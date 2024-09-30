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Промокоды Рандеву (Rendez-Vous) на Август

Сегодня в магазине Rendez-Vous доступно 24 купонов.

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Часто задаваемые вопросы про Rendez-Vous

Как оформить заказ на сайте Рандеву?

На какие категории обуви действуют промокоды Рандеву?

Как часто обновляются купоны?

Как вернуть товар в Рандеву?

Лучшие промокоды Rendez-Vous

Тип купона Описание Код
Скидка 10% кешбэк за покупки и накопительная скидка по карте лояльности не требуется
Скидка Дополнительный кешбэк 1000 бонусов за каждые 5000 рублей в чеке при покупке любых товаров не требуется
Скидка По купону розыгрыш 300 000 дополнительных миль "Аэрофлот Бонус" и бонусы от магазина не требуется
Скидка Скидки до 70% на распродаже мужской обуви не требуется
Скидка Распродажа со скидками до 60% не требуется
Скидка Бесплатная доставка собственной службой не требуется
Скидка Кеды и слипоны для женщин со скидками до 84% не требуется
Скидка Сандалии и босоножки со скидками до 75% не требуется
Скидка Купон на скидку до 75% на сандалии для девочек не требуется
Скидка Джинсовые куртки для женщин со скидками до 75% не требуется

О компании Rendez-Vous

Онлайн-магазин Rendez-Vous предлагает качественную мужскую, женскую и детскую обувь. Изначально компания торговала только в собственном павильоне в ГУМе. Сегодня товары можно купить на официальном сайте — действует бесплатная доставка в любую точку России.

Оплатить покупку можно наличными при получении заказа, банковской картой или СБП при оформлении заказа на ресурсе магазина. Если обувь не подошла, ее можно вернуть в течение 30 календарных дней.

Экономить на стильной обуви из каталога ритейлера можно с помощью дисконтных кодов. Действующие специальные предложения компании опубликованы на этой странице.

Что можно купить на сайте Rendez-Vous

Rendez-Vous предлагает стильную обувь для мужчин, женщин и детей:

  • кроссовки;

  • ботинки;

  • туфли.

При покупке любых товаров на официальном сайте ритейлера можно активировать код на скидку и получить выгодный дисконт, снизив стоимость обуви на 10–50%, а иногда даже больше.

Как сэкономить на сайте Rendez-Vous

Есть несколько способов дополнительной экономии при совершении заказа на сайте продавца. Самый простой — это покупки в период действия распродаж. Специальные предложения компании собраны в разделе «SALE». Стоимость товара на этой странице снижена на 20–40%.

Второй вариант экономии — это участие в акциях. Как правило, они приурочены к началу нового сезона. Информацию о выгодных предложениях размещают на баннерах на главной странице сайта магазина. Если воспользоваться ими, можно снизить стоимость заказа на 20–25%.

Скидки предоставляются в рамках программы лояльности. К ней подключают автоматически сразу после регистрации на сайте ритейлера. Максимальный размер экономии составляет 17%, на старте предлагают дисконт 10%.

В магазине действует система подарочных сертификатов. Их можно приобрести как на бумаге, так и в электронном виде. По умолчанию действуют суммы от ₽3000 до ₽10 000.

В течение года после покупки клиент магазина имеет право на 1 бесплатный ремонт обуви в московской мастерской компании. Покупатели из регионов могут отправить туда товар почтой или транспортной компанией, а москвичам нужно принести его лично.

Но наиболее выгодный способ получения скидок — это дисконт-коды компании. Они позволяют снизить сумму заказа до 50%. Дополнительные условия соблюдать не нужно — достаточно активировать промокод при покупке.

Как применить действующий промокод Рандеву и получить скидку к заказу

Чтобы применить дисконтный промокод для покупки обуви с выгодной скидкой, нужно:

  1. Внимательно изучить скидочные предложения ритейлера, собранные здесь.

  2. Выбрать код и копировать его.

  3. Зайти на сайт магазина, выбрать товар и поместить его в корзину.

  4. На странице покупки установить чекбокс напротив пункта «У меня есть промокод».

  5. Ввести код в предназначенное для него  поле, щелкнуть «Применить» и завершить заказ.

 После этого к стоимости покупки будет применен дисконт. Величина скидки зависит от ценности примененного клиентом промокода и может отличаться.

В ряде случаев купон магазина используется по-другому. Надо выбрать подходящее предложение с данной страницы, кликнуть по нему, а после переадресации на ресурс компании сделать покупку. Сумма заказа снизится автоматически, применение дисконт-кода в данном случае не требуется.