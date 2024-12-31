Компания Хлебпром — российский производитель кондитерской продукции, работающий с 1982 года. С 1993 года компания также занялась импортом зарубежных продуктов питания, существенно расширив ассортимент. После череды слияний и реорганизаций, прошедших в 90-е, в 2000 году образовалось современное ОАО «Хлебпром», продолжившее традиции предшественников.

Сегодня компания владеет несколькими производственными площадками в России и за границей, выпускает кондитерскую продукцию под рядом собственных брендов. С 2017 года ее продукция доступна в фирменном интернет-магазине. Компания заботится о сохранении выгодных цен на кондитерские изделия, поэтому активно внедряет новые технологии и модернизирует производство. Это позволяет снижать производственные издержки и устанавливать выгодные цены на продукцию, не жертвуя ее качеством. Дополнительную экономию позволяют получить акции компании и бесплатные промокоды.