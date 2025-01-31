Вниманию покупателей магазина Цскашоп предлагает фирменную продукцию клуба ЦСКА. У футбольного клуба третья по численности фан-база в России. Он ведет свою историю от общества любителей лыжного спорта, основанного больше 100 лет назад — в 1911 году. Это самый титулованный ФК, первый среди всех постсоветских футбольных команд выигравший кубок УЕФА. Атрибутику и символику команды можно увидеть во многих российских домах. Неудивительно, ведь футбол объединяет.

С появлением фирменного магазина у поклонников команды появилась возможность покупать элементы экипировки, аксессуары, атрибутику и даже мебель, выполненную в стиле ЦСК. Это единственный интернет-магазин, где можно купить оригинальную продукцию ФК, заказать изготовление именной формы и другую продукцию.

В компании не забывают о болельщиках, ведут сообщества в социальных сетях, проводят розыгрыши среди участников программы лояльности, а также добавляют подарки к заказам в честь событий в истории клуба. Кроме того, в магазине регулярно проходят распродажи, акции, раздаются промокоды. Все это позволяет снижать цену покупок и получать товары дешевле их цены.

Какие товары в магазине пользуются наибольшей популярностью

Все товары в магазине высокого качества, выполненные из износостойких материалов. Это элементы футбольной формы, брендированные предметы, сувениры и другие вещи. В магазине есть такие категории товаров:

Форма — одежда ФК разных сезонов, тренировочная, детская и ретро-форма.

Одежда — футболки, поло, брюки, шорты, верхняя одежда, все для спорта, нижнее белье.

Детям — одежда, форма, аксессуары и головные уборы.

Сувениры — мячи, товары с автографами, брелоки, канцтовары, игры и игрушки, подарки, статуэтки, магниты, кондитерские изделия, книги, постеры.

Для дома — электроника, текстиль, посуда, все для интерьера.

Аксессуары — галстуки, перчатки, носки, украшения, сумки, рюкзаки, товары для животных и для авто.

Головные уборы — бейсболки, шапки, банданы.

Атрибутика — наклейки, флаги, шарфы, вымпелы.

Идеи подарков — сувениры, игрушки, сертификаты, термостаканы и другие товары.

Самые популярные товары в каталоге отмечены значком XIT. Чаще всего в магазине покупают атрибутику болельщиков, подарочные сертификаты, игрушки, детскую форму и аксессуары. Также в магазине популярны наборы, состоящие сразу из нескольких предметов. Для детей это может быть игрушка и канцтовары, а для взрослых в преддверии зимнего сезона — набор из термочашки, перчаток, шапки и шарфа. В официальном магазине ФК ЦСКА можно найти различные товары с логотипом любимой команды и без труда отыскать подарок для фаната.

Преимущества по карте болельщика ПФК ЦСКА

Фанаты получают дополнительные скидки при покупке в официальных магазинах и на сайте Cskashop. Скидка достигает 10% на весь выбор товаров. Кроме того, на карте накапливаются бонусные монеты — БитКони. Каждый такой балл — это 0,5 рубля. Начиная с первого заказа на бонусный счет начисляется кэшбэк до 7%. Сумма процентов от покупки зависит от категории купленных товаров.

Карта болельщика ПФК ЦСКА представляет собой не обычный бонусный счет магазина, а полноценный банковский продукт. Карту можно оформить в отделении или на сайте Промсвязьбанка. Для этого необязательно делать первый заказ в магазине — нужно перейти на сайт финансовой организации, выбрать карту и ее тип, представить документы. После этого останется оплатить выпуск и забрать карту в отделении. Кэшбэк-бонусы с покупок обмениваются на деньги в личном кабинете клиента банка. Скидка и накопление бонусов действуют только при расчете картой болельщика в Cskashop. При выборе других способов оплаты бонусные баллы не начисляются, а скидка не предоставляется.

Также в магазине есть обычная дисконтная карта постоянного покупателя. Чтобы получить ее, нужно зарегистрироваться в магазине и начать делать покупки. Как только сумма всех заказов без учета доставки будет больше 100 тыс. рублей, со следующим заказом покупатель получает дисконтную карту. Скидка по ней — 10%, кэшбэк за покупки не начисляется.

Как оплатить покупку в магазине

Оплатить заказ можно в момент оформления — банковским переводов, картой или электронными деньгами. Доступна оплата при получении — наличными или картой.

Какие способы доставки можно выбрать при оформлении заказа

Покупатели могут заказывать доставку в отделение транспортных компаний или курьером по адресу. Покупки в магазине могут делать не только жители РФ, но и клиенты из других стран. Международная доставка осуществляется транспортными компаниями PostNL, DHL, Boxberry и CDEK.

Как вернуть товары в магазин

Если покупки не соответствуют ожиданиям или заявленным качествам, их можно вернуть в магазин в течение 14 дней с момента получения.