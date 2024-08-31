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Промокоды ВкусВилл на Август 2024

Сегодня в магазине ВкусВилл доступно 15 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про ВкусВилл

Как получить скидку ВкусВилл?

На какие услуги есть скидочные предложения во ВкусВилл?

Можно ли оформить доставку питания Vkusvill в разные дни на разные адреса?

Можно ли приостановить доставку на время?

Можно ли заменять блюда или ингредиенты?

Лучшие промокоды ВкусВилл

Тип купона Описание Код
Промокод -350 рублей на первый заказ от 2500 рублей 35V***
Промокод Купон на скидку 300 рублей на первый заказ от 1500 рублей 30V***
Промокод Скидка 200 рублей на первый заказ от 1000 рублей VS7***
Скидка Скидки 40% на товары, у которых есть внешние дефекты или скоро заканчивается срок годности не требуется
Скидка Красные ценники: скидки от 40% на товары, которые выводятся из ассортимента не требуется
Скидка Скидка 15% на избранные "оранжевые" товары при покупке от нескольких штук не требуется
Скидка Товары для бизнеса со скидкой 20% не требуется
Скидка Скидка 20% на любимый продукт не требуется
Скидка Готовая еда с бесплатной доставкой не требуется
Скидка Подарочные карты от 500 рублей до 10000 рублей не требуется

Подробнее о сервисе ВкусВилл

В интернет-магазине ВкусВилл можно по доступным ценам делать покупки натуральных продуктов питания, вкусной готовой еды из кулинарии, готовых рационов на целый день, а также любых товаров, продающихся в сети супермаркетов.

Компания предлагает широкий выбор продукции российских и иностранных производителей, а также собственного приготовления. Прежде чем отправиться к клиентам магазина, все продукты и блюда проходят тщательную проверку качества и срока годности.

При оформлении заказа онлайн во ВкусВилл доставка будет бесплатной, даже если вы находитесь за городом. Кроме того, есть опции самовывоза, экспресс-доставки за 30 минут и возможность выбрать удобное время получения покупок.

Оплата принимается как наличными или картой курьеру, так и картой либо через SberPay на сайте или в приложении. При этом есть немало возможностей сэкономить и на первых покупках, и при повторных заказах.

Ассортимент продуктов ВкусВилл

На сайте VkusVill можно заказать все для вкусного и сбалансированного питания:

  • широкий выбор овощей, фруктов, ягод и зелени;

  • разные виды мяса, птицы, рыбы и морепродуктов;

  • молочные и кисломолочные продукты, сыры;

  • колбасы и другую мясную гастрономию, полуфабрикаты;

  • крупы, муку, масла, соусы, снеки, чай и кофе;

  • хлеб, выпечку, сладости и десерты, торты на заказ;

  • горячие блюда из кулинарии, а также роллы;

  • доставку готовой здоровой еды на весь день с нужным количеством калорий.

Кроме того, здесь можно заказать сформированный специально для вас план питания: меню с рецептами полезных блюд из натуральных продуктов, которые тут же может привезти ВкусВилл доставка.

Также в наличии товары для детей, дома, красоты, здоровья и домашних животных.

Акции и промокоды магазина ВкусВилл

Благодаря выгодным предложениям супермаркета каждый клиент может оформить заказ на любую сумму с дополнительной экономией.

Действующие акции. В этом разделе на официальном сайте вы найдете специальные цены на некоторые позиции при покупке от нескольких штук, а также скидки магазина ВкусВилл на товары с дефектом или заканчивающуюся продукцию.

Карта лояльности. Выпустите и активируйте карту, зарегистрировавшись в приложении, и получайте еженедельную скидку 20% на любимый продукт, ежедневные минус 20% на 6 разных товаров и до 10% на большой ассортимент продукции каждый четный месяц. Также за покупку некоторых товаров участники программы лояльности получают дополнительные бонусы, которыми можно оплачивать до 100% суммы заказа.

Купоны. Получайте дополнительную выгоду в среднем от 100 до 1000 рублей благодаря скидочным кодам сети магазинов здорового питания.

Как активировать промокод на сайте

Используйте купоны сервиса доставки, чтобы покупать вкусные и полезные продукты по самым выгодным ценам.

Как применить купон, который содержит скидочный код:

  1. Нажмите на одно из предложений на нашем сайте и скопируйте символы промокода доставки ВкусВилл.

  2. Откройте сайт компании и заполните корзину продуктами. При этом система сразу попросит вас войти или зарегистрироваться по номеру телефона и указать адрес доставки, чтобы показывать вам доступный в магазинах рядом ассортимент.

  3. Перейдя в корзину, введите код купона в специальном поле на странице оформления заказа. Сумма покупки тут же станет меньше.

промокод вкусвилл


Оформляя заказ ВкусВилл по промокодам, учитывайте условия акции и минимальную стоимость заказа.