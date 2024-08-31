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Промокоды Самокат (Samokat) на Август 2024

Сегодня в магазине Самокат доступно 25 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Самокат

От чего зависит время доставки?

Можно ли быть уверенным в свежести продуктов?

Меняется ли ассортимент?

Какова минимальная сумма заказа?

Почему Самокат не доставляет табак и алкоголь?

Лучшие промокоды Самокат

Тип купона Описание Код
Промокод Скидка 200 рублей на первый заказ от 800 рублей RNX***
Промокод 150 рублей скидки на первый заказ от 700 рублей M8F***
Промокод Бесплатная доставка не требуется
Промокод До -40% на новинки не требуется
Промокод До 27% скидки на завтраки не требуется
Промокод До 20% скидки на товары для отдыха на природе не требуется
Промокод Выгодные цены на обеды не требуется
Промокод До -40% на сладости не требуется
Промокод Скидки до 30% на сезонные фрукты и овощи не требуется
Промокод До -20% на перекусы не требуется

О сервисе доставки Самокат

Интернет-магазин Самокат — это площадка с тысячами товаров от производителей из России и из-за рубежа. Его главные преимущества — работа в 52 городах страны и бесплатная доставка продуктов от 15 минут. Приложение сервиса можно скачать с App Store, Google Play и App Gallery. 

Особенно в сервисе доставки Самокат на Август 2024 популярны готовые блюда, местные продукты, свежие овощи, фрукты и мясо, а выпечку часто разбирают в течение 2–3 часов после открытия. Здесь часто появляются скидки на товары из разных разделом. Сотрудники ежедневно проверяют срок годности товаров. В холодильниках поддерживается постоянная температура 2–4 ℃, а в морозильных камерах -18 ℃.

Как воспользоваться скидочным купоном в онлайн-магазине Самокат

Заказать продукты в сервисе доставки Самокат можно только через мобильное приложение. Авторизация — обязательное условие для использования купона. Достаточно ввести номер и пришедший на него код в поле, и после этого станет доступно применение промокодов в Самокате для получения скидки. 

Как использовать промокод Самокат на первый заказ: 

  1. Выбрать нужный раздел.

  2. Положить товары в корзину, нажав на плюсик.

  3. Кликнуть на кнопку с ценой. 

  4. Под адресом доставки нажать на «Промокод».

  5. Ввести скопированный на этом сайте промокод на первый заказ.

  6. Кликнуть на кнопку «Применить». 


Останется завершить оформление заказа, применив промокоды Самокат. Нужно нажать на кнопку «Оплатить». В личном кабинете можно отслеживать статус покупки.

Программы лояльности

Для клиентов онлайн-сервиса действуют промокоды на первый и последующие заказы. По ним предлагается скидка в n-ную сумму денег, либо до 40% на продукты. 

Промокод на 200 ₽ на первый заказ

В приложении есть промокод Самокат на первый заказ. Сумма скидки составит 200 рублей. Для ее получения нужно указать свое имя, электронную почту, город и нажать на кнопку «Отправить». Например, если набрать корзину на 500 рублей, оплатить потребуется только 300 рублей. 

Срок действия купона от Самоката не ограничен, но он сгорает после первого применения в приложении. 

Промокод на скидку может не сработать, если применять его через приложение или на сайте Delivery Club. Для агрегатора Деливери Клаб предусмотрен другой промокод Самокат на повторный заказ, где можно сэкономить до 30% от суммы покупки. 

Не составит проблем найти продукцию со скидками до 40% без применения промокодов в Самокате. Каждую неделю предложения обновляются, их разнообразие зависит от региона проживания клиента. При переходе в раздел «Скидки» в официальном приложении можно выбрать продукты в 5–8 категориях, от овощей и фруктов до средств для душа. 

Есть скидки для товаров из определенных категорий, например на товары для дома, молочную продукцию от определенного производителя или новые товары из других стран. В каждом регионе России разные скидочные предложения, их можно отслеживать на этой странице сайта.

Оплата и доставка в онлайн-магазине Самокат

Продукты доставляются Самокатом, если собрать корзину на сумму от 150–200 рублей, использовать дополнительный промокод для Самоката не требуется. Доступна оплата только онлайн. Для этого нужно указать сведения о карте: номер, срок действия, имя держателя и CVC-код с обратной стороны. Второй вариант оплаты — SberPay. 

Курьеры на велосипедах развозят клиентам заказы из Даркстора. Это обычный магазин с полками и холодильниками, но вход в них запрещен посторонним людям. Покупку собирают в течение 2–5 минут, а на доставку уходит еще 5–20. 

В радиусе 15 км от ближайшего Даркстора Самокат на апрель 2022 доставляет товар клиентам сервиса в течение 15 минут, дальше — 30. Курьеры агрегатора возят продукты в Ленинградскую область и Подмосковье за час.