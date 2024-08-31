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Промокоды Винлаб (Winelab) на Август 2024

Сегодня в магазине Винлаб доступно 24 купонов.

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Подробнее о супермаркете напитков Winelab

Компания Winelab — это крупная сеть супермаркетов напитков и интернет-магазин, работающая с 2010 года. Она содержит более 1200 отделений, предлагающих ассортимент из более чем 5000 товаров. На сайте компании можно заказать алкогольные и безалкогольные напитки по выгодным ценам. Сделать их еще доступнее помогут программа лояльности и промокоды Винлаб, которые предлагает наш сервис.

Большой выбор алкогольных и безалкогольных напитков в Винлаб

Среди ассортимента интернет-магазина доступны:

  • вина, от ординарных столовых до выдержанных марочных;

  • шампанское и игристые вина и напитки;

  • ассортимент водки;

  • виски, бурбон, скотч;

  • другие крепкие напитки, такие как бренди, джин, текила, абсент, бальзамы и др.;

  • выбор сортов светлого, темного и специального пива;

  • безалкогольные напитки: соки, нектары, вода, энергетики.

Помимо напитков, сеть супермаркетов Winelab предлагает продукты питания. В ее каталоге есть чипсы, сухарики, другие снеки и закуски, а также шоколад и мороженое. Заказать все товары онлайн можно на сайте магазина и в мобильном приложении.

Акции и купоны магазина Winelab для выгодных покупок

Тратить на покупки меньше поможет программа лояльности сети супермаркетов. Она позволяет получать кэшбэк с каждого заказа в виде баллов, эквивалентных рублям. Есть 3 уровня, для достижения которых нужно увеличивать общую сумму покупок. Чем выше статус участника — тем больше выгод дарит магазин. Баллы используются для оплаты новых заказов, ими можно погасить до 100% от суммы.

На сайте супермаркета постоянно действует раздел «Акции!», в котором собраны все действующие выгодные предложения. Там можно увидеть, какие категории и бренды товаров участвуют в распродажах, как поучаствовать в них, чтобы получить скидку. А для того, чтобы сделать экономию максимальной, можно использовать промокод, который легко найти на нашем сайте.

Как активировать промокод на скидку при заказе в Winelab

Некоторые выгодные предложения требуют активации специального кода при оформлении покупки. Чтобы использовать промокод на скидку при заказе в супермаркете напитков Winelab, нужно:

  1. Просмотреть действующие выгодные предложения и найти акцию с кодом.

  2. Скопировать промокод из описания акции и перейти в онлайн-супермаркет.

  3. Выбрать товары, на которые распространяется действие купона, и добавить их в корзину.

  4. В меню заказа вставить код в отведенное для него поле (справа, возле итогового ценника) и активировать для получения дисконта.

После применения кода купона стоимость покупок изменится и можно завершать оформление, перейдя к выбору способов оплаты и доставки.