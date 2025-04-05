Промокоды Много лосося (Mnogo lososya) на Август 2024
Сегодня в магазине Много лосося доступно 17 купонов.
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О сервисе Много Лосося
Компания открылась в 2018 году, готовит и доставляет покупателям готовую еду. Служба Много Лосося предлагает блюда разных кухонь, в основе которых часто лежит рыба. Доступ ко всем возможностям обеспечивается удобным мобильным приложением, а заказать доставку блюд можно в любом районе Москвы.
Благодаря постоянным акциям и бонусной системе можно снизить стоимость блюд. Доставка заказов осуществляется от 30 минут с момента заказа еды.
Ассортимент блюд Много Лосося
На сайте или в мобильном приложении можно купить вкусные блюда из свежих продуктов. При оформлении первого и следующих заказов у клиента есть возможность использовать промокоды, выбирать наборы блюд со скидками или использовать для оплаты баллы программы лояльности.
Самая популярная категория товаров — суши и роллы. В категории есть как рыбные, так и мясные блюда. Популярны и поке — традицонное блюдо гавайской кухни в виде кусочков рыбы с овощами и другими ингредиентами.
Покупатели могут выбирать из большого ассортимента и заказывать закуски, салаты и супы. В зависимости от сезона к основному меню добавляются особенные блюда — легкие летние или сытные зимние. Также в ресторане можно купить пиццу с бесплатной доставкой.
Акции и промокоды сайта Много Лосося
Для регистрации клиента, оформления нового заказа, участия в акциях и экономии по промокодам необходимо установить мобильное приложение службы доставки. На сайте ресторана купон не используется — здесь есть только меню и общая информация. При первом входе можно указать свой адрес для расчета времени бесплатной доставки и ввести номер телефона.
Заведение предлагает новым и постоянным покупателям участвовать в одной из акций. В зависимости от условий предложений можно получить в подарок блюда и напитки, промокод на следующую покупку, бесплатную доставку или другие подарки. Также экономить помогает бонусная система ресторана.
Все актуальные акции и промокоды ресторана Много Лосося есть на этой странице.
Как активировать промокод сервиса Много Лосося
Покупатели могут оформить заказ в мобильном приложении. Здесь есть полное меню с вариациями блюд и напитков. Применить промокод Много Лосося можно до оформления заказа в корзине покупок. Чтобы получить экономию, нужно:
Выбрать акцию с промокодом на этой странице.
Кликнуть по номеру купона и скопировать его.
Перейти в мобильное приложение.
Указать адрес для бесплатной доставки еды.
Выбрать любые блюда, указать их количество и добавить в корзину.
Открыть список покупок.
Найти поле для ввода промокода под списком блюд.
Вставить номер купона и нажать «ОК».
Стоимость блюд в корзине пересчитается с учетом скидки. Сумма экономии отобразится отдельным полем, в корзине могут быть добавлены подарки от заведения, если это есть в условиях акции. Далее покупателю останется только завершить оформление заказа, выбрать удобный способ оплаты и ожидать бесплатной доставки еды из ресторана.