Промокоды ОКЕЙ доставка на Август
Сегодня в магазине О'КЕЙ доставка доступно 19 купонов.
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Часто задаваемые вопросы про О'КЕЙ доставка
В какие часы работает сервис?
Каков максимальный вес заказанного товара?
Для чего нужна история заказов?
Стоимость товаров в интернет-магазине такая же, как и в гипермаркетах?
Есть ли ограничения по весу и объему заказа?
Лучшие промокоды О'КЕЙ доставка
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Информация о сервисе Окей доставка
Сайт Окей доставка — это сервис для заказа товаров из одноименного гипермаркета. Чтобы клиенты были уверены в качестве приобретаемых продуктов, компания проводит жесткий отбор поставщиков, проверяя всю документацию на соответствие установленным стандартам РФ. После приемки товар размещается в специальные помещения в соответствии с температурой хранения. Поэтому клиенты интернет-магазина могут быть уверены, что к ним приедут только качественные и свежие товары.
На сайте регулярно проводятся распродажи на весь ассортимент, отдельные категории товаров, а также предлагается от Окей бесплатная доставка и скидка на первый заказ. С помощью акционных предложений посетители ресурса могут получить выгоду до 50%.
Ассортимент магазина
Помимо продовольственных товаров, сайт Окей, работающий на доставку, предлагает купить бытовую химию, продукцию для животных, сада и огорода, книги, канцтовары и косметику. Самый популярный из разделов — со скидками. В нем можно найти продукты из всех категорий, а скидки достигают 45% на отдельные позиции.
Вторая по популярности категория гипермаркета — «Мясо, птица, колбасы». Собрано больше 500 позиций, среди которых можно найти даже мясные деликатесы. Продается свежее мясо, полуфабрикаты, сосиски, сардельки, паштеты и ливер. Для них периодически проводятся акции, где можно получить выгоду до 30%.
Спросом пользуется раздел «Заморозка, кулинария». Есть пицца, тесто, мороженое, овощи, фрукты и готовые блюда. Здесь же находятся товары, выпущенные под брендом Окея: салаты, котлеты, курица гриль и другие. Они находятся в холодильниках, где блюда хранятся дольше, поэтому клиентам не о чем беспокоиться.
Способы экономии в интернет-магазине
Самые распространенные предложения в гипермаркете — скидки на отдельные категории товаров до 50%. Самые высокие — на текстиль, а до 20% — на корма и лакомства питомцам, средства по уходу, соки и напитки. На них действуют промокоды и купоны, которые можно найти на этой странице сайта.
Акционные предложения на большие упаковки достигают 30%. Дисконт распространяется не только на продовольственные товары, но и на бритвы, бумажные пакеты, памперсы и стиральные порошки. Для активации скидок нужен только купон.
В интернет-магазине Окей промокод на первый заказ действует на покупку через приложение или сайт. Для активации предложения нужно собрать корзину на определенную сумму и активировать код.
Также в сети гипермаркетов есть акция «Бесплатная доставка», где действуют промокоды либо клиенту нужно собрать товар на энную сумму. При этом дисконтные предложения суммируются друг с другом.
Как активировать код купона
Первое, что нужно сделать перед активацией, — скопировать промокод. Нужно кликнуть на один из купонов, уникальный набор из букв и цифр скопируется в буфер обмена, и произойдет перенаправление на главную страницу интернет-магазина Окей доставка.
Далее нужно следовать инструкции для оформления заказа на сайте сети гипермаркетов:
Положить товары в корзину, кликнув на изображение корзины под каждым из них.
На сайте Окей бесплатная доставка или самовывоз предлагаются на выбор следующим пунктом.
Нажать на изображение корзины для перехода к оформлению заказа.
Пролистать страницу вниз.
Найти строку «Код специального предложения».
Вставить скопированный ранее уникальный набор символов в отведенное поле.
Нажать на кнопку «Применить».
После успешного применения промокода на первый заказ и последующие отобразится цена покупки в гипермаркете со скидкой. После этого можно завершить процедуру покупки, авторизовавшись, выбрав способ оплаты, оплатив заказ и нажав на кнопку «Завершить».
Если уникальный код на продукты питания и другие товары не нужен, достаточно нажать на действующий купон. Произойдет перенаправление на страницу со скидочными предложениями. Их останется добавить в корзину, при переходе к которой отобразится стоимость заказа с полученной выгодой.