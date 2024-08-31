Магазин Магнит предлагает покупателям несколько выгодных способов экономии при оформлении покупки. В сети супермаркетов постоянно действуют скидки на товары, которые можно приобрести с доставкой. Они отображаются на баннерах на сайте компании в блоке «Выгодные предложения». Величина скидки в рамках таких промо может достигать 30–40%.

С недавнего времени в Магните начали проводить акции «1+1». В рамках этих специальных предложений два товара одной категории предлагаются по цене одного. Срок действия таких промо сети супермаркетов ограничен 1–2 неделями.

В Магните действуют карты лояльности. Их можно оформить в наземном магазине или заказать на сайте. При регистрации в мобильном приложении компании они оформляются автоматически. С каждой покупки на карту зачисляется кэшбэк, которым можно оплачивать последующие заказы.

Но наиболее выгодный способ получить выгоду — использовать промокод Магнит доставка. Это не требует соблюдения строгих условий. Достаточно применить код при оформлении покупки. Скидка от торговой сети в этом случае может достигать 50% от цены товара. Специальное предложение распространяется на все позиции каталога.