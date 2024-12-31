Промокоды Grow food (Гроу фуд) на Август
Сегодня в магазине Grow food доступно 13 купонов.
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Кроме Detox и Breakfast.
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Часто задаваемые вопросы про Grow food
Какую скидку можно получить по купону?
Используется ли сахар в блюдах Growfood?
Сколько хранится еда Гроу фуд?
Можно ли разогреть блюдо в микроволновой печи прямо в контейнере?
Не будет ли диетическое питание от Гроу фуд скучным?
Лучшие промокоды Grow food
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Подробнее о доставке Growfood
На сайте сервиса доставки еды можно заказать готовое питание для любых целей: чтобы сбросить вес, поддерживать форму или просто не тратить время у плиты. Здесь есть несколько видов меню с фотографиями блюд и количеством калорий, белков жиров и углеводов, а также возможность рассчитать нужную калорийность рациона на день и размер порций и подобрать индивидуальный план питания. Кроме того, блюда на разное количество дней можно купить с бесплатной доставкой и скидками по промокодам.
Приняв заказ, Growfood готовит пищу на пару и в вакууме с использованием диетических сортов мяса, к примеру куриного филе, индюшатины и говядины, а также молочных продуктов умеренной жирности. Компания доставляет пищу на дом в аккуратно упакованных контейнерах с отдельными отсеками для блюд, входящих в один прием.
Какие меню на день можно заказать в Гроу фуд
Сегодня в ассортименте сервиса доставки здоровых рационов есть разнообразные программы питания:
индивидуальное меню для снижения веса, подбираемое по возрасту, текущему и желаемому весу, активности, а также дате, к которой хочется достичь цели;
Fit-программа с пониженной калорийностью для похудения и поддержания формы для женщин, а также чуть более калорийный mFit-рацион для мужчин;
Daily — как никогда актуальное здоровое питание на каждый день для тех, кто не хочет тратить время и силы на хождение по магазинам и готовку;
Breakfast — ежедневная доставка двух здоровых завтраков, позволяющая освободить от кухонной рутины первую половину дня;
GF Adidas — сбалансированный рацион для тех, кто хочет поддерживать себя в спортивной форме;
Power — калорийное питание для спортсменов, состоящее из 6 приемов пищи и напитка.
При выборе меню для похудения Growfood формирует для пользователя сразу 3 варианта режима с разной калорийностью и количеством порций: комфортный, быстрый и экстремальный.
Также можно собрать свое меню, как конструктор. Например, во всех видах рациона есть возможность заменить отдельное блюдо на другое, а в меню завтраков при желании можно добавить на некоторые дни обеды и ужины.
Бонусная программа Growfood
За каждый заказ меню, рекомендацию сервиса друзьям, подключение семейного тарифа и участие в некоторых акциях доставка еды начисляет покупателям виртуальные рубли. Сумму такого кэшбэка можно проверить в личном кабинете на сайте или в фирменном приложении компании.
Бонусами можно оплатить до половины стоимости готовых меню, а также дополнительных приемов пищи. Оформляя заказ, пользователь указывает, сколько денег нужно списать с бонусного счета. Но важно учесть, что кэшбэком можно пользоваться только на протяжении 3 месяцев с его начисления, потом он сгорает.
Доступные способы оплаты
Заплатить за порционное питание на каждый день можно прямо на сайте Growfood при помощи банковских карт Visa и MasterCard и сервисов Apple Pay или Google Pay. Также можно расплатиться наличными с курьером, когда он первый раз привезет еду. Для крупных заказов, таких как подписка на месяц питания, предлагается оплата по частям каждые 6 дней.
Если в меню выполняется замена блюда, компания просит оплачивать заказ безналично. Если же убирается позиция, которая занесена покупателем в стоп-лист (перечень непонравившихся блюд), и она заменяется на еду из избранного (списка блюд, которые особенно пришлись по вкусу), то к оплате могут быть приняты и наличные.
Доставка питания курьерами Growfood
Компания выполняет бесплатную доставку готовых рационов на дом и в офисы по столице и области. Оплата за услугу может взиматься, если заказчик живет в некоторых удаленных районах — условия и цены всегда отображаются в корзине.
Курьеры привозят питание каждые два дня, предварительно перезванивая заказчику для подтверждения доставки. Можно выбрать двухчасовой интервал утром или вечером, в который удобно получить меню. Также еще на стадии оформления заказа можно подключить опции доставки без звонка, оставления еды у двери или у консьержа.
Правила возврата, действующие в сервисе
Качественные продукты питания не подлежат возврату по законодательству РФ. Если же при доставке в каком-либо блюде обнаружен недостаток, покупатель может сразу возвратить некачественные продукты курьеру и потребовать замену или возврат денег. Для получения средств за испорченную пищу нужно написать соответствующее заявление. На протяжении 10 дней с его подачи компания возвращает деньги или засчитывает их как предоплату за следующий заказ.
Претензию в отношении качества меню можно направить в компанию на протяжении 5 дней, составляющих срок годности продуктов.
Как использовать промокоды на Growfood
Чтобы получить хорошую скидку уже на первую покупку, можно заказывать доставку питания по скидочным купонам. У нас вы найдете самые свежие промокоды и акции продавца готовых рационов.
Как применить в своем заказе купон с кодом:
Кликните по кнопке промокода, чтобы открыть код купона, запомнить его и перейти на страницу выбора программы питания.
Выберите свою цель, нужную калорийность меню и, если нужно, добавьте приемы пищи или замените блюда.
Укажите, на какое количество дней заказывается доставка, и зарегистрируйтесь на сайте по номеру телефона.
Вместе с другими контактными данными, нюансами доставки и способом оплаты введите промокод на странице оформления заказа.
Стоимость питания будет уменьшена в согласии с условиями специального предложения.
Также воспользуйтесь купонами на скидку, содержащими текущие акции.
Важно учесть, что спецпредложения часто действуют при покупке меню на определенное количество дней. Если частично отменить уже оплаченную доставку и использованных дней окажется меньше, чем нужно для участия в акции, стоимость каждого такого дня будет пересчитана по стандартной цене.