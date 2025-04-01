Промокоды Сима Ленд Август-Сентябрь 2024
Сегодня в магазине Sima-land доступно 13 купонов.
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Для физических лиц: Сделайте заказ на 10 000 рублей, и ко всем товарам из раздела Опт (отмечены значком «Опт») будет применяться оптовая цена. На товары конкретных категорий, например Опт «Автотовары» или Опт «Баня и сауна» действуют отдельные условия. Для юридических лиц и ИП: Для вас оптовые цены на товары со значком «Опт» действуют всегда, независимо от суммы заказа. На товары конкретных категорий, например Опт «Автотовары» или Опт «Баня и сауна» действуют отдельные условия (см. ниже).
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О Сима Ленд
Оптовая компания Sima Land, которая существует с 2000 года, — это место выгодных покупок как для предприятий, так и для розничных покупателей. На сайте интернет-магазина и в официальном приложении можно по доступным ценам приобрести любые товары для дома, работы и учебы, игр и отдыха. В ассортименте Сима Ленд — более миллиона наименований, а на складе — свыше 230 миллионов единиц товаров.
Компания доставляет свою продукцию в 7000 городов по всей России и выделяет для каждого покупателя персонального менеджера, а купоны магазина Сима позволяют заказывать любую продукцию с дополнительной экономией.
Ассортимент магазина
К заказу в Сима доступны 38 разных категорий товаров:
посуда для сервировки стола, готовки, хранения и декорирования;
мебель для кухни, спальни, гостиной, детской, кабинета, прихожей и ванной;
детские товары: от одежды и гигиены до игрушек;
товары для любых видов творчества;
постельное белье, полотенца, шторы и другой домашний и отельный текстиль;
женская, мужская и детская одежда и обувь;
канцтовары: от ежедневников до товаров для художников;
все для строительства, ремонта, упаковки и переезда;
товары для домашних животных;
садовый и огородный инвентарь, а также семена.
Многие позиции в категориях домашнего текстиля, детской одежды, товаров для животных и другой продукции, которые есть на официальном сайте, выпускаются собственными брендами компании. Кроме того, Сима Ленд заключила договор с Disney и MARVEL, поэтому в интернет-магазине можно по выгодным ценам купить лицензионные товары с героями любимых фильмов и мультиков, от человека-паука до мишек Me to you.
Акции и распродажи
На официальном сайте компании действуют промокоды на скидку, а также индивидуальный накопительный дисконт для юрлиц и множество выгодных предложений, которые распространяются на всех покупателей.
Оптовые цены. При покупке товаров одной категории на сумму более 10 000 рублей стоимость заказа пересчитывается по более низким оптовым ценам, даже если это первый заказ новых пользователей.
Скидки. Ассортимент товаров, на который уже действует дисконт, можно найти в каталоге Сима Ленда по синему значку с процентами.
Суперцены. Позиции из этой категории имеют оранжевую пометку и отличаются самыми выгодными ценами в интернет-магазине.
Специальные предложения. В данном разделе официального сайта компании собраны акции с выгодными условиями и скидками, которые действуют ограниченное время.
Подарки. В магазине Sima Land встречаются предложения совершить покупку и получить определенную вещь из ассортимента бесплатно.
Дисконт за объем. За покупку некоторых товаров в большом количестве можно получить дополнительные скидки, размер которых зависит от потраченной суммы. Они действуют в сочетании с оптовыми ценами Сима Ленд.
Также в интернет-магазине проходит акция «Товары месяца». Каждый месяц компания выбирает новые позиции из ассортимента, чтобы установить скидку.
Основная масса акций, которые позволяют делать выгодные покупки, действует в интернет-магазине несколько дней или недель и потом заменяется новыми специальными предложениями.
Как воспользоваться промокодом Sima Land
Чтобы получить скидку при оформлении заказа, используйте купоны Сима Ленд, размещаемые нашим сайтом. В каждом из них содержится промокод или акция, и большинство из них доступны даже для новых покупателей. Кроме того, среди них есть эксклюзивные предложения на Август 2024 года, которых не найти на других сайтах.
Как активировать промокоды гипермаркета Sima:
Просмотрите список специальных предложений и кликните на самый выгодный промокод. Скопируйте код, который откроется, и нажмите на ссылку официального сайта гипермаркета.
Выберите товары из ассортимента на минимальную сумму и положите их в корзину, указав нужное количество и размеры.
Отправьтесь на страницу оформления заказа, чтобы ввести промокод магазина Сима в специальное поле под общей стоимостью покупок.
Сумма к оплате будет пересчитана с учетом скидки, и вы сможете заказать товары с обещанной купоном экономией по более доступным ценам.
Некоторые из специальных предложений Сима Ленда не содержат коды купонов. Они сразу переадресуют покупателя на страницу акции, где можно по выгодной цене приобрести мебель, игрушки, одежду и др.