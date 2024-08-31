Для клиентов онлайн-сервиса действуют промокоды на первый и последующие заказы. По ним предлагается скидка в n-ную сумму денег, либо до 40% на продукты.

Промокод на 200 ₽ на первый заказ

В приложении есть промокод Самокат на первый заказ. Сумма скидки составит 200 рублей. Для ее получения нужно указать свое имя, электронную почту, город и нажать на кнопку «Отправить». Например, если набрать корзину на 500 рублей, оплатить потребуется только 300 рублей.

Срок действия купона от Самоката не ограничен, но он сгорает после первого применения в приложении.

Промокод на скидку может не сработать, если применять его через приложение или на сайте Delivery Club. Для агрегатора Деливери Клаб предусмотрен другой промокод Самокат на повторный заказ, где можно сэкономить до 30% от суммы покупки.

Не составит проблем найти продукцию со скидками до 40% без применения промокодов в Самокате. Каждую неделю предложения обновляются, их разнообразие зависит от региона проживания клиента. При переходе в раздел «Скидки» в официальном приложении можно выбрать продукты в 5–8 категориях, от овощей и фруктов до средств для душа.

Есть скидки для товаров из определенных категорий, например на товары для дома, молочную продукцию от определенного производителя или новые товары из других стран. В каждом регионе России разные скидочные предложения, их можно отслеживать на этой странице сайта.