Сайт Галамарт — интернет-магазин с товарами для дома и всей семьи. Он работает в РФ онлайн и офлайн, предлагая клиентам более 400 точек розничной продажи продукции. Открытие первого магазина состоялось в 2009 году, а сейчас приобрести товары можно практически в любом городе: от Москвы до Владивостока. Главный принцип компании — это доступные цены для всех и расположение «рядом с домом».



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