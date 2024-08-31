Промокоды Leomax (Леомакс) на Август
Сегодня в магазине Leomax доступно 6 купонов.
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Об интернет-магазине Леомакс
Торговая площадка Leomax основана в 2019 году и изначально представляла собой телемагазин ТТС, где продавались товары для дома. Уже в 2010 году товарооборот ритейлера достиг 1000 единиц в день, а с 2011 года он начал активно расширяться за счет рекламы на ТТС и других телеканалах, выпуска печатного каталога, создания полноценного колл-центра, запуска второго канала «Домашний магазин» и ряда других успешных проектов.
Летом 2017 года Leomax Group перезапустила телеканал ТТС под новым именем — «Дисконт», объединив в нем самые выгодные ценовые предложения от отечественных и зарубежных поставщиков. Сегодня Leomax Group — быстрорастущий многоканальный ритейлер № 1 на российском рынке телеторговли. Компания работает через 3 собственных канала TV-покупок, DRTV, каталоги, телемаркетинг онлайн-платформу Leomax с доставкой по всей России.
Ритейлер специализируется на розничной продаже инновационных и высококачественных товаров, в числе которых одежда больших размеров, предметы быта, мебель, украшения и многое другое. Цены в онлайн-магазине доступны каждому, а регулярные распродажи, программа лояльности и промокоды позволяют дополнительно экономить на онлайн-шопинге.
Популярные товары магазина Леомакс
В числе хитов продаж — элегантные платья, юбки, костюмы, куртки и другая женская одежда средних и больших размеров, а также удобная качественная обувь. В категории «Красота и здоровье» популярностью пользуются ортопедические устройства, БАДы, тапочки из овечьей шерсти, зубные пасты, кремы для лица и тела, компрессионное белье, травяные шампуни и другие средства. Из группы «Товары для дома» часто покупают складные сушилки для белья, ультразвуковые отпугиватели насекомых, держатели для штор, постельное белье, одеяла, роботы-пылесосы, посуда, термосы, кухонные гаджеты. Также часто заказывают серебряные украшения, в том числе крестики, медальоны с ликами святых и кольца-обереги.
Программа лояльности
Участники бонусной системы копят кэшбэк-баллы с каждой покупки и оплачивают ими до 20% от новых заказов. Процент начисления кэшбэка зависит от статуса клиента в системе и составляет от 3 до 12%.
Бронзовый статус присваивается при покупках от 1 до 9999 рублей и дает право на 3% кэшбэка. При заказах от 10 тысяч до 39 999 дается бронзовый уровень и 5% кэшбэка. При покупках от 40 тысяч до 139 999 клиент получает золотой статус и 7% кэшбэка, от 140 тысяч до 399 999 — платина и 10%, от 400 тысяч — VIP. Кроме начисления бонусов, клиенты получают бонусы за вступление в программу, приглашение друзей и другие действия.
Варианты оплаты
Рассчитаться за заказ можно онлайн на сайте банковской картой, а в момент доставки еще и наличными. При проведении платежа в безналичном порядке принимаются карты платежных систем VISA, MasterCard и Мир. Все транзакции, проходящие через магазин Leomax, проводятся с использованием современных методов проверки и шифрования, которые обеспечивают полную конфиденциальность и безопасность.
Кроме 100% оплаты, клиентам доступна рассрочка на отдельные товары.
Первый платеж составляет 1/3 от общей суммы покупки.
Условия доставки
Доставка из интернет-магазина Leomax осуществляется по всей России курьером, экспресс-способом и Почтой России. Также доступен самовывоз из офисов выдачи
PickPoint и Сбера. После оформления заказа операторы колл-центра магазина связываются с клиентом по телефону и информируют его о возможных вариантах и сроках доставки. После того как он приходит в населенный пункт клиента на склад транспортной компании, с покупателем связывается курьер и согласовывает день и время доставки. В 16 регионах России доступна экспресс-доставка на следующий день.
Условия возврата
Покупатель может вернуть неподошедший товар в течение 7 дней при условии сохранения его товарного вида, заводских характеристик и отгрузочных документов.
Бракованный товар можно вернуть в течение его гарантийного срока. Для этого понадобится заполнить заявление, положить его вместе с товаром и товарным чеком в заводскую упаковку и отправить продавцу. Для обратной пересылки нужно обратиться в отделение Почты России или курьерскую службу по адресу интернет-магазина, оплатив доставку. Образец заявления можно скачать на сайте магазина.
Как применить промокод в онлайн-магазине Leomax
Представленные на этом сайте скидочные купоны содержат информацию об актуальных акциях и условиях активации промокодов ритейлера. Чтобы активировать промокод, достаточно 4 действий:
Выбрать купон, действие которого распространяется на желаемый товар.
Кликнуть по нему и перейти в онлайн-магазин.
Выбрать товары и положить их в корзину.
Перейти к оформлению покупки и вставить промокод в предназначенное поле.
При выборе товаров важно учитывать, что действие промокода может не распространяться на позиции со скидками.