Мы используем cookie для предоставления услуг, улучшения качества сервиса, рекламы и аналитики. Чтобы узнать больше, нажмите здесь.
Магазины
Блог Промокод-палас
  1. Промокоды
  2. Магазины
  3. Grow food

Промокоды Grow food (Гроу фуд) на Август

Сегодня в магазине Grow food доступно 13 купонов.

  • Все
  • Промокод
  • Скидка
1500Р
Промокод
Скидка 1500 на первый заказ нового клиента на все линейки питания (кроме Breakfast и Detox)
Действует до До 31.12.2024
Применили 172 раза
Показать код
1500Р
Grow food
Промокод
Эксклюзив
Cкидка 14% для новых пользователей
Действует до До 9.8.2024
Применили 4 раза
Показать код
14%
590Р
Акция
Линейка basic - трехразовое питание на 1000 ккал/день от 590 рублей
Действует до До 31.12.2024
Применили 50 раз
Использовать скидку
590Р
Акция
Индивидуальная настройка меню под ваши предпочтения и исключение аллергенов
Действует до До 31.1.2025
Применили 29 раз
Использовать скидку
Акция
Рассчитаем КБЖУ и размер порций индивидуально
Действует до До 28.2.2025
Применили 16 раз
Использовать скидку
6%
Акция
Сбалансированное питание для эффективного набора мышечной массы со скидкой 6%
Действует до До 30.11.2024
Применили 8 раз
Использовать скидку
6%
Акция
Получайте кешбэк за заказы и акции
Действует до До 30.4.2025
Применили 9 раз
Использовать скидку
Акция
Бесплатная доставка
Действует до До 31.1.2025
Применили 2 раза
Использовать скидку
Акция
500 блюд на выбор
Действует до До 31.7.2025
Применили 3 раза
Использовать скидку
25%
Акция
Тариф Breakfast 6 дней со скидкой 25%
Действует до До 7.9.2024
Применили 22 раза
Использовать скидку
25%
3600Р
Акция
Экономия до 3600 рублей при заказе еды
Действует до До 5.10.2024
Применили 51 раз
Использовать скидку
3600Р
30%
Акция
На меню Basic 12 дней скидка 30%
Действует до До 7.9.2024
Применили 43 раза
Использовать скидку
30%
35%
Акция
До -35% на набор Super Fit
Действует до До 28.9.2024
Применили 65 раз
Использовать скидку
35%

Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

1800Р
Промокод
При заказе от шести дней любой линейки питания скидка 1800 рублей
Действует до До 30.6.2024
Применили 34 раза
Показать код
1800Р
1800Р
Промокод
Скидка 1800 рублей при заказе от шести дней любой линейки питания
Действует до До 16.6.2024
Применили 32 раза
Показать код
1800Р
1600Р
Промокод
Скидка 1600 рублей по купону
Действует до До 30.4.2024
Применили 31 раз
Показать код
1600Р
Промокод
Два дня любого рациона в подарок
Действует до До 4.4.2024
Применили 59 раз
Показать код
1800Р
Промокод
Скидка 1800 рублей на все рационы

Кроме Detox и Breakfast.

Действует до До 31.3.2024
Применили 348 раз
Показать код
1800Р

Похожие магазины

Магнит
Вкусмил
Аленка
Сушивёсла
Dostavista
Алло Пицца
Водовоз
METRO
Нияма
Хлебпром
Много лосося
Яндекс Еда
Винлаб
ВкусВилл
KFC
Глобус
Самокат
Маркет Деливери
Tasty Coffee
Впрок
Милти
Утконос
Domino's Pizza
Papa Johns
Тануки
Важная рыба
Foodband
Pizzasushiwok
Ашан
2 Берега
Суши Мастер
О'КЕЙ доставка
Level Kitchen

Часто задаваемые вопросы про Grow food

Какую скидку можно получить по купону?

Используется ли сахар в блюдах Growfood?

Сколько хранится еда Гроу фуд?

Можно ли разогреть блюдо в микроволновой печи прямо в контейнере?

Не будет ли диетическое питание от Гроу фуд скучным?

Лучшие промокоды Grow food

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 1500 на первый заказ нового клиента на все линейки питания (кроме Breakfast и Detox) ADM***
Промокод Cкидка 14% для новых пользователей 7DA***
Скидка Линейка basic - трехразовое питание на 1000 ккал/день от 590 рублей не требуется
Скидка Индивидуальная настройка меню под ваши предпочтения и исключение аллергенов не требуется
Скидка Рассчитаем КБЖУ и размер порций индивидуально не требуется
Скидка Сбалансированное питание для эффективного набора мышечной массы со скидкой 6% не требуется
Скидка Получайте кешбэк за заказы и акции не требуется
Скидка Бесплатная доставка не требуется
Скидка 500 блюд на выбор не требуется
Скидка Тариф Breakfast 6 дней со скидкой 25% не требуется

Подробнее о доставке Growfood

На сайте сервиса доставки еды можно заказать готовое питание для любых целей: чтобы сбросить вес, поддерживать форму или просто не тратить время у плиты. Здесь есть несколько видов меню с фотографиями блюд и количеством калорий, белков жиров и углеводов, а также возможность рассчитать нужную калорийность рациона на день и размер порций и подобрать индивидуальный план питания. Кроме того, блюда на разное количество дней можно купить с бесплатной доставкой и скидками по промокодам.

