К заказу в Сима доступны 38 разных категорий товаров:

посуда для сервировки стола, готовки, хранения и декорирования;

мебель для кухни, спальни, гостиной, детской, кабинета, прихожей и ванной;

детские товары: от одежды и гигиены до игрушек;

товары для любых видов творчества;

постельное белье, полотенца, шторы и другой домашний и отельный текстиль;

женская, мужская и детская одежда и обувь;

канцтовары: от ежедневников до товаров для художников;

все для строительства, ремонта, упаковки и переезда;

товары для домашних животных;

садовый и огородный инвентарь, а также семена.



Многие позиции в категориях домашнего текстиля, детской одежды, товаров для животных и другой продукции, которые есть на официальном сайте, выпускаются собственными брендами компании. Кроме того, Сима Ленд заключила договор с Disney и MARVEL, поэтому в интернет-магазине можно по выгодным ценам купить лицензионные товары с героями любимых фильмов и мультиков, от человека-паука до мишек Me to you.