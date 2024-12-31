Промокоды Хлебпром (Hlebprom) на Август
Сегодня в магазине Хлебпром доступно 11 купонов.
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Подробнее о кондитерском интернет-магазине Хлебпром
Компания Хлебпром — российский производитель кондитерской продукции, работающий с 1982 года. С 1993 года компания также занялась импортом зарубежных продуктов питания, существенно расширив ассортимент. После череды слияний и реорганизаций, прошедших в 90-е, в 2000 году образовалось современное ОАО «Хлебпром», продолжившее традиции предшественников.
Сегодня компания владеет несколькими производственными площадками в России и за границей, выпускает кондитерскую продукцию под рядом собственных брендов. С 2017 года ее продукция доступна в фирменном интернет-магазине. Компания заботится о сохранении выгодных цен на кондитерские изделия, поэтому активно внедряет новые технологии и модернизирует производство. Это позволяет снижать производственные издержки и устанавливать выгодные цены на продукцию, не жертвуя ее качеством. Дополнительную экономию позволяют получить акции компании и бесплатные промокоды.
Ассортимент кондитерской продукции на сайте Хлебпрома
Официальный интернет-магазин Хлебпром предлагает покупателям ассортимент продукции компании. Она выпускает кондитерские изделия под 9 брендами, такими как Bakerton, Mirel, Dr. Corner, Усладов, Мой, Русская Нива и др., и предлагает покупателям большой выбор товаров по выгодным ценам:
торты;
пирожные;
печенье;
донаты;
хлебцы;
маффины;
вафли и другие кондитерские продукты.
Купить продукцию компании Хлебпром с доставкой можно в ее интернет-магазине. Ее стоимость составляет от 150 рублей, а заказы на сумму от 900 рублей доставляются бесплатно. Со списком городов доставки можно ознакомиться на сайте компании.
Акционные предложения и бесплатные купоны магазина Хлебпром
Делать выгодные покупки продуктов в магазине Хлебпрома позволяют акционные предложения компании. Это специальные цены для оптовых покупателей – скидки на избранные бренды и линейки товаров. Дополнительную выгоду можно получить при использовании промокодов.
Найти бесплатные купоны для получения скидок в интернет-магазине можно на этой странице. Чтобы не упустить акции и другие выгодные предложения, стоит подписаться на обновления или добавить ее в закладки.
Как воспользоваться купоном в магазине Хлебпрома для получения дисконта
Чтобы воспользоваться промокодом для получения дисконта, нужно найти соответствующую акцию на этой странице и просмотреть ее описание. Затем скопировать комбинацию символов промокода и перейти на сайт Хлебпрома. Открыв раздел интернет-магазина, следует:
Выбрать в каталоге продукции товары, которые можно приобрести со скидкой по купону, и добавить их в корзину.
Перейти в меню корзины, чтобы приступить к оформлению заказа.
Под списком выбранной кондитерской продукции найти поле «У меня есть промокод» и вставить туда код купона для активации дисконта.
Активировать скидку, выбрать параметры оплаты и доставки и завершить оформление заказа.
Ознакомиться с действующими правилами применения промокодов и ограничениями можно на сайте компании.