Приняв заказ, Growfood готовит пищу на пару и в вакууме с использованием диетических сортов мяса, к примеру куриного филе, индюшатины и говядины, а также молочных продуктов умеренной жирности. Компания доставляет пищу на дом в аккуратно упакованных контейнерах с отдельными отсеками для блюд, входящих в один прием.

Какие меню на день можно заказать в Гроу фуд

Сегодня в ассортименте сервиса доставки здоровых рационов есть разнообразные программы питания:

  • индивидуальное меню для снижения веса, подбираемое по возрасту, текущему и желаемому весу, активности, а также дате, к которой хочется достичь цели;

  • Fit-программа с пониженной калорийностью для похудения и поддержания формы для женщин, а также чуть более калорийный mFit-рацион для мужчин;

  • Daily — как никогда актуальное здоровое питание на каждый день для тех, кто не хочет тратить время и силы на хождение по магазинам и готовку;

  • Breakfast — ежедневная доставка двух здоровых завтраков, позволяющая освободить от кухонной рутины первую половину дня;

  • GF Adidas — сбалансированный рацион для тех, кто хочет поддерживать себя в спортивной форме;

  • Power — калорийное питание для спортсменов, состоящее из 6 приемов пищи и напитка.

При выборе меню для похудения Growfood формирует для пользователя сразу 3 варианта режима с разной калорийностью и количеством порций: комфортный, быстрый и экстремальный.

Также можно собрать свое меню, как конструктор. Например, во всех видах рациона есть возможность заменить отдельное блюдо на другое, а в меню завтраков при желании можно добавить на некоторые дни обеды и ужины.

Бонусная программа Growfood

За каждый заказ меню, рекомендацию сервиса друзьям, подключение семейного тарифа и участие в некоторых акциях доставка еды начисляет покупателям виртуальные рубли. Сумму такого кэшбэка можно проверить в личном кабинете на сайте или в фирменном приложении компании.

Бонусами можно оплатить до половины стоимости готовых меню, а также дополнительных приемов пищи. Оформляя заказ, пользователь указывает, сколько денег нужно списать с бонусного счета. Но важно учесть, что кэшбэком можно пользоваться только на протяжении 3 месяцев с его начисления, потом он сгорает.

Доступные способы оплаты

Заплатить за порционное питание на каждый день можно прямо на сайте Growfood при помощи банковских карт Visa и MasterCard и сервисов Apple Pay или Google Pay. Также можно расплатиться наличными с курьером, когда он первый раз привезет еду. Для крупных заказов, таких как подписка на месяц питания, предлагается оплата по частям каждые 6 дней. 

Если в меню выполняется замена блюда, компания просит оплачивать заказ безналично. Если же убирается позиция, которая занесена покупателем в стоп-лист (перечень непонравившихся блюд), и она заменяется на еду из избранного (списка блюд, которые особенно пришлись по вкусу), то к оплате могут быть приняты и наличные.

Доставка питания курьерами Growfood

Компания выполняет бесплатную доставку готовых рационов на дом и в офисы по столице и области. Оплата за услугу может взиматься, если заказчик живет в некоторых удаленных районах — условия и цены всегда отображаются в корзине.

Курьеры привозят питание каждые два дня, предварительно перезванивая заказчику для подтверждения доставки. Можно выбрать двухчасовой интервал утром или вечером, в который удобно получить меню. Также еще на стадии оформления заказа можно подключить опции доставки без звонка, оставления еды у двери или у консьержа.

Правила возврата, действующие в сервисе

Качественные продукты питания не подлежат возврату по законодательству РФ. Если же при доставке в каком-либо блюде обнаружен недостаток, покупатель может сразу возвратить некачественные продукты курьеру и потребовать замену или возврат денег. Для получения средств за испорченную пищу нужно написать соответствующее заявление. На протяжении 10 дней с его подачи компания возвращает деньги или засчитывает их как предоплату за следующий заказ.

Претензию в отношении качества меню можно направить в компанию на протяжении 5 дней, составляющих срок годности продуктов.

Как использовать промокоды на Growfood

Чтобы получить хорошую скидку уже на первую покупку, можно заказывать доставку питания по скидочным купонам. У нас вы найдете самые свежие промокоды и акции продавца готовых рационов.


Как применить в своем заказе купон с кодом:

  1. Кликните по кнопке промокода, чтобы открыть код купона, запомнить его и перейти на страницу выбора программы питания.

  2. Выберите свою цель, нужную калорийность меню и, если нужно, добавьте приемы пищи или замените блюда.

  3. Укажите, на какое количество дней заказывается доставка, и зарегистрируйтесь на сайте по номеру телефона.

  4. Вместе с другими контактными данными, нюансами доставки и способом оплаты введите промокод на странице оформления заказа.

  5. Стоимость питания будет уменьшена в согласии с условиями специального предложения.

Также воспользуйтесь купонами на скидку, содержащими текущие акции.

Важно учесть, что спецпредложения часто действуют при покупке меню на определенное количество дней. Если частично отменить уже оплаченную доставку и использованных дней окажется меньше, чем нужно для участия в акции, стоимость каждого такого дня будет пересчитана по стандартной цене.