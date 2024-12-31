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Промокоды ОКЕЙ доставка на Август

Сегодня в магазине О'КЕЙ доставка доступно 19 купонов.

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Promoland О'КЕЙ доставка
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Часто задаваемые вопросы про О'КЕЙ доставка

В какие часы работает сервис?

Каков максимальный вес заказанного товара?

Для чего нужна история заказов?

Стоимость товаров в интернет-магазине такая же, как и в гипермаркетах?

Есть ли ограничения по весу и объему заказа?

Лучшие промокоды О'КЕЙ доставка

Тип купона Описание Код
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Промокод Скидка до 50% на распродаже товаров не требуется
Промокод Скидка до 15% на большие упаковки не требуется
Промокод До -10% на товары собственного производства не требуется
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Промокод Скидки до 30% на уходовые средства не требуется
Промокод Скидки до 30% на раздел "Всегда свежие продукты" не требуется
Промокод До 27% скидки на выпечку не требуется
Промокод Скидки до 50% на бакалею не требуется

Информация о сервисе Окей доставка

Сайт Окей доставка — это сервис для заказа товаров из одноименного гипермаркета. Чтобы клиенты были уверены в качестве приобретаемых продуктов, компания проводит жесткий отбор поставщиков, проверяя всю документацию на соответствие установленным стандартам РФ. После приемки товар размещается в специальные помещения в соответствии с температурой хранения. Поэтому клиенты интернет-магазина могут быть уверены, что к ним приедут только качественные и свежие товары. 

На сайте регулярно проводятся распродажи на весь ассортимент, отдельные категории товаров, а также предлагается от Окей бесплатная доставка и скидка на первый заказ. С помощью акционных предложений посетители ресурса могут получить выгоду до 50%.

Ассортимент магазина

Помимо продовольственных товаров, сайт Окей, работающий на доставку, предлагает купить бытовую химию, продукцию для животных, сада и огорода, книги, канцтовары и косметику. Самый популярный из разделов — со скидками. В нем можно найти продукты из всех категорий, а скидки достигают 45% на отдельные позиции. 

Вторая по популярности категория гипермаркета — «Мясо, птица, колбасы». Собрано больше 500 позиций, среди которых можно найти даже мясные деликатесы. Продается свежее мясо, полуфабрикаты, сосиски, сардельки, паштеты и ливер. Для них периодически проводятся акции, где можно получить выгоду до 30%. 

Спросом пользуется раздел «Заморозка, кулинария». Есть пицца, тесто, мороженое, овощи, фрукты и готовые блюда. Здесь же находятся товары, выпущенные под брендом Окея: салаты, котлеты, курица гриль и другие. Они находятся в холодильниках, где блюда хранятся дольше, поэтому клиентам не о чем беспокоиться.

Способы экономии в интернет-магазине

Самые распространенные предложения в гипермаркете — скидки на отдельные категории товаров до 50%. Самые высокие — на текстиль, а до 20% — на корма и лакомства питомцам, средства по уходу, соки и напитки. На них действуют промокоды и купоны, которые можно найти на этой странице сайта. 

Акционные предложения на большие упаковки достигают 30%. Дисконт распространяется не только на продовольственные товары, но и на бритвы, бумажные пакеты, памперсы и стиральные порошки. Для активации скидок нужен только купон.

В интернет-магазине Окей промокод на первый заказ действует на покупку через приложение или сайт. Для активации предложения нужно собрать корзину на определенную сумму и активировать код. 

Также в сети гипермаркетов есть акция «Бесплатная доставка», где действуют промокоды либо клиенту нужно собрать товар на энную сумму. При этом дисконтные предложения суммируются друг с другом.

Как активировать код купона

Первое, что нужно сделать перед активацией, — скопировать промокод. Нужно кликнуть на один из купонов, уникальный набор из букв и цифр скопируется в буфер обмена, и произойдет перенаправление на главную страницу интернет-магазина Окей доставка. 

Далее нужно следовать инструкции для оформления заказа на сайте сети гипермаркетов: 

  1. Положить товары в корзину, кликнув на изображение корзины под каждым из них. 

  2. На сайте Окей бесплатная доставка или самовывоз предлагаются на выбор следующим пунктом.

  1. Нажать на изображение корзины для перехода к оформлению заказа. 

  2. Пролистать страницу вниз.

  3. Найти строку «Код специального предложения». 

  4. Вставить скопированный ранее уникальный набор символов в отведенное поле. 

  5. Нажать на кнопку «Применить». 


После успешного применения промокода на первый заказ и последующие отобразится цена покупки в гипермаркете со скидкой. После этого можно завершить процедуру покупки, авторизовавшись, выбрав способ оплаты, оплатив заказ и нажав на кнопку «Завершить». 

Если уникальный код на продукты питания и другие товары не нужен, достаточно нажать на действующий купон. Произойдет перенаправление на страницу со скидочными предложениями. Их останется добавить в корзину, при переходе к которой отобразится стоимость заказа с полученной выгодой.