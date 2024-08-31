Промокоды Нияма на Август
Сегодня в магазине Нияма доступно 12 купонов.
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Официальный сайт ресторана японской кухни Нияма
Niyama.ru — популярный интернет-сервис по доставке еды в Москве и Подмосковье, который работает с сетью ресторанов японской, китайской и европейской кухни.
Их ассортимент рассчитан не только на взрослых ценителей японской кухни, но и на вегетарианцев, а также детей. В ресторане используются исключительно свежие и качественные продукты, а профессиональная курьерская служба компании доставляет заказы максимально быстро: в зависимости от места доставки, на это может уйти от 45 до 90 минут.
Доставка еды бесплатна при минимальной сумме покупки 990 рублей. Она осуществляется круглосуточно, независимо от дня недели и праздников. Благодаря этому заказы можно делать даже в ночное время (с техническим перерывом с 02:00 до 10:00), рассчитывая на его быстрое получение. Клиентам интернет-сервиса дается на выбор три способа оплаты: на сайте банковской картой, через курьера наличными или с помощью терминала.
Niyama щедро предлагает разнообразные акции и скидки для новых и постоянных покупателей. Удобным вариантом получить скидку на сайте Нияма на первый заказ является, например, купон со скидочным секретным кодом. Воспользовавшись промокодом, можно получить более выгодную цену или другой бонус. Промокод на первую покупку — отличный способ совместить вкусное с приятным.
Ассортимент японского ресторана Нияма
Ритм современной жизни не всегда оставляет время на приготовление вкусной и качественной еды. По этой причине многие отдают предпочтение заказу блюд в популярных сервисах, которые могут привезти еду по указанному адресу. Ресторан Niyama — идеальный вариант для тех, кто любит или хочет приобщиться к японской кухне.
Ассортимент японского ресторана, который доступен для заказа, насчитывает более 600 наименований, включающих как японскую (топовые сеты, сашими, суши и роллы), так и китайскую (рис и лапша) кухню, предложения для вегетарианцев, пиццу, салаты, бургеры, супы, закуски, десерты и напитки.
Найти нужное блюдо для заказа можно в следующих разделах ресторанного меню:
сеты;
роллы (классические и теплые);
суши;
пицца;
комбо;
закуски;
салаты;
основные блюда;
паста;
воки и тяхан;
супы;
бургеры;
вегетарианские блюда;
детское меню;
десерты;
напитки;
соусы.
К своему заказу покупатели всегда могут добавить какой-либо соус. В меню постоянно присутствуют специальные сезонные предложения. Каждое блюдо перед доставкой проходит строгий контроль качества.
Самыми популярными позициями, которые заказывают на официальном сайте компании, являются сет Юдари, а также роллы Блэк Цезарь, Тофу Ясай и Филадельфия.
Как получить скидку на блюда Нияма
Сайт niyama позволяет не только вкусно поесть, но и сэкономить.
На странице «Акции и скидки» собраны все актуальные выгодные предложения, которые позволяют получить дисконт на определенные блюда или сеты.
Для зарегистрированных клиентов онлайн-сервиса доступна специальная бонусная программа. Она гарантирует 100 бонусов в подарок на первую покупку и скидку 25% в Нияма на первый заказ в мобильном приложении. При дальнейших покупках можно рассчитывать на дисконт до 20% на каждый из следующих заказов, скидку 20% в день рождения, а также персональные специальные предложения. Еще один 15% дисконт дается на заказы с собой.
Скрасить день ценителя японской кухни также могут предусмотренные на сайте нияма подарочные сеты и сертификаты на бесплатную доставку еды. С их помощью можно сделать приятный сюрприз своим близким или родным.
Промокоды — популярный способ получить приятную скидку в любой подходящий для клиента момент. Они предоставляют дисконт на определенные блюда, заявленные в условиях акции. Для онлайн-сервиса Нияма скидочные купоны — не редкость. Их можно найти в официальном телеграм-канале онлайн-сервиса или на этой странице. Большую популярность имеют промокоды на первый заказ.
Как применить промокод на официальном сайте Niyama
Промокоды — быстрый и удобный способ получить дисконт. Например, с их помощью можно получить скидку в Нияма уже на первый заказ. Важно только внимательно познакомиться с условиями акции, чтобы быть уверенным в получении дисконта.
На сайте Нияма промокод активируется следующим образом:
Выбрать подходящий купон.
Скопировать его промокод.
Пройти на официальный сайт Нияма.
Авторизоваться или зарегистрироваться на нем.
Выбрать нужные блюда и вставить в корзине сайта Нияма промокод в специально предназначенное для этого поле.
Завершить оформление заказа.
Если акция актуальна и распространяется на выбранные позиции, скидка будет применена автоматически. Также в условиях специального предложения могут присутствовать и другие ограничения: время заказа, минимальная сумма покупки и т. д. Кроме того, скидки по дисконтному купону не суммируются с другими бонусами клиента.