Промокоды Яндекс Еда на Август
Сегодня в магазине Яндекс Еда доступно 17 купонов.
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Скидка по купону действует на заказ в приложении и суммируется со всеми акциями.
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Лучшие промокоды Яндекс Еда
|Тип купона
|Описание
|Код
|Промокод
|-1250 драм на первые 3 заказа от 5000 драм из любого ресторана
|3DA***
|Скидка
|Скидка 27% на первый заказ!
|не требуется
|Промокод
|Первый заказ со скидкой 400 сом от 650 сом из любого кафе (Кыргызстан)
|KG4***
|Скидка
|До 10.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей.
|не требуется
|Промокод
|Купон на скидку 9 рублей на первый заказ от 29 рублей из любого ресторана (Беларусь)
|AGJ***
|Промокод
|-2500Т на первый заказ от 4500Т из любого ресторана (Казахстан)
|KZ2***
|Промокод
|Купон на скидку 350 рублей при первом заказе от 800 рублей из любого ресторана
|HN9***
|Промокод
|Скидка 25% от 800 рублей на первый заказ в разделе рестораны
|HB2***
|Промокод
|- 20% от 900 рублей на первый заказ в ресторане или магазине
|WHI***
|Промокод
|Бесплатная доставка заказов от 1249 рублей в Бургер Кинг
|KIN***
Яндекс Еда: сервис быстрой доставки
Сервис Яндекс Еда организует доставку блюд, продуктов питания и других товаров в 186 городах страны. Компания сотрудничает с десятками тысяч заведений общепита и магазинов. Доставку еды осуществляют курьеры самой организации и ее партнеров, а также водители Яндекс Go.
Заказы принимаются на официальном сайте Eda.Yandex или в приложении. Ждать курьера в среднем приходится 30–40 минут, также есть возможность самому забрать пакет с продуктами в ближайшем ресторане. Во многих случаях доставка бесплатная. При этом Яндекс Еда часто дарит клиентам скидки по акциям и промокодам.
Какую еду и из каких заведений можно заказать сегодня
Количество партнеров сервиса позволяет заказать практически любую еду, от фастфуда до классических блюд европейской или японской кухни. Кроме ресторанов, кафе, пиццерий и других заведений общепита, здесь организуют доставку товаров:
из магазинов у дома;
гипермаркетов;
рынков;
фермерских хозяйств.
Курьеры компании Яндекс Еда готовы доставить даже лекарства из аптеки и товары для животных из ближайшего зоомагазина.
Акции и промокоды сервиса доставки
При подаче заявки на сайте Eda.Yandex или через мобильное приложение нельзя воспользоваться бонусной картой или промокодом от заведения, из которого осуществляется доставка. Компания Яндекс Еда выпускает собственные купоны, распространяя их через партнерские площадки. Скопировать актуальные промокоды и принять приглашения на акции сервиса можно на этой странице. Никаких дополнительных условий — все специальные предложения бесплатные.
Подключившись к программе Yandex Плюс сегодня, можно получать до 7% кэшбэка при каждом заказе. Баллы, каждый из которых равен 1 рублю, зачисляются на дополнительный баланс клиента. Эти средства готовы принять к оплате следующих покупок. Бонус действует только в ресторанах и магазинах, участвующих в акции. Количество таких заведений исчисляется тысячами. Доставка обычно бесплатная, но всегда взимают сервисный сбор в размере 39 рублей.
Как применить промокод от сервиса Яндекс Еда
Если в купоне нет кода, нужно перейти на страницу акции и сделать заказ на выгодных условиях. Предложения с промокодом требуют дополнительной активации. Последовательность действий:
Выбрать подходящий промокод и сохранить его.
Перейти на сервис Яндекс Еда.
Указать свой адрес, выбрать еду и продукты в ближайшем ресторане или магазине.
В корзине кликнуть по надписи «У меня есть промокод» и ввести код в открывшемся окне.
Нажать «Применить», получить скидку и продолжить заказ.
Для получения скидки по промокоду оплатить покупку нужно сразу. Принимаются только карты на физическом носителе. Применение купона одновременно с бонусными баллами не допускается. Код может не сработать, если блюдо/продукт участвует в другой акции или присутствует в списке исключений.
Активацию нужно произвести не позднее срока, указанного в условиях акции. Иногда промокоды продлевают, но это случается крайне редко. Чаще возникает обратная ситуация, когда Яндекс Еда досрочно отзывает предложение, поэтому лучше не откладывать на завтра то, что доступно уже сегодня.