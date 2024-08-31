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Промокоды Яндекс Еда на Август

Сегодня в магазине Яндекс Еда доступно 17 купонов.

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1250д
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-1250 драм на первые 3 заказа от 5000 драм из любого ресторана
Действует до До 31.8.2024
Применили 241 раз
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1250д
Скидка 27% на первый заказ!
400сом
Промокод
Первый заказ со скидкой 400 сом от 650 сом из любого кафе (Кыргызстан)
Действует до До 31.8.2024
Применили 90 раз
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400сом
Яндекс Еда
Акция
До 10.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей.
Действует до До 31.12.2024
Применили 227 раз
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Промокод
Купон на скидку 9 рублей на первый заказ от 29 рублей из любого ресторана (Беларусь)
Действует до До 31.8.2024
Применили 99 раз
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2500Т
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-2500Т на первый заказ от 4500Т из любого ресторана (Казахстан)
Действует до До 31.8.2024
Применили 88 раз
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2500Т
350р
Промокод
Купон на скидку 350 рублей при первом заказе от 800 рублей из любого ресторана
Действует до До 11.8.2024
Применили 2541 раз
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350р
25%
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Скидка 25% от 800 рублей на первый заказ в разделе рестораны
Действует до До 15.8.2024
Применили 2230 раз
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25%
20%
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- 20% от 900 рублей на первый заказ в ресторане или магазине
Действует до До 31.8.2024
Применили 658 раз
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20%
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Бесплатная доставка заказов от 1249 рублей в Бургер Кинг
Действует до До 31.8.2024
Применили 1 раз
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Обеды на любой вкус
Действует до До 28.8.2024
Применили 115 раз
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Доставка завтраков по выгодным ценам
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Большой выбор ресторанов грузинской кухни
Действует до До 21.8.2024
Применили 48 раз
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Подборка ресторанов итальянской кухни
Действует до До 28.8.2024
Применили 17 раз
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Доставка бургеров по доступным ценам
Действует до До 25.9.2024
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Большой выбор суши в ресторанах из подборки
Действует до До 25.9.2024
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Действует до До 25.9.2024
Применили 2 раза
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

400р
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Купон на скидку 400 рублей на первый заказ от 1000 рублей из ВкусВилла
Действует до До 31.7.2024
Применили 113 раз
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350р
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-350 рублей на первый заказ от 1000 рублей

Скидка по купону действует на заказ в приложении и суммируется со всеми акциями.

Действует до До 31.7.2024
Применили 1720 раз
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350р
400р
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При первом заказе из Магнита от 1000 рублей - скидка 400 рублей
Действует до До 31.7.2024
Применили 472 раза
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20%
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Скидка 20% на любые заказы
Действует до До 31.7.2024
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-400 рублей на первый заказ от 1000 рублей из Перекрестка
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Лучшие промокоды Яндекс Еда

Тип купона Описание Код
Промокод -1250 драм на первые 3 заказа от 5000 драм из любого ресторана 3DA***
Скидка Скидка 27% на первый заказ! не требуется
Промокод Первый заказ со скидкой 400 сом от 650 сом из любого кафе (Кыргызстан) KG4***
Скидка До 10.0% кэшбэка + welcome бонус для новых пользователей. не требуется
Промокод Купон на скидку 9 рублей на первый заказ от 29 рублей из любого ресторана (Беларусь) AGJ***
Промокод -2500Т на первый заказ от 4500Т из любого ресторана (Казахстан) KZ2***
Промокод Купон на скидку 350 рублей при первом заказе от 800 рублей из любого ресторана HN9***
Промокод Скидка 25% от 800 рублей на первый заказ в разделе рестораны HB2***
Промокод - 20% от 900 рублей на первый заказ в ресторане или магазине WHI***
Промокод Бесплатная доставка заказов от 1249 рублей в Бургер Кинг KIN***

Яндекс Еда: сервис быстрой доставки

Сервис Яндекс Еда организует доставку блюд, продуктов питания и других товаров в 186 городах страны. Компания сотрудничает с десятками тысяч заведений общепита и магазинов. Доставку еды осуществляют курьеры самой организации и ее партнеров, а также водители Яндекс Go.

Заказы принимаются на официальном сайте Eda.Yandex или в приложении. Ждать курьера в среднем приходится 30–40 минут, также есть возможность самому забрать пакет с продуктами в ближайшем ресторане. Во многих случаях доставка бесплатная. При этом Яндекс Еда часто дарит клиентам скидки по акциям и промокодам.

Какую еду и из каких заведений можно заказать сегодня

Количество партнеров сервиса позволяет заказать практически любую еду, от фастфуда до классических блюд европейской или японской кухни. Кроме ресторанов, кафе, пиццерий и других заведений общепита, здесь организуют доставку товаров:

  • из магазинов у дома;

  • гипермаркетов; 

  • рынков;

  • фермерских хозяйств.

Курьеры компании Яндекс Еда готовы доставить даже лекарства из аптеки и товары для животных из ближайшего зоомагазина.

Акции и промокоды сервиса доставки

При подаче заявки на сайте Eda.Yandex или через мобильное приложение нельзя воспользоваться бонусной картой или промокодом от заведения, из которого осуществляется доставка. Компания Яндекс Еда выпускает собственные купоны, распространяя их через партнерские площадки. Скопировать актуальные промокоды и принять приглашения на акции сервиса можно на этой странице. Никаких дополнительных условий — все специальные предложения бесплатные.

Подключившись к программе Yandex Плюс сегодня, можно получать до 7% кэшбэка при каждом заказе. Баллы, каждый из которых равен 1 рублю, зачисляются на дополнительный баланс клиента. Эти средства готовы принять к оплате следующих покупок. Бонус действует только в ресторанах и магазинах, участвующих в акции. Количество таких заведений исчисляется тысячами. Доставка обычно бесплатная, но всегда взимают сервисный сбор в размере 39 рублей.

Как применить промокод от сервиса Яндекс Еда

Если в купоне нет кода, нужно перейти на страницу акции и сделать заказ на выгодных условиях. Предложения с промокодом требуют дополнительной активации. Последовательность действий:

  1. Выбрать подходящий промокод и сохранить его.

  2. Перейти на сервис Яндекс Еда.

  3. Указать свой адрес, выбрать еду и продукты в ближайшем ресторане или магазине.

  4. В корзине кликнуть по надписи «У меня есть промокод» и ввести код в открывшемся окне.

  5. Нажать «Применить», получить скидку и продолжить заказ.

Для получения скидки по промокоду оплатить покупку нужно сразу. Принимаются только карты на физическом носителе. Применение купона одновременно с бонусными баллами не допускается. Код может не сработать, если блюдо/продукт участвует в другой акции или присутствует в списке исключений. 

Активацию нужно произвести не позднее срока, указанного в условиях акции. Иногда промокоды продлевают, но это случается крайне редко. Чаще возникает обратная ситуация, когда Яндекс Еда досрочно отзывает предложение, поэтому лучше не откладывать на завтра то, что доступно уже сегодня.