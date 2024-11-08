Курьерский сервис, существующий с 2012 года, выполняет любые виды срочной доставки по Москве и регионам точно ко времени, установленному клиентом. Услуги службы заказывают как простые пользователи, так и интернет-магазины, рестораны и другой частный бизнес: компания выполняет свыше 1 600 000 заказов в квартал. Для этого Достависта сотрудничает с более чем 110 000 курьеров, имеющими при себе GPS-устройства.

Как только пользователь делает заказ через сайт или фирменное приложение, система назначает задание ближайшему свободному курьеру, рассчитывает оптимальный маршрут — и сотрудник отправляется его выполнять. На поиск курьера сегодня тратится примерно 7 минут, на доставку — от 40 минут, сама же заявка оформляется в пару кликов без регистрации и лишней бюрократии.

В заказе пользователь может не только указать что и откуда нужно забрать и куда привезти, но и добавить несколько адресов, в любой момент внести изменения (они тут же отобразятся у курьера), следить за его перемещением по карте и активировать скидку по промокоду.

Популярные услуги, которые можно заказать в Dostavista

Среди самых частых заказов, поступающих сервису, числится доставка:

продуктов питания и готовых блюд;

покупок из магазинов;

букетов и подарков;

документов, срочных писем и посылок для компаний;

стройматериалов и мебели;

бытовой техники и офисного оборудования;

произведений искусства и антиквариата.

При этом ассортимент услуг не ограничен ничем, кроме веса посылок. Курьеры Достависта могут не просто забрать из указанной локации товар или еду, но и выкупить их за свои деньги. В таком случае получатель оплачивает стоимость покупки вместе с доставкой.

Сотрудникам сервиса можно заказать отправку груза по почте, сдачу документов по доверенности в налоговую инспекцию, фонды, банки, суды и другие государственные учреждения. А для любого бизнеса, включая онлайн-магазины и супермаркеты, можно организовать удобную массовую доставку заказов покупателям с платой не за отдельные заказы, а за весь маршрут.

Грузоперевозки в Dostavista

Курьерская служба по доступным ценам доставляет не только небольшие заказы, но и любые тяжелые и габаритные предметы, вес которых доходит до полутора тонн. Единственное — они должны помещаться в грузовик. В автопарке сервиса есть газели с грузоподъемностью до 1500 кг и объемом кузова до 16.5 м³, каблуки, рассчитанные на 700 кг и 3.2 м³, пикапы до 500 кг и 2 м³ и портеры до 1000 кг и 5 м³, поэтому услуги Достависта часто используют при переезде на новое жилье, для перевозки вещей на дачу или перемещения склада магазина. Курьеры также транспортируют аквариумы, фортепиано и другие музыкальные инструменты, промышленное оборудование, лес, пиломатериалы и даже мотоциклы и лодки.

Расценки и актуальные способы оплаты

Цена услуги мгновенно рассчитывается в процессе оформления заказа и обновляется по мере указания дополнительных данных. Стоимость доставки зависит от расстояния, количества адресов, их расположения в городе или за ним, необходимости использовать грузовое авто и времени ожидания в каждом пункте. Также действуют разные цены для физ- и юрлиц и дополнительно оплачиваются услуги выкупа товара курьером, погрузки-разгрузки, объявления ценности и перевода выручки. В стоимость включены уведомления и техподдержка.

Рассчитаться за доставку можно несколькими способами: наличными в рублях с курьером, банковскими картами Visa и MasterCard онлайн, а также через Яндекс.Деньги, кошелек Qiwi, безналичным переводом или наложенным платежом.

Варианты доставки в Dostavista

В корзине заказа на выбор предоставляется три опции доставки: как можно скорее, в запланированное время и дату или в четырехчасовой интервал. Также можно выбрать пешую доставку для небольших предметов, доставку на машине для любых мелкогабаритных товаров или на грузовике для самых тяжеловесных вещей.

Когда посылка доставлена, заказчику приходит сообщение на мобильный телефон и письмо на электронную почту. Кроме того, можно отслеживать прогресс выполнения заказа через личный кабинет на сайте логистической службы.

Действующие в сервисе компенсации

Чтобы застраховать свои вещи, можно объявить ценность отправления. Если эта услуга не активирована, ответственным за транспортируемые товары и деньги остается курьер, а за заказы с объявленной ценностью полностью отвечает Dostavista. К выполнению таких заявок привлекаются только работники, прошедшие проверку. Кроме того, в случае утери или повреждения перевозимых предметов компания на протяжении трех дней выплачивает заказчику компенсацию.

До передачи заказа курьеру можно изменить заявку, в том числе установить ценность отправления либо отменить заказ. Если отмена произошла спустя 5 минут после того, как курьер выехал, клиент платит за ложный вызов.