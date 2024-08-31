Промокоды ВкусВилл на Август 2024
Сегодня в магазине ВкусВилл доступно 15 купонов.
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Можно ли оформить доставку питания Vkusvill в разные дни на разные адреса?
Можно ли приостановить доставку на время?
Можно ли заменять блюда или ингредиенты?
Лучшие промокоды ВкусВилл
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|Промокод
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|VS7***
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|Скидки 40% на товары, у которых есть внешние дефекты или скоро заканчивается срок годности
|не требуется
|Скидка
|Красные ценники: скидки от 40% на товары, которые выводятся из ассортимента
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|не требуется
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|Товары для бизнеса со скидкой 20%
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|Скидка 20% на любимый продукт
|не требуется
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|Готовая еда с бесплатной доставкой
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|Подарочные карты от 500 рублей до 10000 рублей
|не требуется
Подробнее о сервисе ВкусВилл
В интернет-магазине ВкусВилл можно по доступным ценам делать покупки натуральных продуктов питания, вкусной готовой еды из кулинарии, готовых рационов на целый день, а также любых товаров, продающихся в сети супермаркетов.
Компания предлагает широкий выбор продукции российских и иностранных производителей, а также собственного приготовления. Прежде чем отправиться к клиентам магазина, все продукты и блюда проходят тщательную проверку качества и срока годности.
При оформлении заказа онлайн во ВкусВилл доставка будет бесплатной, даже если вы находитесь за городом. Кроме того, есть опции самовывоза, экспресс-доставки за 30 минут и возможность выбрать удобное время получения покупок.
Оплата принимается как наличными или картой курьеру, так и картой либо через SberPay на сайте или в приложении. При этом есть немало возможностей сэкономить и на первых покупках, и при повторных заказах.
Ассортимент продуктов ВкусВилл
На сайте VkusVill можно заказать все для вкусного и сбалансированного питания:
широкий выбор овощей, фруктов, ягод и зелени;
разные виды мяса, птицы, рыбы и морепродуктов;
молочные и кисломолочные продукты, сыры;
колбасы и другую мясную гастрономию, полуфабрикаты;
крупы, муку, масла, соусы, снеки, чай и кофе;
хлеб, выпечку, сладости и десерты, торты на заказ;
горячие блюда из кулинарии, а также роллы;
доставку готовой здоровой еды на весь день с нужным количеством калорий.
Кроме того, здесь можно заказать сформированный специально для вас план питания: меню с рецептами полезных блюд из натуральных продуктов, которые тут же может привезти ВкусВилл доставка.
Также в наличии товары для детей, дома, красоты, здоровья и домашних животных.
Акции и промокоды магазина ВкусВилл
Благодаря выгодным предложениям супермаркета каждый клиент может оформить заказ на любую сумму с дополнительной экономией.
Действующие акции. В этом разделе на официальном сайте вы найдете специальные цены на некоторые позиции при покупке от нескольких штук, а также скидки магазина ВкусВилл на товары с дефектом или заканчивающуюся продукцию.
Карта лояльности. Выпустите и активируйте карту, зарегистрировавшись в приложении, и получайте еженедельную скидку 20% на любимый продукт, ежедневные минус 20% на 6 разных товаров и до 10% на большой ассортимент продукции каждый четный месяц. Также за покупку некоторых товаров участники программы лояльности получают дополнительные бонусы, которыми можно оплачивать до 100% суммы заказа.
Купоны. Получайте дополнительную выгоду в среднем от 100 до 1000 рублей благодаря скидочным кодам сети магазинов здорового питания.
Как активировать промокод на сайте
Используйте купоны сервиса доставки, чтобы покупать вкусные и полезные продукты по самым выгодным ценам.
Как применить купон, который содержит скидочный код:
Нажмите на одно из предложений на нашем сайте и скопируйте символы промокода доставки ВкусВилл.
Откройте сайт компании и заполните корзину продуктами. При этом система сразу попросит вас войти или зарегистрироваться по номеру телефона и указать адрес доставки, чтобы показывать вам доступный в магазинах рядом ассортимент.
Перейдя в корзину, введите код купона в специальном поле на странице оформления заказа. Сумма покупки тут же станет меньше.
Оформляя заказ ВкусВилл по промокодам, учитывайте условия акции и минимальную стоимость заказа.