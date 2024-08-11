Промокоды Мегамаркет на Август 2024
Сегодня в магазине Мегамаркет доступно 34 купонов.
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Скидка зависит от суммы покупки: 2000 рублей от 10000 рублей, 4000 рублей от 20000 рублей, 6000 рублей от 30000 рублей, 8000 рублей от 40000 рублей. Можно применить два раза на аккаунт.
Размер скидки зависит от суммы покупки: 2000 рублей от 10000 рублей, 3000 рублей от 15000 рублей, 4000 рублей от 20000 рублей, 5000 рублей от 25000 рублей. Промокодом можно воспользоваться дважды на аккаунт. Не действует при покупке товаров: из категории «Алкоголь»; подарочных сертификатов; услуг по доставке товаров; товаров, реализуемых по схемам «Доставка от продавца (DBS)» (Продавец доставляет товар своими силами), «Резервирование заказа и выдача заказа Продавцом в магазине Продавца» («Закажи и забери» или «C&C»); товаров брендов Благо, Слобода, Adrenaline Rush, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Neocate, Oklahoma Joe's, Rieker, Starline, US Medica, Yamaguchi и других.
Зависит от суммы корзины: 900 рублей от 3000 рублей; 1800 рублей от 6000 рублей; 4500 рублей от 15000 рублей. Можно применить дважды на аккаунт. Для применения скидки необходима авторизация через СберID.
Номинал комбинированный: 700 рублей от 3000 рублей, 1200 рублей от 5000 рублей, 2500 рублей от 10000 рублей, 3800 рублей от 15000 рублей. Промокодом можно воспользоваться дважды на аккаунт.
Скидка по промокоду зависит от суммы заказа: 400 рублей от 1000 рублей, 1200 рублей от 3000 рублей, 2000 рублей от 5000 рублей. Можно воспользоваться два раза на аккаунт. Не действует при покупке: товара «Бумага офисная SvetoCopy А4»; товаров из категории «Алкоголь»; подарочных сертификатов, услуг по доставке товаров; товаров, реализуемых по схемам «Доставка от продавца (DBS)» (Продавец доставляет товар своими силами), «Резервирование заказа и выдача заказа Продавцом в магазине Продавца» («Закажи и забери» или «C&C»); товаров брендов Благо, Слобода, Adrenaline Rush, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Neocate, Oklahoma Joe's, Rieker, Starline, US Medica, Yamaguchi и других.
Размер скидки зависит от суммы заказа: 400 рублей от 2000 рублей, 800 рублей от 4000 рублей, 1200 рублей от 6000 рублей, 1600 рублей от 8000 рублей, 2000 рублей от 10000 рублей. Можно применить два раза на аккаунт.
Купон на скидку не действует при заказе товаров: «Бумага офисная SvetoCopy А4» (id товара 100001316391); алкоголь; подарочные сертификаты, услуги по доставке товаров; товары, реализуемые по схемам «Доставка от продавца (DBS)», «Резервирование заказа и выдача заказа Продавцом в магазине Продавца» («Закажи и забери» или «C&C»); товары брендов Благо, Слобода, Adrenaline Rush, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Neocate, Oklahoma Joe's, Rieker, Starline, US Medica, Yamaguchi и других.
Размер скидки зависит от суммы заказа: 300 рублей от 1500 рублей, 600 рублей от 3000 рублей, 1000 рублей от 5000 рублей, 2000 рублей от 10000 рублей. Действует дважды на аккаунт.
Промокод на скидку зависит от суммы корзины: 800 рублей от 4000 рублей, 1200 рублей от 6000 рублей, 1800 рублей от 9000 рублей. Можно воспользоваться два раза на аккаунт. Не действует при покупке: товара «Бумага офисная SvetoCopy А4»; товаров из категории «Алкоголь»; подарочных сертификатов, услуг по доставке товаров; товаров, реализуемых по схемам «Доставка от продавца (DBS)» (Продавец доставляет товар своими силами), «Резервирование заказа и выдача заказа Продавцом в магазине Продавца» («Закажи и забери» или «C&C»); товаров брендов Благо, Слобода, Adrenaline Rush, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Neocate, Oklahoma Joe's, Rieker, Starline, US Medica, Yamaguchi и других.
