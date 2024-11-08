Хотя меню ресторана включает довольно много разных блюд японской и азиатской кухни, акцент сделан на суши и роллах — их в ассортименте службы доставки больше всего. Представлены варианты этой еды, поэтому любой клиент без труда подберет себе что-то по душе. В наличии есть сеты, которые представляют собой набор из нескольких разновидностей суши и роллов.

Также в меню сети ресторанов японской кухни можно найти:

WOK . Традиционное японское блюдо — лапша, приготовленная в особой сковороде. Плюс вок от Суши Весла — возможность самостоятельно определять состав порции (для этого на сайте ресторана есть специальный конструктор). Также есть готовые варианты.

Первые блюда . Сервис доставки предлагает хороший выбор различных азиатских супов. В меню представлены мисо, том-ям, рамэн.

Домбури . Блюдо традиционной японской кухни — миска риса со специями и различными добавками: мясом, рыбой, креветками, овощами.

Поке . Гавайский аналог суши — салат из сырой рыбы, сдобренной специями.

Темпура. Традиционные блюда японской кухни — рыба, курица или мясо, приготовленные в кляре.

Также в меню службы доставки есть различные напитки. Среди них газированная, артезианская и минеральная вода, различные соки, энергетики. Покупка алкоголя в приложении или на сайте недоступна. Кроме того, клиенты могут купить традиционные азиатские салаты из овощей.

К любому блюду из ассортимента сети ресторанов можно применить скидочный код и уменьшить сумму заказа.