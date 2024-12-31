Промокоды Суши Мастер (Sushi master) на Август
Сегодня в магазине Суши Мастер доступно 20 купонов.
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Подробнее о Суши Мастер
У популярной сети ресторанов японской кухни, работающей в 14 странах, есть сервис доставки вкусных роллов и других холодных и горячих блюд. На сайте Sushi-Master, в фирменном приложении и по телефону можно заказать суши с бесплатной доставкой по Москве или самовывозом из заведений сети. В корзине сразу можно увидеть примерное время ожидания заказа. Кроме того, каждому клиенту доступны выгодные акции со скидками и другие возможности сэкономить. Лучшие скидочные предложения действуют как для постоянных, так и для новых клиентов.
Первый ресторан Суши Мастер был открыт в 2013 году. Сегодня сеть насчитывает 360 заведений в 165 городах, которые уже обслужили более 4 миллионов гостей и скрутили свыше 22 миллионов роллов. Компания нанимает в свои рестораны квалифицированных суши-мастеров, следит за соблюдением сотрудниками санитарных норм, готовит из свежих продуктов и каждый месяц дополняет меню авторскими новинками.
Ассортимент ресторана японской кухни Суши Мастер
На официальном сайте компании можно заказать еду из разнообразного меню:
роллы и суши, включая «Филадельфию», «Калифорнию», «Лосось темпура», «Лава» и другие популярные рецепты;
сеты, в которые входит от 10 до 84 роллов разных видов;
приготовленный в воке рис, лапшу, удон или фунчозу с овощами, курицей, телятиной либо морепродуктами;
супы, включая рамен, мисо и том ям, салаты, а также поке и боулы из вкусных продуктов, закуски в кляре и пельмени гедзе;
ланчи, включающие основное блюдо, салат и суп;
чизкейки, сладкие роллы, а также морсы и газированные напитки;
соусы имбирь и вассаби.
Если хочется попробовать что-то новое, можно заглянуть в отдельный раздел каталога с фирменным меню Суши Мастер. Здесь можно заказать необычные блюда, например набор роллов сашими с тунцом и лососем или шаурму-боул.
Также у ресторана японской кухни есть постное, фитнес и детское меню.
Как сэкономить на заказе в Суши Мастер
Для получения скидок на вкусные японские блюда воспользуйтесь самыми выгодными специальными предложениями магазина суши.
Бонусная программа. После первого заказа любому клиенту автоматически начисляется бонусный кешбэк 15% от стоимости еды плюс приветственные 150 баллов. В дальнейшем покупатели за каждую покупку получают бонусы в размере 15% от цены, если заказывать суши хотя бы раз в месяц, и 5%, если реже делать покупки в ресторане. Бонусные баллы действуют на протяжении 90 дней, ими можно оплатить до половины стоимости следующих заказов.
Раздел «Акции». Здесь собраны разные акционные предложения, которые можно применить к покупке. Например, часто предоставляются скидки, если в заказ включено определенное количество блюд. В рамках некоторых актуальных акций можно получить вкусный подарок — одну или несколько порций роллов бесплатно при определенной сумме заказа. Также есть возможность получить скидку на любые блюда при подписке на рассылку официального сайта доставки еды.
Кроме того, клиенты сети ресторанов получают скидку на блюда японской кухни благодаря промокодам, которые можно найти на нашем сайте.
Как активировать промокод
Наш сервис поможет заказать доставку самых вкусных японских блюд по выгодным ценам. На текущей странице вы найдете актуальные купоны Суши Мастер на апрель 2022 года, которые позволят экономить на каждом заказе.
Как использовать промокоды доставки суши:
Просмотрите купоны Sushi Master, кликните на подходящее предложение и сохраните секретный код.
Откройте страницу сайта ресторана японской кухни и нужный раздел меню для выбора блюд.
После того как вы выбрали роллы или другую еду, введите промокод в специальном поле корзины, расположенном над стоимостью заказа.
Активируйте код купона, нажав кнопку «Применить». Если сумма покупок уменьшилась, можно оформить заказ.
Некоторые выгодные предложения содержат акции, в рамках которых можно заказать еду со скидкой или подарком, не используя код.