Зависит от суммы корзины: 250 рублей от 800 рублей, 450 рублей от 1500 рублей, 750 рублей от 2500 рублей, 1500 рублей от 5000 рублей. Можно применить дважды на аккаунт.
Не распространяется на товары из категорий «Алкоголь», на подарочные сертификаты из категорий «Красота и Уход», «Детские товары», электронные подарочные сертификаты, сертификаты и подарочные карты, на услуги по доставке товаров, на товары брендов Агуша, Бибиколь, Благо, Когда Я вырасту, Малютка, Мамако, Слобода, Adrenaline Rush, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Kabrita, Mamelle, Nan, Neocate, Nestogen, Nutrilak, Nutrilon, Oklahoma Joe's, Pediasure, Rieker, Semper, Similac, Starline, Yamaguchi.
Скидка зависит от суммы покупки: 400 рублей от 2000 рублей, 500 рублей от 2500 рублей, 600 рублей от 3000 рублей. Можно применить дважды на аккаунт.
Доступно 5 применений на аккаунт. Промокод не действует при покупке: товаров из категории «Алкоголь»; подарочных сертификатов; услуг по доставке товаров; товаров, реализуемых по схемам «Доставка от продавца (DBS)» (Продавец доставляет товар своими силами), «Резервирование заказа и выдача заказа Продавцом в магазине Продавца» («Закажи и забери» или «C&C»); товаров брендов Благо, Слобода, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Neocate, Oklahoma Joe's, Rieker, Starline, US Medica, Yamaguchi и других.
Купон на скидку можно применить дважды на аккаунт.
Исключения по промокоду: «Бумага офисная SvetoCopy А4»; категория "Алкоголь"; подарочные сертификаты; услуги по доставке товаров; товары, реализуемые по схемам «Доставка от продавца (DBS)» (Продавец доставляет товар своими силами), «Резервирование заказа и выдача заказа Продавцом в магазине Продавца» («Закажи и забери» или «C&C»); товары брендов Благо, Слобода, Adrenaline Rush, Altero, Bork, Char-Broil, Char-Broil Россия, Choco Pie от Оrion, Neocate, Oklahoma Joe's, Rieker, Starline, US Medica, Yamaguchi и других.
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Зависит от суммы заказа: 700 рублей от 3000 рублей, 1300 рублей от 5000 рублей, 2500 рублей от 10000 рублей, 3700 рублей от 15000 рублей. Промокодом можно воспользоваться дважды на аккаунт.
Скидка по промокоду зависит от суммы корзины: 700 рублей от 3000 рублей, 1300 рублей от 5000 рублей, 2500 рублей от 10000 рублей, 3700 рублей от 15000 рублей.
Размер скидки зависит от суммы заказа: 900 рублей от 3000 рублей, 1800 рублей от 6000 рублей, 2700 рублей от 9000 рублей. Промокод можно применить два раза на аккаунт.
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Часто задаваемые вопросы про Мегамаркет
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Лучшие промокоды Мегамаркет
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|Скидки до 2000₽ на товары из подборки "Красота и уход"
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|Купон на скидку до 1500₽ на принадлежности для школы
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Об интернет-магазине Мегамаркет
Мегамаркет — крупнейший маркетплейс, который позволяет выбрать себе товары среди более чем 4 500 000 наименований. В Мегамаркете можно купить практически все: от одежды и продуктов питания до бытовой техники, мебели, детских товаров и автомобильных аксессуаров. В каталоге маркетплейса размещена продукция от таких популярных брендов, как LEGO, Nestle, Redmond, Xiaomi и др.
Онлайн-гипермаркет объединяет на своей платформе больше 8 тысяч разных интернет-магазинов. Это обеспечивает гарантию наиболее выгодной цены, поскольку каждый покупатель получает на маркетплейсе возможность выбирать самые выгодные варианты из ассортимента всех предложенных продавцов. Кроме того, все покупки можно объединить в один заказ и благодаря этому не переплачивать лишние деньги за доставку.
