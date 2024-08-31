Тратить на покупки меньше поможет программа лояльности сети супермаркетов. Она позволяет получать кэшбэк с каждого заказа в виде баллов, эквивалентных рублям. Есть 3 уровня, для достижения которых нужно увеличивать общую сумму покупок. Чем выше статус участника — тем больше выгод дарит магазин. Баллы используются для оплаты новых заказов, ими можно погасить до 100% от суммы.

На сайте супермаркета постоянно действует раздел «Акции!», в котором собраны все действующие выгодные предложения. Там можно увидеть, какие категории и бренды товаров участвуют в распродажах, как поучаствовать в них, чтобы получить скидку. А для того, чтобы сделать экономию максимальной, можно использовать промокод, который легко найти на нашем сайте.