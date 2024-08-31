Основанная в 2001 году компания Vodovoz сегодня является лидером на рынке поставки минеральной, лечебной, питьевой воды и оборудования для ее розлива. Главные принципы бренда: лучшая вода, качественное оборудование, забота о клиентах, доступные цены. Заказ и поставка продукции осуществляются через единый call-центр, что ускоряет и упрощает процесс обработки покупок. Для мобильных телефонов разработаны приложения на Android и iOS.

Деятельность компании сосредоточена в Москве и Московской области, среди клиентов — физические и юридические лица. Доставка воды осуществляется непосредственно в дом/офис. Компания реализует только сертифицированные товары, а на оборудование действует гарантийное обслуживание (все актуальные сертификаты выложены на сайте компании). Широкий ассортимент, сопутствующие товары, акции, программа лояльности, промокоды — то, что привлекает клиентов и обеспечивает реальные конкурентные цены на рынке.

Что покупают в Vodovoz

Основной каталог компании разбит на категории: «Вода 19 литров», «Вода 5–10 литров», «Вода, богатая природным кислородом», «Структурированная вода», «Дистиллированная вода», «Минеральная вода», «Оборудование (кулеры, аксессуары, помпы)». Помимо качественной воды, на сайте можно найти соки, морсы, чай, кофе, какао, безалкогольные напитки, товары для дома, школы и офиса, бытовую технику, спортивное питание и одежду, автотовары и продукцию для животных.

В топе продаж — девятнадцатилитровые бутыли с питьевой водой и кулеры закрытого типа (для офисов). Также в отдельные вкладки каталога вынесены сезонные скидки на товары из каталога, новинки и продукты питания.

Помимо прочего, на сайте можно заказать дополнительные услуги по аренде, ремонту и санитарной обработке кулеров. Ознакомиться, уточнить детали касательно товаров бренда и продукции, реализуемой компанией Водовоз, можно в новостном блоге или через форму обратной связи на сайте.

Система бонусов от Vodovoz

Каждый клиент, оплатив заказ и поделившись этим в своей социальной сети, получает на личный счет бонусные баллы (даже на первую покупку в магазине). За одну публикацию начисляется 100 рублей. Количество публикаций не ограничено. При последующих покупках клиент может оплатить часть заказа средствами с бонусного счета.

Для своих постоянных клиентов компания Водовоз разработала накопительную дисконтную систему. Достигая определенного порога в общей сумме заказов в сети, пользователь получает процент скидки. Она растет при достижении следующего порога дисконта.

Баланс бонусных средств и накопленной скидки можно узнать в личном кабинете пользователя. Чтобы получить доступ к программе лояльности, необходимо пройти регистрацию на сайте и аутентификацию через СМС.

Оплата заказа

Оплата товара компании Vodovoz может осуществляться наличными (при доставке курьером) или банковской картой (при доставке курьером или на сайте). К оплате принимаются карты платежных систем Visa, MasterCard, JCB. По картам «Халва» и «Совесть» есть возможность оплатить заказ в рассрочку. Через сервис «Все в кредит» можно оформить покупку определенной техники и товаров в кредит.

Для юридических лиц существует возможность провести оплату по безналичному расчету. Заказ считается активным, если оплата зачислена на счет компании в течение 3 рабочих дней. Доставка товаров осуществляется после зачисления денег.

Обратите внимание, что залог за оборотную тару необходимо оплачивать отдельно и в стоимость воды он не включен.

Доставка заказов

Доставка товаров компании Vodovoz осуществляется собственной экспедиторской службой. После оформления заказа в течение 15 минут с клиентом связывается менеджер, который согласовывает все детали доставки: сроки, адрес. Возможность доставки в день заказа необходимо уточнять у оператора.

При заказе продуктов, имеющих короткие сроки хранения, уточняйте дни поставки у диспетчера сервисной службы, чтобы иметь возможность получить товар вовремя.

Стоимость доставки зависит от объема заказа: три 19-литровых бутыли и заказы свыше 1500 рублей — бесплатно. За доставку в день оформления заказа предусмотрена доплата от 100 до 500 рублей.

За пределами МКАД доставка рассчитывается по тарифу 25 руб/км. Компанией предусмотрены дни бесплатной доставки за пределы МКАД — со списком городов и графиком доставки можно ознакомиться на сайте.

Условия возврата товаров

От товара клиент может отказаться в любой момент до его получения. Вернуть оплаченный товар надлежащего качества (сохранен его товарный вид и потребительские свойства) необходимо в течение 7 дней с даты приобретения при наличии чека на покупку. Возврат уплаченных средств производится в течение 5–30 рабочих дней на банковский счет клиента за вычетом расходов на доставку.