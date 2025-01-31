Промокоды Cskashop (цскашоп) на Август
Сегодня в магазине Cskashop доступно 12 купонов.
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Минимальная сумма заказа - 5000 руб. Ввод промокода не требуется. Акция распространяется на все категории товаров. Акция доступна для всех клиентов магазина при заказе доставки по Москве и активируется автоматически в корзине.
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Часто задаваемые вопросы про Cskashop
Какую скидку в магазине получают обладатели карт болельщика ЦСКА?
Суммируется ли скидка по карте постоянного клиента с промокодами и акциями Cskashop?
Можно ли заказать товар на сайте Цскашоп, а забрать в фирменном магазине?
Сколько дней занимает доставка заказов Cskashop по Москве?
Есть ли в магазине Cskashop международная доставка?
Лучшие промокоды Cskashop
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Подробнее об официальном магазине команды ЦСКА Cskashop
Вниманию покупателей магазина Цскашоп предлагает фирменную продукцию клуба ЦСКА. У футбольного клуба третья по численности фан-база в России. Он ведет свою историю от общества любителей лыжного спорта, основанного больше 100 лет назад — в 1911 году. Это самый титулованный ФК, первый среди всех постсоветских футбольных команд выигравший кубок УЕФА. Атрибутику и символику команды можно увидеть во многих российских домах. Неудивительно, ведь футбол объединяет.
С появлением фирменного магазина у поклонников команды появилась возможность покупать элементы экипировки, аксессуары, атрибутику и даже мебель, выполненную в стиле ЦСК. Это единственный интернет-магазин, где можно купить оригинальную продукцию ФК, заказать изготовление именной формы и другую продукцию.
В компании не забывают о болельщиках, ведут сообщества в социальных сетях, проводят розыгрыши среди участников программы лояльности, а также добавляют подарки к заказам в честь событий в истории клуба. Кроме того, в магазине регулярно проходят распродажи, акции, раздаются промокоды. Все это позволяет снижать цену покупок и получать товары дешевле их цены.
Какие товары в магазине пользуются наибольшей популярностью
Все товары в магазине высокого качества, выполненные из износостойких материалов. Это элементы футбольной формы, брендированные предметы, сувениры и другие вещи. В магазине есть такие категории товаров:
Форма — одежда ФК разных сезонов, тренировочная, детская и ретро-форма.
Одежда — футболки, поло, брюки, шорты, верхняя одежда, все для спорта, нижнее белье.
Детям — одежда, форма, аксессуары и головные уборы.
Сувениры — мячи, товары с автографами, брелоки, канцтовары, игры и игрушки, подарки, статуэтки, магниты, кондитерские изделия, книги, постеры.
Для дома — электроника, текстиль, посуда, все для интерьера.
Аксессуары — галстуки, перчатки, носки, украшения, сумки, рюкзаки, товары для животных и для авто.
Головные уборы — бейсболки, шапки, банданы.
Атрибутика — наклейки, флаги, шарфы, вымпелы.
Идеи подарков — сувениры, игрушки, сертификаты, термостаканы и другие товары.
Самые популярные товары в каталоге отмечены значком XIT. Чаще всего в магазине покупают атрибутику болельщиков, подарочные сертификаты, игрушки, детскую форму и аксессуары. Также в магазине популярны наборы, состоящие сразу из нескольких предметов. Для детей это может быть игрушка и канцтовары, а для взрослых в преддверии зимнего сезона — набор из термочашки, перчаток, шапки и шарфа. В официальном магазине ФК ЦСКА можно найти различные товары с логотипом любимой команды и без труда отыскать подарок для фаната.
Преимущества по карте болельщика ПФК ЦСКА
Фанаты получают дополнительные скидки при покупке в официальных магазинах и на сайте Cskashop. Скидка достигает 10% на весь выбор товаров. Кроме того, на карте накапливаются бонусные монеты — БитКони. Каждый такой балл — это 0,5 рубля. Начиная с первого заказа на бонусный счет начисляется кэшбэк до 7%. Сумма процентов от покупки зависит от категории купленных товаров.
Карта болельщика ПФК ЦСКА представляет собой не обычный бонусный счет магазина, а полноценный банковский продукт. Карту можно оформить в отделении или на сайте Промсвязьбанка. Для этого необязательно делать первый заказ в магазине — нужно перейти на сайт финансовой организации, выбрать карту и ее тип, представить документы. После этого останется оплатить выпуск и забрать карту в отделении. Кэшбэк-бонусы с покупок обмениваются на деньги в личном кабинете клиента банка. Скидка и накопление бонусов действуют только при расчете картой болельщика в Cskashop. При выборе других способов оплаты бонусные баллы не начисляются, а скидка не предоставляется.
Также в магазине есть обычная дисконтная карта постоянного покупателя. Чтобы получить ее, нужно зарегистрироваться в магазине и начать делать покупки. Как только сумма всех заказов без учета доставки будет больше 100 тыс. рублей, со следующим заказом покупатель получает дисконтную карту. Скидка по ней — 10%, кэшбэк за покупки не начисляется.
Как оплатить покупку в магазине
Оплатить заказ можно в момент оформления — банковским переводов, картой или электронными деньгами. Доступна оплата при получении — наличными или картой.
Какие способы доставки можно выбрать при оформлении заказа
Покупатели могут заказывать доставку в отделение транспортных компаний или курьером по адресу. Покупки в магазине могут делать не только жители РФ, но и клиенты из других стран. Международная доставка осуществляется транспортными компаниями PostNL, DHL, Boxberry и CDEK.
Как вернуть товары в магазин
Если покупки не соответствуют ожиданиям или заявленным качествам, их можно вернуть в магазин в течение 14 дней с момента получения.
Как покупать товары в Cskashop со скидкой по промокоду
Для участия в акциях с кодами купонов нужно дополнительно применить цифро-буквенную комбинацию. Это позволяет получить бонусы и дополнительные поощрения от магазина. В зависимости от типа промокода он может действовать на все товары или выбранные модели. Применить код можно по инструкции:
Скопируйте цифро-буквенный код, кликнув по скидочному купону на этой странице.
После переадресации в магазине выберите товары и переместите их в корзину.
Вставьте промокод в соответствующее поле.
Нажмите «Активировать» и дождитесь, пока цена товаров пересчитается с учетом скидки.
Завершите оформление заказа, введя персональные данные, выбрав способ доставки и оплаты.
На этом портале собраны все действующие дисконтные предложения для болельщиков ПФК ЦСКА, включая промокоды. Список обновляется по мере выхода акций и добавления новых способов снижения цены в магазине.