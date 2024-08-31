Интернет-магазин Love Republic создан для молодых и уверенных в себе женщин, которые стремятся показать свою индивидуальность. Бренд основан в 2009 году концерном Melon Fashion Group — одним из лидеров модной индустрии России. Благодаря дизайнерским решениям, чувственным силуэтам, высокому качеству изделий и яркой рекламной кампании бренд в короткие сроки стал популярным среди покупателей. Сегодня ритейлер располагает сетью из 150 фирменных магазинов, открытых по всей России, от Калининграда до Южно-Сахалинска.

В ассортименте Love Republic несколько линеек, среди которых одежда для повседневной жизни, офиса и выхода в свет. Есть капсульные коллекции для молодежи с последними тенденциями и эффектными образами. Также присутствуют модели с детальной проработкой силуэтов и женственными фасонами. А еще есть стильная линия аксессуаров, коллекции чувственного нижнего белья и домашней одежды.

На онлайн-витрине интернет-магазина представлен весь ассортимент торговой марки по доступным ценам. У интернет-покупателей есть преференции в виде дополнительных скидок по промокодам, что позволяет экономить тысячи рублей на составлении гардероба.

Популярные модели Love Republic

Среди покупательниц интернет-магазина популярностью пользуется одежда из лимитированных коллекций, сезонные вещи, модели из рубрики «Выбор блогеров» и то, что можно купить эксклюзивно онлайн. В числе бестселлеров — десятки моделей элегантных платьев, брюк, курток, кардиганов, блузок, джемперов, аксессуаров и других предметов гардероба для составления повседневного и вечернего образа.

Ассортимент интернет-магазина пополняется два раза в неделю.

Программа лояльности

Участники программы лояльности получают доступ к закрытым распродажам, подаркам и кэшбэк-бонусам, где клиенту возвращается 5% за покупку товаров со скидками и 10% — за заказ позиций по полной стоимости. В рамках некоторых акций, проводимых ритейлером, кэшбэк может начисляться в повышенном объеме. При этом бонусы не присваиваются за приобретение подарочных сертификатов, оплату транспортных услуг, покупки, оплаченные бонусами и взятые в кредит или рассрочку. Каждый начисленный кэшбэк-бонус эквивалентен 1 рублю и может быть обменян на скидку до 30% от стоимости товара.

Принять участие в бонусной программе могут все посетители интернет-магазина, достигшие 18 лет. Получить бонусную карту можно в одном из розничных магазинов торговой сети или оформить ее онлайн, заполнив анкету на сайте Love Republic. При регистрации в программе клиент полностью принимает условия хранения и использования своих личных данных в соответствии с политикой конфиденциальности интернет-магазина.

Состояние бонусного счета можно узнать, позвонив по номеру колл-центра, уточнив информацию на кассе торгового зала или заглянув в личный кабинет на сайте магазина. Срок полученных бонусов составляет один год, а период действия акционных баллов указывается при их начислении.

Способы оплаты

Расплатиться за покупку в онлайн-магазине Лав репаблик можно несколькими способами:

по QR-коду через Систему быстрых платежей;

банковскими картами VISA, MasterCard и Мир;

картами рассрочки Халва и Свобода;

наличными при получении заказа.

При оплате картой платежные данные покупателя передаются только на сервер кредитной организации по защищенному протоколу SSL 3.0. Онлайн-магазин не собирает и не хранит реквизиты карт своих клиентов.

Варианты доставки

Среди способов доставки клиентам онлайн-магазина доступна курьерская служба с возможностью и без таковой примерки и частичного выкупа. Также заказчик может забрать товар самостоятельно из физического зала торговой сети, пунктов выдачи заказов Lamoda и Pick-up.ru, а также в отделения Почты России, если в конкретном населенном пункте иные компании транспортные услуги не оказывают. При заказе доставки курьером клиенту доступен выбор времени получения с интервалом 1 час или 15 минут.

Цена транспортных услуг отображается в карточке товара при оформлении покупки. При заказе на сумму от 3000 рублей оплата за пересылку не взимается. Сроки доставки заказа зависят от удаленности населенного пункта и выбранного способа. Ориентировочно срок указывается при оформлении покупки и может быть увеличен во время действия акций и по не зависящим от интернет-магазина обстоятельствам, таким как задержка авиарейсов, стихия и т. д.

Условия возврата

Клиент может отказаться от заказанного товара в любой момент до его доставки, а после получения — в течение 14 дней. Товар принимается обратно на склад продавца при условии, что он не подвергался стирке, не имеет следов носки и сохранил фабричные ярлыки и бирки.

Вернуть ненужный товар можно в один из физических магазинов Love Republic. Для этого нужно взять с собой упакованное изделие, паспорт, отгрузочные документы, которые прилагались к заказу, и посетить ближайший торговый зал для оформления процедуры возврата.

Для возврата по почте нужно упаковать изделие в полной комплектации, заполнить заявление, опубликованное в соответствующем разделе сайта, приложить чек и отправить посылку на адрес интернет-магазина. Уплаченные за товар деньги будут перечислены обратно в течение 10 дней после прибытия и проверки товара на складе продавца. Средства будут возвращены на те же реквизиты, с которых производилась оплата за заказ.