Также дополнительную экономию обеспечивают регулярно организуемые акции, бонусная программа лояльности и скидочные купоны Мегамаркета, которые публикуются на этой странице нашего сайта. Все они содержат актуальные промокоды.
Ассортимент Мегамаркета
Маркетплейс Мегамаркет собрал на собственной платформе тысячи разных магазинов, что позволяет его клиентам купить практически любой товар, который сегодня присутствует в продаже. Речь идет о бытовой технике, спортивных товарах, мелкой технике, бытовой химии, хозяйственных товарах, детском питании, спортивном питании, смартфонах, климатической технике, алкогольной продукции, продуктах питания, садовой технике, обо всем, что необходимо для активного отдыха, и т. д.
Найти необходимую продукцию в Мегамаркете можно как с помощью тематических категорий, так и благодаря интеллектуальному поиску на сайте. Список доступных для покупки товаров можно фильтровать по популярности, цене, рейтингу, отзывам, времени поступления или наличию распродажной уценки.
На главной странице Мегамаркета в специальные подборки собраны хиты продаж или популярные товары из конкретной категории, например «Популярная компьютерная техника». В них собраны товары с максимальным рейтингом и самым большим количеством положительных отзывов.
Мегамаркет позволяет платить как на сайте своей банковской картой, так и наличными при получении заказа у курьера. Сайт позаботился о финансовой безопасности собственных клиентов, обеспечив защиту всех безналичных платежей благодаря 3D-Secure.
Компания старается постоянно улучшать качество своего сервиса, делая шопинг максимально комфортным. Например, покупателям предлагается доставка от 1 рубля любым удобным для них способом. При этом заказ можно получить уже в день оформления покупки.
Как на сайте Мегамаркета покупать товары с дисконтом
Официальный сайт маркетплейса предлагает не только промокоды, но и массу прочих вариантов для того, чтобы покупать продукцию со скидкой.
В разделе «Акции» собраны все актуальные специальные предложения интернет-платформы с выгодными ценами. Каталог акций позволяет отфильтровать продукцию с суперценами в рамках распродажной уценки.
Выгодные покупки гарантируют и бонусы от СберСпасибо: их можно обменивать на скидку до 99% во время онлайн-оплаты. Кроме того, за каждую покупку полагается 1% от суммы заказа бонусами. Товары, которые позволяют использовать для оплаты бонусы, помечены соответствующим образом.
На главной странице сайта можно найти специальные подборки – выгодные предложения, повышенный кэшбэк и другие, которые в одном месте собирают все соответствующие выгодные предложения интернет-платформы.
Еще один вариант экономии — кэшбэк до 25% на всю продукцию в рамках программы лояльности. Зарегистрированные пользователи маркетплейса получают бонусные рубли с каждой совершенной покупки. Рядом с ценой каждого товара отображаются бонусные рубли, которые будут зачислены на счет клиента после оформления заказа. Узнать его баланс можно в разделе «Бонусная карта» в личном кабинете. Бонусные рубли можно также получать и за отзывы.
Также товары можно покупать без переплат в рассрочку или с помощью скидки по промокоду. Последний позволяет получать дисконт даже на первый заказ. Чтобы получать промокоды, акции и подборки товаров на личный email, нужно подписаться на рассылку новостей сайта.
Как применить промокод в Мегамаркет
Чтобы воспользоваться промокоды, действовать нужно следующим образом:
Выбрать купон с подходящей акцией.
Скопировать промокод Мегамаркет.
Пройти на сайт маркетплейса.
Положить в корзину товар и открыть ее.
Ввести промокод в специальное поле и нажать на кнопку «Применить».
Завершить оформление покупки.
Чтобы использовать не только промокоды, но и другие бонусы, потребуется авторизация на интернет-ресурсе. На этой странице нашего сайта собраны исключительно актуальные купоны 2024 года.
Как оформить заказ в Мегамаркете
Чтобы совершить покупку, необходимо следовать этой инструкции:
Пройти на сайт Мегамаркет.
Положить в корзину товары и открыть ее.
При необходимости активировать промокод.
Указать свои данные в форме заказа и выбрать способ доставки.
Завершить оформление заказа.
Получить покупку можно будет уже в день заказа.