Дефакто — интернет-магазин мужской, женской и детской одежды. В каталоге на официальном сайте ритейлера можно найти брюки, рубашки, блузки, юбки, джинсы, свитеры, футболки, поло, куртки, пальто и многое другое. Есть размеры для людей разной комплекции. Действует доставка в любую точку Российской Федерации, которую осуществляет транспортная компания DPD. Получить выгодный дисконт на вещи можно посредством активации промокода при совершении заказа. Информация о скидочных кодах и других промопредложениях компании опубликована на данной странице.