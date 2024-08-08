Промокоды Тануки (Tanuki) на Август
Сегодня в магазине Тануки доступно 16 купонов.
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|15% скидка от 2190 рублей на повторный заказ
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|Пицца Креветка Итальяно в подарок от 1990 рублей
|LJ1***
|Промокод
|Первый заказ со скидкой 25% от 9000 тенге по купону
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|Промокод
|Повторный заказ со скидкой 20% от 7000 тенге по промокоду
|MER***
|Скидка
|Скидка 27% на первый заказ!
|не требуется
|Скидка
|До -25% на вегетарианские блюда
|не требуется
|Скидка
|Бесплатное приложение для смартфона
|не требуется