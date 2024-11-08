Промокоды Сушивёсла на Август
Сегодня в магазине Сушивёсла доступно 7 купонов.
- Все
- Промокод
- Скидка
Эти купоны истекли, но возможно ещё работают
Скидка работает при заказе до 13:00 и суммируется с другими предложениями.
Похожие магазины
Часто задаваемые вопросы про Сушивёсла
Работают ли скидочные коды сети ресторанов?
Есть ли бесплатная доставка?
Сколько действуют скидочные коды?
Как заказать роллы в Суши Весла?
Лучшие промокоды Сушивёсла
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|Promoland Сушивёсла
|СКИ***
|Промокод
|Промокод СушиВесла: скидка 20% на первую покупку
|STA***
|Промокод
|Промокод СушиВесла: скидка 20% на блюда для большой компании
|FW2***
|Скидка
|Скидка для именинников −20% в СушиВесла
|не требуется
|Скидка
|Сентябрь | Подборка свежих акций в СушиВесла!
|не требуется
|Скидка
|Все акции и скидки СушиВёсла
|не требуется
|Промокод
|Промокод : Скидка 15% на самовывоз при заказе от 1600 рублей
|SAM***
Информация о Суши Весла
Сеть ресторанов Суши Весла работает в Москве и еще 24 других городах России. Собственных залов для посетителей у нее нет, возможна только доставка или самовывоз еды. Блюда доставляются совершенно бесплатно. Основа меню — японская и азиатская кухня.
Сэкономить при оформлении покупки в приложении или на официальном сайте сети ресторанов поможет промокод или бесплатный купон компании. Его активация дает право на получение выгодной скидки на вкусные блюда из меню, размер которой может составлять до половины суммы заказа, а в некоторых случаях даже больше. Все актуальные скидочные коды, купоны, а также другие акционные предложения сервиса доставки еды опубликованы на этой странице. Данные о скидках регулярно обновляются, поэтому тут только актуальные сведения.
Ассортимент блюд в сети ресторанов
Хотя меню ресторана включает довольно много разных блюд японской и азиатской кухни, акцент сделан на суши и роллах — их в ассортименте службы доставки больше всего. Представлены варианты этой еды, поэтому любой клиент без труда подберет себе что-то по душе. В наличии есть сеты, которые представляют собой набор из нескольких разновидностей суши и роллов.
Также в меню сети ресторанов японской кухни можно найти:
WOK. Традиционное японское блюдо — лапша, приготовленная в особой сковороде. Плюс вок от Суши Весла — возможность самостоятельно определять состав порции (для этого на сайте ресторана есть специальный конструктор). Также есть готовые варианты.
Первые блюда. Сервис доставки предлагает хороший выбор различных азиатских супов. В меню представлены мисо, том-ям, рамэн.
Домбури. Блюдо традиционной японской кухни — миска риса со специями и различными добавками: мясом, рыбой, креветками, овощами.
Поке. Гавайский аналог суши — салат из сырой рыбы, сдобренной специями.
Темпура. Традиционные блюда японской кухни — рыба, курица или мясо, приготовленные в кляре.
Также в меню службы доставки есть различные напитки. Среди них газированная, артезианская и минеральная вода, различные соки, энергетики. Покупка алкоголя в приложении или на сайте недоступна. Кроме того, клиенты могут купить традиционные азиатские салаты из овощей.
К любому блюду из ассортимента сети ресторанов можно применить скидочный код и уменьшить сумму заказа.
Как приобрести суши со скидкой
Самый простой способ сэкономить при оформлении заказа в сети ресторанов — покупка акционных блюд, цена на которые уменьшена. Акции действуют непродолжительное время, поэтому важно успеть сделать покупку до их окончания. Узнать об актуальных выгодных предложениях службы доставки можно в специальном разделе сайта компании, в приложении или в Telegram-канале.
В сети японских ресторанов действует программа лояльности, к которой подключается каждый клиент. По ней за покупки начисляют бонусные баллы, называемые икринками. Если накопится достаточное количество бонусов, ими можно оплатить заказ. Баллами разрешается покрывать до 100% цены покупки.
Но самый удобный и выгодный способ получения скидок — использование бонусных кодов и бесплатных купонов. Во-первых, их можно применить к любому заказу на сайте или в приложении службы доставки. Во-вторых, они способны уменьшить сумму покупки на 50% (а в случае с некоторыми скидочными кодами даже больше).
Как активировать промокод в сети ресторанов японской кухни
Чтобы активировать скидочный код в сети японских ресторанов, необходимо:
Ознакомиться с выгодными акционными предложениями отсюда.
Выбрать подходящий код и скопировать его.
Перейти на сайт японского ресторана.
Выбрать блюдо, указать количество порций и кликнуть «В корзину».
Нажать значок сумки.
На странице оформления заказа ввести код в специальное поле и кликнуть «Проверить».
Указать адрес доставки, личные данные и оплатить заказ.
Некоторые купоны службы доставки еды активируются иначе. Для получения скидки необходимо выбрать подходящее по условиям выгодное предложение с этой страницы и нажать на него. Произойдет переход на сайт ресторана. Там необходимо заказать блюдо, подпадающее под действие акции, — сумма покупки уменьшится автоматически, вводить код при этом не требуется.