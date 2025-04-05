На сайте или в мобильном приложении можно купить вкусные блюда из свежих продуктов. При оформлении первого и следующих заказов у клиента есть возможность использовать промокоды, выбирать наборы блюд со скидками или использовать для оплаты баллы программы лояльности.

Самая популярная категория товаров — суши и роллы. В категории есть как рыбные, так и мясные блюда. Популярны и поке — традицонное блюдо гавайской кухни в виде кусочков рыбы с овощами и другими ингредиентами.

Покупатели могут выбирать из большого ассортимента и заказывать закуски, салаты и супы. В зависимости от сезона к основному меню добавляются особенные блюда — легкие летние или сытные зимние. Также в ресторане можно купить пиццу с бесплатной доставкой.