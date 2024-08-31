Сервис Яндекс Еда организует доставку блюд, продуктов питания и других товаров в 186 городах страны. Компания сотрудничает с десятками тысяч заведений общепита и магазинов. Доставку еды осуществляют курьеры самой организации и ее партнеров, а также водители Яндекс Go.

Заказы принимаются на официальном сайте Eda.Yandex или в приложении. Ждать курьера в среднем приходится 30–40 минут, также есть возможность самому забрать пакет с продуктами в ближайшем ресторане. Во многих случаях доставка бесплатная. При этом Яндекс Еда часто дарит клиентам скидки по акциям и промокодам.