 рублей SUM***
Промокод Скидка 600 рублей на первый заказ от 2000 рублей ADP***
Скидка До 7.5% кэшбэка, плюс welcome бонус для новых пользователей не требуется
Скидка Всё для барбекю со скидками не требуется
Скидка Ашан АВТО, получайте свой заказ, не выходя из машины не требуется
Скидка Все по 500 рублей не требуется
Скидка Привезём от 1 500 рублей, доставим бесплатно от 4 000 рублей не требуется
Скидка Товары марки Ашан со скидками не требуется
Скидка Товары для животных со скидкой до 30% не требуется
Скидка До 60% на продукты здорового питания не требуется

Подробнее об Ашан

Сеть магазинов Ашан принадлежит французской корпорации Auchan Holding. Она была основана в 1961 году в городе Рубе. Сначала предприятие не приносило прибыли, но позже оно достигло небывалых успехов благодаря привлечению покупателей выгодными ценами. В 1980-х магазины бренда начали появляться в других странах. Первый супермаркет Ашан в России открылся в 2002 году.

Низкая стоимость товаров позволяет покупать в сети магазинов с максимальной выгодой. Но скидки и акции дают возможность сэкономить еще больше. Оптимальный вариант снижения цены — использование бесплатных купонов и скидочных промокодов компании Ашан. Все специальные предложения продавца собраны здесь.

Сегодня у компании есть официальный сайт, где можно заказать товары онлайн и работает удобная доставка. Она доступна в крупных городах, где действуют офлайн-подразделения сети. Также есть возможность забрать покупку самостоятельно из ближайшего Auchan. Один из способов сэкономить на доставке — скидочные промокоды ритейлера.

Ассортимент каталога Ашан

Магазин отличается огромным ассортиментом. На прилавках в супермаркетах и на интернет-ресурсе сети можно найти следующие категории товаров, доступные для покупки с доставкой Ашан:

  • продукты питания;

  • бакалею;

  • напитки;

  • канцтовары;

  • электронику;

  • одежду;

  • бытовую химию.

На всем перечисленном можно сэкономить с помощью бесплатных купонов и актуальных промокодов компании Ашан, а также других акционных предложений магазина.

Все способы получения скидки: купоны, бонусы, акции и промокоды сети Ашан

В 2024 году существует несколько различных способов уменьшить цену покупок в Ашан. Самый простой вариант снижения стоимости заказа — приобретение товаров со скидками. Найти их на интернет-ресурсе популярного магазина очень просто: старая цена зачеркнута, а рядом с ней выставлена новая. Экономия на таких покупках может составлять от 15 до 40%.

Второй способ получить выгодную скидку — оплачивать товары баллами Ашан. Перед этим бонусы нужно накопить. Они начисляются в виде кэшбэка за каждую покупку при условии наличия специальной карты лояльности. Ее можно приобрести в офлайн-магазине или заказать на официальном сайте компании.

Но наиболее выгодный способ экономии — использование промокодов сети Ашан. Во-первых, они позволяют получить существенную скидку к заказу, которая может превышать половину его стоимости. Во-вторых, для активации кода не требуется выполнять дополнительные условия — достаточно его наличия. В-третьих, специальные предложения есть всегда — как только в Ашане скидочный промокод прекращает действовать, сразу выпускается новый.

Как активировать на сайте Ашан промокод

Чтобы использовать промокод Ашан, необходимо:

  1. Ознакомиться со специальными предложениями популярного магазина отсюда.

  2. Найти наиболее выгодный промокод и скопировать его.

  3. Открыть интернет-ресурс магазина Ашан.

  4. Выбрать нужный товар, добавить его в корзину, затем щелкнуть на значок тележки.

  5. Кликнуть «Перейти к оформлению», указать тип и место доставки Ашан, подтвердить действие.

  6. Ввести код в предназначенное для этого поле и нажать «Применить».

  7. Закончить оформление покупки и оплатить заказ.

 

После этого цена к оплате будет установлена уже с учетом скидки от Ашан. Размер последней зависит от ценности промокода магазина. Она, в свою очередь, определяется условиями акции, в рамках которой выпущен код.

В ряде случаев купон Ашан активируется иначе. Чтобы воспользоваться скидкой, необходимо найти выгодное предложение популярного магазина отсюда, а затем просто кликнуть на него. После переадресации на сайт продавца достаточно сделать заказ. Скидочный купон активируется автоматически, вводить промокоды на ресурсе Ашан не требуется.