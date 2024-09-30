Есть несколько способов дополнительной экономии при совершении заказа на сайте продавца. Самый простой — это покупки в период действия распродаж. Специальные предложения компании собраны в разделе «SALE». Стоимость товара на этой странице снижена на 20–40%.

Второй вариант экономии — это участие в акциях. Как правило, они приурочены к началу нового сезона. Информацию о выгодных предложениях размещают на баннерах на главной странице сайта магазина. Если воспользоваться ими, можно снизить стоимость заказа на 20–25%.

Скидки предоставляются в рамках программы лояльности. К ней подключают автоматически сразу после регистрации на сайте ритейлера. Максимальный размер экономии составляет 17%, на старте предлагают дисконт 10%.

В магазине действует система подарочных сертификатов. Их можно приобрести как на бумаге, так и в электронном виде. По умолчанию действуют суммы от ₽3000 до ₽10 000.

В течение года после покупки клиент магазина имеет право на 1 бесплатный ремонт обуви в московской мастерской компании. Покупатели из регионов могут отправить туда товар почтой или транспортной компанией, а москвичам нужно принести его лично.

Но наиболее выгодный способ получения скидок — это дисконт-коды компании. Они позволяют снизить сумму заказа до 50%. Дополнительные условия соблюдать не нужно — достаточно активировать промокод при покупке.