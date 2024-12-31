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Промокоды Хлебпром (Hlebprom) на Август

Сегодня в магазине Хлебпром доступно 11 купонов.

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Promoland Хлебпром
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До -20% в разделе акций
Действует до До 31.12.2024
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Оптовые покупки со скидкой до 15%
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Торты и пирожные Mirel
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Скидка 20% на заказ
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-15% на торты, донаты и пирожные MIREL
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Эти купоны истекли, но возможно ещё работают

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15% скидки на донаты, торты и пирожные от бренда MIREL!
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Лучшие промокоды Хлебпром

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Промокод Promoland Хлебпром СКИ***
Промокод До -20% в разделе акций не требуется
Промокод Оптовые покупки со скидкой до 15% не требуется
Промокод Стажировка для студентов не требуется
Скидка Донаты BAKERTON не требуется
Скидка Маффины от 46 рублей не требуется
Скидка Донаты BAKERTON от 50 рублей не требуется
Скидка Бесплатная доставка заказов не требуется
Скидка Торты и пирожные Mirel не требуется
Скидка Скидка 20% на заказ PRO***

Подробнее о кондитерском интернет-магазине Хлебпром

Компания Хлебпром — российский производитель кондитерской продукции, работающий с 1982 года. С 1993 года компания также занялась импортом зарубежных продуктов питания, существенно расширив ассортимент. После череды слияний и реорганизаций, прошедших в 90-е, в 2000 году образовалось современное ОАО «Хлебпром», продолжившее традиции предшественников.

Сегодня компания владеет несколькими производственными площадками в России и за границей, выпускает кондитерскую продукцию под рядом собственных брендов. С 2017 года ее продукция доступна в фирменном интернет-магазине. Компания заботится о сохранении выгодных цен на кондитерские изделия, поэтому активно внедряет новые технологии и модернизирует производство. Это позволяет снижать производственные издержки и устанавливать выгодные цены на продукцию, не жертвуя ее качеством. Дополнительную экономию позволяют получить акции компании и бесплатные промокоды.

Ассортимент кондитерской продукции на сайте Хлебпрома

Официальный интернет-магазин Хлебпром предлагает покупателям ассортимент продукции компании. Она выпускает кондитерские изделия под 9 брендами, такими как Bakerton, Mirel, Dr. Corner, Усладов, Мой, Русская Нива и др., и предлагает покупателям большой выбор товаров по выгодным ценам:

  • торты;

  • пирожные;

  • печенье;

  • донаты;

  • хлебцы;

  • маффины;

  • вафли и другие кондитерские продукты.

Купить продукцию компании Хлебпром с доставкой можно в ее интернет-магазине. Ее стоимость составляет от 150 рублей, а заказы на сумму от 900 рублей доставляются бесплатно. Со списком городов доставки можно ознакомиться на сайте компании.

Акционные предложения и бесплатные купоны магазина Хлебпром

Делать выгодные покупки продуктов в магазине Хлебпрома позволяют акционные предложения компании. Это специальные цены для оптовых покупателей – скидки на избранные бренды и линейки товаров. Дополнительную выгоду можно получить при использовании промокодов.

Найти бесплатные купоны для получения скидок в интернет-магазине можно на этой странице. Чтобы не упустить акции и другие выгодные предложения, стоит подписаться на обновления или добавить ее в закладки.

Как воспользоваться купоном в магазине Хлебпрома для получения дисконта

Чтобы воспользоваться промокодом для получения дисконта, нужно найти соответствующую акцию на этой странице и просмотреть ее описание. Затем скопировать комбинацию символов промокода и перейти на сайт Хлебпрома. Открыв раздел интернет-магазина, следует:

  1. Выбрать в каталоге продукции товары, которые можно приобрести со скидкой по купону, и добавить их в корзину.

  2. Перейти в меню корзины, чтобы приступить к оформлению заказа.

  3. Под списком выбранной кондитерской продукции найти поле «У меня есть промокод» и вставить туда код купона для активации дисконта.

  1. Активировать скидку, выбрать параметры оплаты и доставки и завершить оформление заказа.

Ознакомиться с действующими правилами применения промокодов и ограничениями можно на сайте компании.