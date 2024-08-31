Niyama.ru — популярный интернет-сервис по доставке еды в Москве и Подмосковье, который работает с сетью ресторанов японской, китайской и европейской кухни.

Их ассортимент рассчитан не только на взрослых ценителей японской кухни, но и на вегетарианцев, а также детей. В ресторане используются исключительно свежие и качественные продукты, а профессиональная курьерская служба компании доставляет заказы максимально быстро: в зависимости от места доставки, на это может уйти от 45 до 90 минут.

Доставка еды бесплатна при минимальной сумме покупки 990 рублей. Она осуществляется круглосуточно, независимо от дня недели и праздников. Благодаря этому заказы можно делать даже в ночное время (с техническим перерывом с 02:00 до 10:00), рассчитывая на его быстрое получение. Клиентам интернет-сервиса дается на выбор три способа оплаты: на сайте банковской картой, через курьера наличными или с помощью терминала.

Niyama щедро предлагает разнообразные акции и скидки для новых и постоянных покупателей. Удобным вариантом получить скидку на сайте Нияма на первый заказ является, например, купон со скидочным секретным кодом. Воспользовавшись промокодом, можно получить более выгодную цену или другой бонус. Промокод на первую покупку — отличный способ совместить вкусное с приятным.