В интернет-магазине ВкусВилл можно по доступным ценам делать покупки натуральных продуктов питания, вкусной готовой еды из кулинарии, готовых рационов на целый день, а также любых товаров, продающихся в сети супермаркетов.

Компания предлагает широкий выбор продукции российских и иностранных производителей, а также собственного приготовления. Прежде чем отправиться к клиентам магазина, все продукты и блюда проходят тщательную проверку качества и срока годности.

При оформлении заказа онлайн во ВкусВилл доставка будет бесплатной, даже если вы находитесь за городом. Кроме того, есть опции самовывоза, экспресс-доставки за 30 минут и возможность выбрать удобное время получения покупок.

Оплата принимается как наличными или картой курьеру, так и картой либо через SberPay на сайте или в приложении. При этом есть немало возможностей сэкономить и на первых покупках, и при повторных заказах.