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Промокоды Много лосося (Mnogo lososya) на Август 2024

Сегодня в магазине Много лосося доступно 17 купонов.

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Скидка Оставьте свой email и получайте самые вкусные предложения на почту не требуется
Скидка Специальный раздел с едой для котиков не требуется

О сервисе Много Лосося

Компания открылась в 2018 году, готовит и доставляет покупателям готовую еду. Служба Много Лосося предлагает блюда разных кухонь, в основе которых часто лежит рыба. Доступ ко всем возможностям обеспечивается удобным мобильным приложением, а заказать доставку блюд можно в любом районе Москвы.

Благодаря постоянным акциям и бонусной системе можно снизить стоимость блюд. Доставка заказов осуществляется от 30 минут с момента заказа еды.

Ассортимент блюд Много Лосося

На сайте или в мобильном приложении можно купить вкусные блюда из свежих продуктов. При оформлении первого и следующих заказов у клиента есть возможность использовать промокоды, выбирать наборы блюд со скидками или использовать для оплаты баллы программы лояльности.

Самая популярная категория товаров — суши и роллы. В категории есть как рыбные, так и мясные блюда. Популярны и поке — традицонное блюдо гавайской кухни в виде кусочков рыбы с овощами и другими ингредиентами.

Покупатели могут выбирать из большого ассортимента и заказывать закуски, салаты и супы. В зависимости от сезона к основному меню добавляются особенные блюда — легкие летние или сытные зимние. Также в ресторане можно купить пиццу с бесплатной доставкой.

Акции и промокоды сайта Много Лосося

Для регистрации клиента, оформления нового заказа, участия в акциях и экономии по промокодам необходимо установить мобильное приложение службы доставки. На сайте ресторана купон не используется — здесь есть только меню и общая информация. При первом входе можно указать свой адрес для расчета времени бесплатной доставки и ввести номер телефона.

Заведение предлагает новым и постоянным покупателям участвовать в одной из акций. В зависимости от условий предложений можно получить в подарок блюда и напитки, промокод на следующую покупку, бесплатную доставку или другие подарки. Также экономить помогает бонусная система ресторана.

Все актуальные акции и промокоды ресторана Много Лосося есть на этой странице.

Как активировать промокод сервиса Много Лосося

Покупатели могут оформить заказ в мобильном приложении. Здесь есть полное меню с вариациями блюд и напитков. Применить промокод Много Лосося можно до оформления заказа в корзине покупок. Чтобы получить экономию, нужно:

  1. Выбрать акцию с промокодом на этой странице.

  2. Кликнуть по номеру купона и скопировать его.

  3. Перейти в мобильное приложение.

  4. Указать адрес для бесплатной доставки еды.

  5. Выбрать любые блюда, указать их количество и добавить в корзину.

  6. Открыть список покупок.

промокод много лосося

  1. Найти поле для ввода промокода под списком блюд.

  2. Вставить номер купона и нажать «ОК».

Стоимость блюд в корзине пересчитается с учетом скидки. Сумма экономии отобразится отдельным полем, в корзине могут быть добавлены подарки от заведения, если это есть в условиях акции. Далее покупателю останется только завершить оформление заказа, выбрать удобный способ оплаты и ожидать бесплатной доставки еды из ресторана.