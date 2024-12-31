У популярной сети ресторанов японской кухни, работающей в 14 странах, есть сервис доставки вкусных роллов и других холодных и горячих блюд. На сайте Sushi-Master, в фирменном приложении и по телефону можно заказать суши с бесплатной доставкой по Москве или самовывозом из заведений сети. В корзине сразу можно увидеть примерное время ожидания заказа. Кроме того, каждому клиенту доступны выгодные акции со скидками и другие возможности сэкономить. Лучшие скидочные предложения действуют как для постоянных, так и для новых клиентов.



Первый ресторан Суши Мастер был открыт в 2013 году. Сегодня сеть насчитывает 360 заведений в 165 городах, которые уже обслужили более 4 миллионов гостей и скрутили свыше 22 миллионов роллов. Компания нанимает в свои рестораны квалифицированных суши-мастеров, следит за соблюдением сотрудниками санитарных норм, готовит из свежих продуктов и каждый месяц дополняет меню авторскими новинками.